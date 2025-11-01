https://sarabic.ae/20251101/ضحايا-جراء-انهيار-أرضي-غربي-كينيا-1106646444.html
ضحايا جراء انهيار أرضي غربي كينيا
أعلن وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين، اليوم السبت، مصرع 21 شخصا وفقدان 30 آخرين جراء انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة بمنطقة ماراكويت الشرقية غربي البلاد.
وكتب موركومين على حسابه في منصة "إكس": "بخصوص كارثة الانهيار الأرضي في ماراكويت الشرقية، لقد أوقفنا عمليات البحث والإنقاذ. وقد تأكدنا من وفاة 21 شخصا جراء هذه المأساة، بينما لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين وفقا لما أبلغتنا به عائلاتهم".وأضاف: "تم نقل 25 شخصا ممن أصيبوا بجروح خطيرة جواً إلى إلدواريت لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تلقى المصابون بإصابات طفيفة العلاج محليا".كما حث الوزير الكيني السكان المقيمين بالقرب من الأنهار الموسمية والمناطق التي شهدت انهيارات أرضية الليلة الماضية على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.وشهدت كينيا في عام 2024 فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق في البلاد، أودت بحياة العشرات فيما أُعلن عن فقدان عشرات آخرين، ونزوح مئات الآلاف من الأسر وتضرر نحو 200 ألف شخص.انهيار أرضي يدمر شارعا رئيسيا في بانكوك... فيديو
