دولة تحظر التدخين لمواليد 2007

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251101/دولة-تحظر-التدخين-لمواليد-2007-1106621177.html
دولة تحظر التدخين لمواليد 2007
دولة تحظر التدخين لمواليد 2007
سبوتنيك عربي
بدأت جزر المالديف، اليوم السبت، في تطبيق حظر التدخين على أي شخص ولد بعد يناير/ كانون الثاني 2007. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T07:59+0000
2025-11-01T07:59+0000
مجتمع
منوعات
التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049132294_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9a58d50ca09348c83f81a0f1751247c9.jpg
وأضافت وزارة الصحة في جزر المالديف أن هذه الخطوة، التي أطلقها الرئيس محمد معزو، في وقت سابق من العام الحالي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ستحمي الصحة العامة وتشجع على جيل خال من التبغ.وتابعت أنه "بموجب هذا القرار الجديد، يحظر على الأفراد المولودين في الأول من يناير 2007 أو بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل جزر المالديف"، وفقا لوسائل إعلام محلية.ويطبق الحظر على جميع أنواع التبغ، ويطلب من تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع.كما يطبق هذا الإجراء على زوار جزر المالديف، التي تضم 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على بعد نحو 800 كيلومتر (500 ميل) عبر خط الاستواء، وتشتهر بسياحتها الفاخرة.وأكدت وزارة الصحة أنها تبقي أيضا على حظر شامل على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات الـ"Vape"، ويطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن أعمارهم، ويعاقب بيع منتجات التبغ للقاصرين بغرامة قدرها 3,200 دولار أمريكي، بينما يعاقب استخدام أجهزة الـ"Vape" بغرامة قدرها 320 دولارا أمريكيا.
https://sarabic.ae/20251015/دراسة-الإقلاع-عن-التدخين-بعد-الـ40-يقلل-خطر-الخرف-ويحمي-الذاكرة--1106041992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049132294_112:0:1169:793_1920x0_80_0_0_4a3da5f0e4981df7560e93638db55bd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, الأخبار
منوعات, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, الأخبار

دولة تحظر التدخين لمواليد 2007

07:59 GMT 01.11.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt /
تابعنا عبر
بدأت جزر المالديف، اليوم السبت، في تطبيق حظر التدخين على أي شخص ولد بعد يناير/ كانون الثاني 2007.
وأضافت وزارة الصحة في جزر المالديف أن هذه الخطوة، التي أطلقها الرئيس محمد معزو، في وقت سابق من العام الحالي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ستحمي الصحة العامة وتشجع على جيل خال من التبغ.
وتابعت أنه "بموجب هذا القرار الجديد، يحظر على الأفراد المولودين في الأول من يناير 2007 أو بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل جزر المالديف"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ويطبق الحظر على جميع أنواع التبغ، ويطلب من تجار التجزئة التحقق من العمر قبل البيع.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
دراسة: الإقلاع عن التدخين بعد الـ40 يقلل خطر الخرف ويحمي الذاكرة
15 أكتوبر, 15:56 GMT
كما يطبق هذا الإجراء على زوار جزر المالديف، التي تضم 1191 جزيرة مرجانية صغيرة متناثرة على بعد نحو 800 كيلومتر (500 ميل) عبر خط الاستواء، وتشتهر بسياحتها الفاخرة.
وأكدت وزارة الصحة أنها تبقي أيضا على حظر شامل على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية ومنتجات الـ"Vape"، ويطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن أعمارهم، ويعاقب بيع منتجات التبغ للقاصرين بغرامة قدرها 3,200 دولار أمريكي، بينما يعاقب استخدام أجهزة الـ"Vape" بغرامة قدرها 320 دولارا أمريكيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала