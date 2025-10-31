https://sarabic.ae/20251031/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-طواقم-هاون-أوكرانية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1106580201.html
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلين من مجموعة قوات "الجنوب"، رصدوا ودمروا طواقم ومعدات مدافع هاون أوكرانية، بضربات مدفعية دقيقة قرب... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T04:37+0000
2025-10-31T04:37+0000
2025-10-31T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef2dff7b0166d649ad8db7cc79437428.jpg
وأضافت الوزارة في بيان: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال عمليات استطلاع جوي ودوريات في مناطق نفوذ (قوات الجنوب) قرب بلدة كوستيانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الجنوب، طواقم هاون وأربعة جنود على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم اتخاذ قرار فوري بتدميرهم، ونتيجة لضربات المدفعية والطائرات دون طيار، تم تدمير طواقم الهاون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
https://sarabic.ae/20251031/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-كوبيانسك--وزارة-الدفاع-1106579898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501657_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7ab96cce9de3e402abeb60d8489457f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلين من مجموعة قوات "الجنوب"، رصدوا ودمروا طواقم ومعدات مدافع هاون أوكرانية، بضربات مدفعية دقيقة قرب كوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيان: "في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال عمليات استطلاع جوي ودوريات في مناطق نفوذ (قوات الجنوب) قرب بلدة كوستيانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الجنوب، طواقم هاون وأربعة جنود على الأقل من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم اتخاذ قرار فوري بتدميرهم، ونتيجة لضربات المدفعية والطائرات دون طيار، تم تدمير طواقم الهاون".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة للمجموعة الجنوبية تواصل تحديد مواقع مدفعية العدو والاشتباك معها بفعالية، مما يقلل من كثافة نيران العدو على خطوط المواجهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.