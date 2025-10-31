https://sarabic.ae/20251031/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-130-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-البلاد-خلال-الليل-1106580691.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 130 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي، دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق روسية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية".وجاء في البيان: "تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل".
05:57 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 31.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي، دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق روسية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية".
وجاء في البيان: "تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.