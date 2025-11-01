https://sarabic.ae/20251101/رئيس-وزراء-كندا-يعتذر-للرئيس-الأمريكي-بسبب-إعلان-أثار-غضبه-1106648216.html
رئيس وزراء كندا يعتذر للرئيس الأمريكي بسبب إعلان أثار غضبه
رئيس وزراء كندا يعتذر للرئيس الأمريكي بسبب إعلان أثار غضبه
وأكد كارني أنه قدم اعتذاراً شخصياً لترامب خلال عشاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي شعر "بالإساءة" جراء الإعلان الذي أعد في أونتاريو وبُث في الولايات المتحدة، وانتقد فيه رسوم ترامب الجمركية مستشهداً بخطاب للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته لآسيا التي امتدت تسعة أيام: "إنه شيء لم أكن لأفعله". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة قبل الماضية، إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بالإعلان الاحتيالي الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية. وجاء تصريح ترامب في ظل تصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قال دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب.ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية. وقال فورد، الثلاثاء قبل الماضي: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم، وقد أدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وفرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل. ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم. وفي العام المقبل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.
وأكد كارني
أنه قدم اعتذاراً شخصياً لترامب خلال عشاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي شعر "بالإساءة" جراء الإعلان الذي أعد في أونتاريو وبُث في الولايات المتحدة، وانتقد فيه رسوم ترامب الجمركية مستشهداً بخطاب للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وعند سؤاله، اليوم السبت، عن رد فعل دوج فورد رئيس وزراء أونتاريو على طلبه بإيقاف عرض الإعلان، رد كارني قائلاً: "حسناً، لقد رأيتم نتيجة الأمر".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته لآسيا التي امتدت تسعة أيام: "إنه شيء لم أكن لأفعله".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، قد أعلن الجمعة قبل الماضية، إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بالإعلان الاحتيالي الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية.
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بالنظر إلى سلوكهم السافر، تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا"، مضيفا: "كندا استخدمت بشكل احتيالي إعلاناً مزيفاً يظهر فيه (الرئيس الأمريكي الأسبق) رونالد ريغان وهو يتحدث بسلبية عن الرسوم الجمركية".
وجاء تصريح ترامب في ظل تصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قال دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب.
ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية.
وقال فورد، الثلاثاء قبل الماضي: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".
واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم، وقد أدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية
الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين، الخميس قبل الماضي، إن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها إذا فشلت المحادثات بشأن مختلف الصفقات التجارية مع واشنطن.
وفرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل.
ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم. وفي العام المقبل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.