https://sarabic.ae/20251101/مقتل-أربعة-لبنانيين-جراء-غارة-إسرائيلية-بطائرة-مسيرة--في-النبطية-جنوبي-لبنان-1106649797.html
مقتل أربعة لبنانيين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في النبطية جنوبي لبنان
مقتل أربعة لبنانيين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في النبطية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قتل أربعة أشخاص لبنانيين، مساء السبت، في غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة دوحة كفررمان التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان،... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T22:13+0000
2025-11-01T22:13+0000
2025-11-01T22:13+0000
العالم
لبنان
اسرائيل
مسيرة
اغتيالات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
وأوضح مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخا موجهًا أصاب السيارة بشكل مباشر عند الأطراف الشرقية لبلدة دوحة كفررمان، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع ركابها الأربعة على الفور، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة في محيط مكان الانفجار.وأشار المصدر إلى أن القتلى ينتمون إلى "حزب الله"، وقد جرى التعرف على هوياتهم من قبل سكان المنطقة الذين هرعوا إلى موقع الغارة فور وقوعها.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، تواصل اسرائبل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.توم براك: لبنان دولة فاشلة وعليها حصر السلاح سريعمصر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفهبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
https://sarabic.ae/20251030/الرئيس-اللبناني-يطلب-من-قائد-الجيش-التصدي-لأي-توغل-إسرائيلي-في-الجنوب--عاجل----1106548398.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, لبنان, اسرائيل, مسيرة, اغتيالات
العالم, لبنان, اسرائيل, مسيرة, اغتيالات
مقتل أربعة لبنانيين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في النبطية جنوبي لبنان
قتل أربعة أشخاص لبنانيين، مساء السبت، في غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة دوحة كفررمان التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان، في أحدث تصعيد ضمن سلسلة الهجمات التي تشنها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية منذ أسابيع.
وأوضح مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخا موجهًا أصاب السيارة بشكل مباشر عند الأطراف الشرقية لبلدة دوحة كفررمان، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع ركابها الأربعة على الفور، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة في محيط مكان الانفجار.
وأشار المصدر إلى أن القتلى ينتمون إلى "حزب الله"، وقد جرى التعرف على هوياتهم من قبل سكان المنطقة الذين هرعوا إلى موقع الغارة فور وقوعها.
هذا وكان قد دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، ورغم الاتفاق، تواصل اسرائبل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.