الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتمكن القيادة الجديدة لليونسكو من تصحيح العمل في مجال حماية الصحفيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتمكن القيادة الجديدة لليونسكو من تصحيح العمل في مجال حماية الصحفيين
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، عن أملها في أن تتمكن القيادة الجديدة لليونسكو من تحسين الوضع فيما يتعلق بحماية سلامة
وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نأمل أن يسمح التغيير المقبل في قيادة المنظمة (اليونسكو) من تحسين العمل في حماية سلامة الصحفيين، وإعادته إلى المبادئ الأساسية للنزاهة والإنصاف والحياد".وأضافت: "التحيّز السياسي، الذي ابتُليت به هيئات حقوق الإنسان متعددة الأطراف، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأمانة اليونسكو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغيرها، يتجلى في التعتيم المتعمد على الوفيات العنيفة لممثلي وسائل الإعلام، وإخفاء المسؤولين عنها. وهذا يُقوّض مبدأ عالمية إنهاء الإفلات من العقاب، ويُحوّل هذه المؤسسات إلى كيانات معطلة وغير مجدية".وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو، "ستواصل الدفاع عن الحقوق المهنية لوسائل الإعلام الروسية في الخارج، والعمل على تهيئة ظروف آمنة لعملها في جميع أنحاء العالم، والسعي إلى القصاص العادل للمسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين الروس".وسبق أن قُتل عدد من مراسلي وكالة "سبوتنيك" وصحفيي وسائل إعلام روسية، على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية.المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية مقتل المصور الصحفي الفلسطيني خالد المدهون بنيران إسرائيلية في غزة... صور
تابعنا عبر
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، عن أملها في أن تتمكن القيادة الجديدة لليونسكو من تحسين الوضع فيما يتعلق بحماية سلامة الصحفيين وإعادته إلى مبادئ النزاهة.
وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نأمل أن يسمح التغيير المقبل في قيادة المنظمة (اليونسكو) من تحسين العمل في حماية سلامة الصحفيين، وإعادته إلى المبادئ الأساسية للنزاهة والإنصاف والحياد".

وتابعت: "الإفلات من العقاب على جرائم القتل والهجمات الإرهابية ضد الصحفيين، يدفع نظام كييف، المحمي من جهات أجنبية، إلى ارتكاب المزيد من الجرائم الدموية، فمنذ بداية هذا العام وحده، قُتل ما لا يقل عن 6 إعلاميين روس في هجمات مُستهدفة، شنها مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "التحيّز السياسي، الذي ابتُليت به هيئات حقوق الإنسان متعددة الأطراف، مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأمانة اليونسكو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغيرها، يتجلى في التعتيم المتعمد على الوفيات العنيفة لممثلي وسائل الإعلام، وإخفاء المسؤولين عنها. وهذا يُقوّض مبدأ عالمية إنهاء الإفلات من العقاب، ويُحوّل هذه المؤسسات إلى كيانات معطلة وغير مجدية".
المراسل الحربي إيفان زوييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الأمم المتحدة: مقتل المراسل الحربي زوييف يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الصحفيين
17 أكتوبر, 00:36 GMT
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو، "ستواصل الدفاع عن الحقوق المهنية لوسائل الإعلام الروسية في الخارج، والعمل على تهيئة ظروف آمنة لعملها في جميع أنحاء العالم، والسعي إلى القصاص العادل للمسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين الروس".

ويصادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وكان الهدف الأصلي من تحديد هذا التاريخ التذكاري من قبل الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، هو تذكير المجتمع الدولي بأهمية حماية العاملين في مجال الإعلام من الهجمات الإجرامية والإرهابية، وكذلك لفت الانتباه إلى المبدأ الأساسي المتمثل في حتمية العقاب على الفظائع المرتكبة ضدهم.

وسبق أن قُتل عدد من مراسلي وكالة "سبوتنيك" وصحفيي وسائل إعلام روسية، على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية.
المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
مقتل المصور الصحفي الفلسطيني خالد المدهون بنيران إسرائيلية في غزة... صور
