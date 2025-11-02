عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية- الدفاع الروسية
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجو فضائية الروسية، استهدفت مستودع ذخيرة تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجو فضائية الروسية، استهدفت مستودع ذخيرة تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قبل المغادرة، تلقى طاقم مقاتلة "سو-34" التابعة للقوات الجو فضائية الروسية، إحداثيات مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة".

وأضاف: "نفذ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجو فضائية الرابعة، عملية استهداف مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن إصابة الهدف قد تمت بنجاح، وتم تحقيق هدف الضربة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
