https://sarabic.ae/20251101/تعليق-الرحلات-الجوية-لمدة-ساعتين-في-مطار-برلين-بعد-رصد-طائرات-مسيرة-1106619242.html

تعليق الرحلات الجوية لمدة ساعتين في مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة

تعليق الرحلات الجوية لمدة ساعتين في مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

شهد مطار برلين براندنبورغ، مساء أمس الجمعة، تعليقا في رحلاته الجوية لمدة تقارب الساعتين، بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T06:24+0000

2025-11-01T06:24+0000

2025-11-01T06:24+0000

أخبار ألمانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047030779_71:0:3712:2048_1920x0_80_0_0_0a51c0628acdc431fb8edebe036a25ff.jpg

وأوضح المتحدث باسم المطار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58 مساء، ما استدعى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات ألمانية أخرى، كما رُفع جزئيا حظر الرحلات الليلية في برلين لتقليل تأثير التعليق على حركة الطيران.وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن الخطر "تم تفاديه في الوقت الراهن".من جانبها، أعلنت شرطة ولاية براندنبورغ أنها تلقت بلاغا بشأن الطائرات المسيّرة، وأرسلت دورية ميدانية ومروحية للتحقق، مشيرة إلى أن الدورية رصدت إحدى الطائرات، لكن هوية مشغلها لم تُعرف بعد.ويحذر المسؤولون الألمان منذ أشهر من تصاعد خطر الطائرات المسيّرة، بعد تكرار رصدها في مطارات ومواقع عسكرية حساسة.وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا لتعليق مماثل للرحلات.وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بهذه الظاهرة، إذ تم رصد طائرات مسيّرة فوق قواعد عسكرية ومنشآت صناعية وبنى تحتية حيوية خلال الأشهر الأخيرة.وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد مطار ميونيخ حادثا مشابها، حين رُصدت طائرات مسيّرة مرتين فوق المدينة، ما أدى إلى توقف آلاف الركاب بعد إلغاء أو تحويل رحلاتهم.

https://sarabic.ae/20251004/إغلاق-مطار-ميونيخ-مجددا-بعد-رصد-طائرات-مسيرة-في-أجوائه-1105603082.html

https://sarabic.ae/20251003/إعادة-فتح-مطار-ميونخ-في-ألمانيا-بعد-إغلاقه-إثر-رصد-طائرات-مسيرة-1105560626.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار