تعليق الرحلات الجوية لمدة ساعتين في مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة

وأوضح المتحدث باسم المطار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58 مساء، ما استدعى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات ألمانية أخرى، كما رُفع جزئيا حظر الرحلات الليلية في برلين لتقليل تأثير التعليق على حركة الطيران.وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن الخطر "تم تفاديه في الوقت الراهن".من جانبها، أعلنت شرطة ولاية براندنبورغ أنها تلقت بلاغا بشأن الطائرات المسيّرة، وأرسلت دورية ميدانية ومروحية للتحقق، مشيرة إلى أن الدورية رصدت إحدى الطائرات، لكن هوية مشغلها لم تُعرف بعد.ويحذر المسؤولون الألمان منذ أشهر من تصاعد خطر الطائرات المسيّرة، بعد تكرار رصدها في مطارات ومواقع عسكرية حساسة.وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا لتعليق مماثل للرحلات.وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بهذه الظاهرة، إذ تم رصد طائرات مسيّرة فوق قواعد عسكرية ومنشآت صناعية وبنى تحتية حيوية خلال الأشهر الأخيرة.وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد مطار ميونيخ حادثا مشابها، حين رُصدت طائرات مسيّرة مرتين فوق المدينة، ما أدى إلى توقف آلاف الركاب بعد إلغاء أو تحويل رحلاتهم.
شهد مطار برلين براندنبورغ، مساء أمس الجمعة، تعليقا في رحلاته الجوية لمدة تقارب الساعتين، بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث مشابهة شهدتها أوروبا مؤخرا.
وأوضح المتحدث باسم المطار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58 مساء، ما استدعى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات ألمانية أخرى، كما رُفع جزئيا حظر الرحلات الليلية في برلين لتقليل تأثير التعليق على حركة الطيران.
وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن الخطر "تم تفاديه في الوقت الراهن".
من جانبها، أعلنت شرطة ولاية براندنبورغ أنها تلقت بلاغا بشأن الطائرات المسيّرة، وأرسلت دورية ميدانية ومروحية للتحقق، مشيرة إلى أن الدورية رصدت إحدى الطائرات، لكن هوية مشغلها لم تُعرف بعد.
ويحذر المسؤولون الألمان منذ أشهر من تصاعد خطر الطائرات المسيّرة، بعد تكرار رصدها في مطارات ومواقع عسكرية حساسة.
وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا لتعليق مماثل للرحلات.
وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بهذه الظاهرة، إذ تم رصد طائرات مسيّرة فوق قواعد عسكرية ومنشآت صناعية وبنى تحتية حيوية خلال الأشهر الأخيرة.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد مطار ميونيخ حادثا مشابها، حين رُصدت طائرات مسيّرة مرتين فوق المدينة، ما أدى إلى توقف آلاف الركاب بعد إلغاء أو تحويل رحلاتهم.