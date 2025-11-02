https://sarabic.ae/20251102/الهند-تطلق-أثقل-قمر-صناعي-للاتصالات-في-تاريخها-1106663993.html
الهند تطلق أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها
الهند تطلق أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها
سبوتنيك عربي
أطلقت الهند، اليوم الأحد، أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها، بوزن 4410 كيلوغرامات، أي بزيادة تبلغ 1274 كيلوغراما عن قمرها السابق الذي أطلقته في عام 2017. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T16:23+0000
2025-11-02T16:23+0000
2025-11-02T16:23+0000
العالم
الفضاء
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103874/99/1038749969_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_bbafa1f2cea1f8eb4dd263b7b3944963.jpg
وذكرت وكالة الفضاء الهندية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أطلقت الهند أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها، وذلك كخطوة جديدة ضمن برنامج الفضاء الطموح للبلاد. وانطلق قمر "سي إم أس-03" من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية في الساعة 5:26 مساءً بتوقيت الهند".وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "قطاع الفضاء لدينا يواصل جعلنا فخورين! وأطمح لإرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040".ويُعدّ هذا الإنجاز جزءًا من خطة الهند الطموحة لتعزيز حضورها في قطاع الفضاء.
https://sarabic.ae/20251102/مشهد-ساحر-للشفق-القطبي-في-سماء-النرويج-فيديو-1106658459.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103874/99/1038749969_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_e54b6a39fd62e100d7bcf9cf705aeff6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الفضاء, أخبار الهند اليوم
العالم, الفضاء, أخبار الهند اليوم
الهند تطلق أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها
أطلقت الهند، اليوم الأحد، أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها، بوزن 4410 كيلوغرامات، أي بزيادة تبلغ 1274 كيلوغراما عن قمرها السابق الذي أطلقته في عام 2017.
وذكرت وكالة الفضاء الهندية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أطلقت الهند أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها، وذلك كخطوة جديدة ضمن برنامج الفضاء الطموح للبلاد. وانطلق قمر "سي إم أس-03" من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية في الساعة 5:26 مساءً بتوقيت الهند".
وبينت الوكالة أنه تم إرسال القمر إلى مداره بواسطة صاروخ "إل في إم – إم 5"، الذي يبلغ طوله 43.5 متر، موضحة أن الصاروخ هو نسخة مطورة من الصاروخ الذي أطلق المركبة الفضائية غير المأهولة التي هبطت على القمر في آب/أغسطس 2023.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "قطاع الفضاء لدينا يواصل جعلنا فخورين! وأطمح لإرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040".
وفي هذا السياق، أكدت البحرية الهندية، عبر منصة "إكس"، أن القمر الصناعي الجديد سيساعد في "تأمين الروابط الاتصالية بين السفن والطائرات والغواصات".
ويُعدّ هذا الإنجاز جزءًا من خطة الهند الطموحة لتعزيز حضورها في قطاع الفضاء.