مصر تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي قدما في إعادة إعمار القطاع

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، "المضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة". 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وخلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن، في القاهرة ، أكد عبد العاطي، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، مستعرضاً التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتطلع للمشاركة الأوروبية والدنماركية الفعالة خلال المؤتمر".وأشاد عبد العاطي، بدور الدنمارك الفاعل في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن 2025-2026، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين أثناء فترة عضويتها في مجلس الأمن وأيضا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.واستعرض وزير الخارجية المصري في هذا الصدد، الجهود المصرية الحيثية التي بذلتها مصر على مدار أكثر من عامين وصولاً إلى قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

