رئيس وزراء كندا يعتذر للرئيس الأمريكي بسبب إعلان أثار غضبه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251101/رئيس-وزراء-كندا-يعتذر-للرئيس-الأمريكي-بسبب-إعلان-أثار-غضبه-1106648216.html
رئيس وزراء كندا يعتذر للرئيس الأمريكي بسبب إعلان أثار غضبه
رئيس وزراء كندا يعتذر للرئيس الأمريكي بسبب إعلان أثار غضبه
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه أبلغ رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو بعدم عرض إعلان تلفزيوني مناهض للرسوم الجمركية الأمريكية، والذي أثار غضب الرئيس... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T20:52+0000
2025-11-01T20:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg
وأكد كارني أنه قدم اعتذاراً شخصياً لترامب خلال عشاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي شعر "بالإساءة" جراء الإعلان الذي أعد في أونتاريو وبُث في الولايات المتحدة، وانتقد فيه رسوم ترامب الجمركية مستشهداً بخطاب للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته لآسيا التي امتدت تسعة أيام: "إنه شيء لم أكن لأفعله". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة قبل الماضية، إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بالإعلان الاحتيالي الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية. وجاء تصريح ترامب في ظل تصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قال دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب.ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية. وقال فورد، الثلاثاء قبل الماضي: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم، وقد أدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وفرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل. ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم. وفي العام المقبل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.
https://sarabic.ae/20250627/الولايات-المتحدة-تعلن-تعليق-المحادثات-التجارية-مع-كندا-1102142408.html
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-كندا-10-1106395908.html
https://sarabic.ae/20251024/ترامب-يعلن-إنهاء-جميع-المحادثات-التجارية-مع-كندا-1106338155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c5624653891349fbb750d142303d054b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن

رئيس وزراء كندا يعتذر للرئيس الأمريكي بسبب إعلان أثار غضبه

20:52 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه أبلغ رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو بعدم عرض إعلان تلفزيوني مناهض للرسوم الجمركية الأمريكية، والذي أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفعه إلى تعليق المحادثات التجارية بين البلدين.
وأكد كارني أنه قدم اعتذاراً شخصياً لترامب خلال عشاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي شعر "بالإساءة" جراء الإعلان الذي أعد في أونتاريو وبُث في الولايات المتحدة، وانتقد فيه رسوم ترامب الجمركية مستشهداً بخطاب للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
الولايات المتحدة تعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا
27 يونيو, 20:57 GMT
وعند سؤاله، اليوم السبت، عن رد فعل دوج فورد رئيس وزراء أونتاريو على طلبه بإيقاف عرض الإعلان، رد كارني قائلاً: "حسناً، لقد رأيتم نتيجة الأمر".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته لآسيا التي امتدت تسعة أيام: "إنه شيء لم أكن لأفعله".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%
25 أكتوبر, 22:37 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة قبل الماضية، إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بالإعلان الاحتيالي الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بالنظر إلى سلوكهم السافر، تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا"، مضيفا: "كندا استخدمت بشكل احتيالي إعلاناً مزيفاً يظهر فيه (الرئيس الأمريكي الأسبق) رونالد ريغان وهو يتحدث بسلبية عن الرسوم الجمركية".
وجاء تصريح ترامب في ظل تصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قال دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب.
ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا
24 أكتوبر, 03:43 GMT
وقال فورد، الثلاثاء قبل الماضي: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".
واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم، وقد أدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين، الخميس قبل الماضي، إن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها إذا فشلت المحادثات بشأن مختلف الصفقات التجارية مع واشنطن.
وفرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل.
ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم. وفي العام المقبل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.
