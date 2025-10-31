وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 130 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية".وجاء في البيان: "تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل". ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي، دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق روسية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان: "بين الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية".
وجاء في البيان: "تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
04:37 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
