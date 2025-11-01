ضحايا جراء انهيار أرضي غربي كينيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين، اليوم السبت، مصرع 21 شخصا وفقدان 30 آخرين جراء انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة بمنطقة ماراكويت الشرقية غربي البلاد.
وكتب موركومين على حسابه في منصة "إكس": "بخصوص كارثة الانهيار الأرضي في ماراكويت الشرقية، لقد أوقفنا عمليات البحث والإنقاذ. وقد تأكدنا من وفاة 21 شخصا جراء هذه المأساة، بينما لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين وفقا لما أبلغتنا به عائلاتهم".
وأضاف: "تم نقل 25 شخصا ممن أصيبوا بجروح خطيرة جواً إلى إلدواريت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تلقى المصابون بإصابات طفيفة العلاج محليا".
وتابع "ستُستأنف مهمة البحث والإنقاذ غدا بمشاركة فرق من الجيش والشرطة إلى جانب منظمات أخرى والمجتمع المحلي ضمن الجهود المبذولة".
إعصار ميليسا يخلف دماراً غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة في كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الإعصار "ميليسا" يخلف عشرات القتلى في هايتي وجامايكا
29 أكتوبر, 21:25 GMT
كما حث الوزير الكيني السكان المقيمين بالقرب من الأنهار الموسمية والمناطق التي شهدت انهيارات أرضية الليلة الماضية على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.
وشهدت كينيا في عام 2024 فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق في البلاد، أودت بحياة العشرات فيما أُعلن عن فقدان عشرات آخرين، ونزوح مئات الآلاف من الأسر وتضرر نحو 200 ألف شخص.
انهيار أرضي يدمر شارعا رئيسيا في بانكوك... فيديو
