عربي
أمساليوم
بث مباشر
مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في استهداف "الدعم السريع" مخيمات نازحين في كردفان
سبوتنيك عربي
كشفت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، أن "قوات الدعم السريع أقدمت مساء أمس على قصف مقر منظمة الهجرة الدولية بمدينة كادوقلي بالمسيرات، مما أدى إلى مقتل 5... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في استهداف "الدعم السريع" مخيمات نازحين في كردفان

12:45 GMT 01.11.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
كشفت شبكة "أطباء السودان"، اليوم السبت، أن "قوات الدعم السريع أقدمت مساء أمس على قصف مقر منظمة الهجرة الدولية بمدينة كادوقلي بالمسيرات، مما أدى إلى مقتل 5 أطفال".
وأضافت الشبكة، في بيان لها عبر حسابها عن منصة "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "الدعم السريع استهدفت صباح اليوم مخيم للنازحين بمنطقة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجروح بالغة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإبادة الجماعية الذي تنفذه الدعم السريع".
وأكدت الشبكة أن "استهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في الإغاثة دليل قاطع على أن الدعم السريع تمارس حرباً شاملة ضد الشعب السوداني، وأنها تتعمد نشر الرعب والموت في كل مكان، في ظل صمت دولي مخز"، حسب قول البيان.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الصحة العالمية: مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة بالفاشر بالسودان
29 أكتوبر, 20:09 GMT
وحمّلت الشبكة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم"، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومطالبة بتوفير حماية فورية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومنع استهداف مقراتهم ومراكز النزوح، وفتح مسارات آمنة لنقل الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأفادت السلطات في إقليم دارفور السوداني، الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الرد السريع".
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، ارتفع إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".
وقال: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى، أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف. ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة خلال الأيام الأربعة الماضية".
موسكو تعزز التعاون التجاري مع دول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
29 أكتوبر, 16:42 GMT
ووفقًا لمصدر الوكالة، يقدّر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.
ويشير بن كوني إلى أن الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن.
وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
