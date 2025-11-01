https://sarabic.ae/20251101/دولة-تحظر-التدخين-لمواليد-2007-1106621177.html
دولة تحظر التدخين لمواليد 2007
بدأت جزر المالديف، اليوم السبت، في تطبيق حظر التدخين على أي شخص ولد بعد يناير/ كانون الثاني 2007. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049132294_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9a58d50ca09348c83f81a0f1751247c9.jpg
وأضافت وزارة الصحة في جزر المالديف أن هذه الخطوة، التي أطلقها الرئيس محمد معزو، في وقت سابق من العام الحالي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ستحمي الصحة العامة وتشجع على جيل خال من التبغ.وتابعت أنه "بموجب هذا القرار الجديد، يحظر على الأفراد المولودين في الأول من يناير 2007 أو بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل جزر المالديف"، وفقا لوسائل إعلام محلية.ويطبق الحظر على جميع أنواع التبغ، ويطلب من تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع.كما يطبق هذا الإجراء على زوار جزر المالديف، التي تضم 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على بعد نحو 800 كيلومتر (500 ميل) عبر خط الاستواء، وتشتهر بسياحتها الفاخرة.وأكدت وزارة الصحة أنها تبقي أيضا على حظر شامل على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات الـ"Vape"، ويطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن أعمارهم، ويعاقب بيع منتجات التبغ للقاصرين بغرامة قدرها 3,200 دولار أمريكي، بينما يعاقب استخدام أجهزة الـ"Vape" بغرامة قدرها 320 دولارا أمريكيا.
https://sarabic.ae/20251015/دراسة-الإقلاع-عن-التدخين-بعد-الـ40-يقلل-خطر-الخرف-ويحمي-الذاكرة--1106041992.html
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049132294_112:0:1169:793_1920x0_80_0_0_4a3da5f0e4981df7560e93638db55bd0.jpg
