الهند تطلق أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها
02.11.2025
أطلقت الهند، اليوم الأحد، أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها، بوزن 4410 كيلوغرامات، أي بزيادة تبلغ 1274 كيلوغراما عن قمرها السابق الذي أطلقته في عام 2017.
وذكرت وكالة الفضاء الهندية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أطلقت الهند أثقل قمر صناعي للاتصالات في تاريخها، وذلك كخطوة جديدة ضمن برنامج الفضاء الطموح للبلاد. وانطلق قمر "سي إم أس-03" من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية في الساعة 5:26 مساءً بتوقيت الهند".

وبينت الوكالة أنه تم إرسال القمر إلى مداره بواسطة صاروخ "إل في إم – إم 5"، الذي يبلغ طوله 43.5 متر، موضحة أن الصاروخ هو نسخة مطورة من الصاروخ الذي أطلق المركبة الفضائية غير المأهولة التي هبطت على القمر في آب/أغسطس 2023.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "قطاع الفضاء لدينا يواصل جعلنا فخورين! وأطمح لإرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040".

وفي هذا السياق، أكدت البحرية الهندية، عبر منصة "إكس"، أن القمر الصناعي الجديد سيساعد في "تأمين الروابط الاتصالية بين السفن والطائرات والغواصات".

ويُعدّ هذا الإنجاز جزءًا من خطة الهند الطموحة لتعزيز حضورها في قطاع الفضاء.
