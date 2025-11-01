تعليق الرحلات الجوية لمدة ساعتين في مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
شهد مطار برلين براندنبورغ، مساء أمس الجمعة، تعليقا في رحلاته الجوية لمدة تقارب الساعتين، بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث مشابهة شهدتها أوروبا مؤخرا.
وأوضح المتحدث باسم المطار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت بين الساعة 8:08 مساء (19:08 بتوقيت غرينتش) و9:58 مساء، ما استدعى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات ألمانية أخرى، كما رُفع جزئيا حظر الرحلات الليلية في برلين لتقليل تأثير التعليق على حركة الطيران.
وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن الخطر "تم تفاديه في الوقت الراهن".
مطار ميونيخ الدولي، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
إغلاق مطار ميونيخ مجددا بعد رصد طائرات مسيرة في أجوائه
4 أكتوبر, 06:13 GMT
من جانبها، أعلنت شرطة ولاية براندنبورغ أنها تلقت بلاغا بشأن الطائرات المسيّرة، وأرسلت دورية ميدانية ومروحية للتحقق، مشيرة إلى أن الدورية رصدت إحدى الطائرات، لكن هوية مشغلها لم تُعرف بعد.
ويحذر المسؤولون الألمان منذ أشهر من تصاعد خطر الطائرات المسيّرة، بعد تكرار رصدها في مطارات ومواقع عسكرية حساسة.
وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا لتعليق مماثل للرحلات.
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
إعادة فتح مطار ميونخ في ألمانيا بعد إغلاقه إثر رصد طائرات مسيرة
3 أكتوبر, 05:29 GMT
وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بهذه الظاهرة، إذ تم رصد طائرات مسيّرة فوق قواعد عسكرية ومنشآت صناعية وبنى تحتية حيوية خلال الأشهر الأخيرة.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد مطار ميونيخ حادثا مشابها، حين رُصدت طائرات مسيّرة مرتين فوق المدينة، ما أدى إلى توقف آلاف الركاب بعد إلغاء أو تحويل رحلاتهم.
