أمريكا تعتبر دولة عربية شريكا استرتيجيا في "سباق التسلح" بمجال الطاقة
أمريكا تعتبر دولة عربية شريكا استرتيجيا في "سباق التسلح" بمجال الطاقة
صرح وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، بأن "العالم يعيش اليوم سباق تسلح جديدًا، يتمثل في بناء البنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي"، وفق تعبيره.
وأوضح بورغوم أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يمكن فيها تحويل كيلوواط واحد من الكهرباء مباشرة إلى ذكاء"، مشيرًا إلى أن "التنافس الحقيقي يدور حول قدرة الدول على إنتاج الطاقة الكهربائية بالسرعة المطلوبة لتغذية أكبر ثورة إنتاجية وابتكارية في العصر الحديث".
جاءت تصريحات بورغوم لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية باللغة الإنجليزية، قبيل اجتماع لوزراء ومسؤولي قطاع الطاقة في العاصمة أبو ظبي.

وأضاف الوزير الأمريكي أن "الذكاء الاصطناعي سيقود الثورة الصناعية المقبلة"، مؤكدًا أن "العالم متقدم في مجالي الرقائق والبرمجيات، لكن كل هذه التقنيات تحتاج إلى طاقة هائلة"، معتبرًا أن "الذكاء الاصطناعي سيكون محركًا لتدفقات رأس المال ولنمو الاقتصادات العالمية".

وأشار وزير الداخلية الأمريكي إلى أن "أمريكا والصين، تتسابقان لتطوير أفضل بنية تحتية وتقنيات للذكاء الاصطناعي، فيما تعمل واشنطن على تعزيز تعاونها مع الإمارات العربية المتحدة، في هذا المجال".
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
أمس, 19:35 GMT
وأكد بورغوم أن "الإمارات وأمريكا تتشاركان رؤية مشتركة لاستثمار رأس المال في مشاريع الطاقة والتكنولوجيا، بما يعزز شراكتهما الاستراتيجية"، لافتًا إلى أنه "سيتم توقيع اتفاقية جديدة بين الجانبين لتسريع التعاون في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي".

وأضاف بورغوم: "نحتاج إلى طاقة ورأس مال وقادة أصحاب رؤية، وهذا ما تمتلكه الإمارات، التي تُعدّ من أكثر الدول استخداما لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتوظيفها في قطاع الطاقة وتحقيق عائدات مستدامة لصندوقها السيادي".

وختم بالقول إن "هذا التعاون سيمكّن البلدين من تعزيز ريادتهما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مع حماية مصالحهما الاقتصادية والأمنية للأجيال المقبلة"، مؤكدًا: "إذا لم نمتلك القدرة الكافية، فسنخسر سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي".
"الأكثر تطورا في العالم"... رئيس الإمارات يعلق على إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "كي 2 ثينك"
مجتمع
"الأكثر تطورا في العالم"... رئيس الإمارات يعلق على إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "كي 2 ثينك"
8 سبتمبر, 05:58 GMT
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإمارات العربية المتحدة في مايو/ أيار الماضي، أُعلن عن خطط لإنشاء مجمع مشترك لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي.
وبدأت أعمال البناء في العاصمة الإماراتية، لأول مركز بيانات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذي طوره تحالف "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركة إماراتية، وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الياباني.
