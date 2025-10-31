عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251031/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-طواقم-هاون-أوكرانية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1106580201.html
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلين من مجموعة قوات "الجنوب"، رصدوا ودمروا طواقم ومعدات مدافع هاون أوكرانية، بضربات مدفعية دقيقة قرب... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T04:37+0000
2025-10-31T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef2dff7b0166d649ad8db7cc79437428.jpg
وأضافت الوزارة في بيان: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال عمليات استطلاع جوي ودوريات في مناطق نفوذ (قوات الجنوب) قرب بلدة كوستيانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الجنوب، طواقم هاون وأربعة جنود على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم اتخاذ قرار فوري بتدميرهم، ونتيجة لضربات المدفعية والطائرات دون طيار، تم تدمير طواقم الهاون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
https://sarabic.ae/20251031/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1106579898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7ab96cce9de3e402abeb60d8489457f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع

04:37 GMT 31.10.2025
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلين من مجموعة قوات "الجنوب"، رصدوا ودمروا طواقم ومعدات مدافع هاون أوكرانية، بضربات مدفعية دقيقة قرب كوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيان: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال عمليات استطلاع جوي ودوريات في مناطق نفوذ (قوات الجنوب) قرب بلدة كوستيانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الجنوب، طواقم هاون وأربعة جنود على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم اتخاذ قرار فوري بتدميرهم، ونتيجة لضربات المدفعية والطائرات دون طيار، تم تدمير طواقم الهاون".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة للمجموعة الجنوبية تواصل تحديد مواقع مدفعية العدو والاشتباك معها بفعالية، مما يقلل من كثافة نيران العدو على خطوط المواجهة.
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
04:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
