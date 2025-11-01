https://sarabic.ae/20251101/موسكو-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1106618882.html

موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرشوك، خلال قمة "أبيك" (التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، في كوريا الجنوبية، أن روسيا مستعدة للتعاون مع دول... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوفيرشوك خلال كلمته في القمة: "نحن مستعدون للتعاون في الصناعات الإبداعية والثقافية".وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذا القطاع يكتسب زخماً سريعاً.وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بموجب القانون الاتحادي بشأن تطوير الصناعات الإبداعية في روسيا الاتحادية، يتم إعداد استراتيجية لتطوير الاقتصاد الإبداعي حتى عام 2036.وأشار إلى أن "روسيا هي واحدة من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمتلك التكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري للتنمية الشاملة للذكاء الاصطناعي، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعفت مساهمة صناعة تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا".واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وأعلن الرئيس الصيني أن‭ ‬مدينة شنتشن، ستستضيف الاجتماع الثالث والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.تقارير: ترامب قد يلتقي مع شي جين بينغ في قمة "آبيك " المقرر عقدها في كوريا الجنوبية

