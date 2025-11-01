https://sarabic.ae/20251101/موسكو-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1106618882.html
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرشوك، خلال قمة "أبيك" (التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، في كوريا الجنوبية، أن روسيا مستعدة للتعاون مع دول... 01.11.2025
تقارير: ترامب قد يلتقي مع شي جين بينغ في قمة "آبيك " المقرر عقدها في كوريا الجنوبية
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرشوك، خلال قمة "أبيك" (التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ)، في كوريا الجنوبية، أن روسيا مستعدة للتعاون مع دول آسيا والمحيط الهادئ في الصناعات الإبداعية والثقافية.
وقال أوفيرشوك خلال كلمته في القمة: "نحن مستعدون للتعاون في الصناعات الإبداعية والثقافية".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هذا القطاع يكتسب زخماً سريعاً.
وتابع: "في النصف الأول من عام 2025، شكّلت هذه الصناعة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. وبحلول عام 2030، نخطط لزيادة هذه النسبة إلى 6%. نحن من بين أكبر عشرين منتجًا عالميًا للبرمجيات وألعاب الفيديو والإعلانات والأفلام والرسوم المتحركة".
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بموجب القانون الاتحادي بشأن تطوير الصناعات الإبداعية في روسيا الاتحادية، يتم إعداد استراتيجية لتطوير الاقتصاد الإبداعي حتى عام 2036.
وقال: "الأمر الأكثر أهمية هو أن 41% من العاملين في الصناعات الإبداعية في روسيا اليوم هم من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين. ونحن نعمل أيضاً على توسيع الفرص المتاحة للنساء في هذا القطاع".
وأشار إلى أن "روسيا هي واحدة من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمتلك التكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري للتنمية الشاملة للذكاء الاصطناعي، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تضاعفت مساهمة صناعة تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا".
واقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، ، إنشاء "منظمة التعاون الدولي للذكاء الاصطناعي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلن الرئيس الصيني أن مدينة شنتشن، ستستضيف الاجتماع الثالث والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.