https://sarabic.ae/20251103/أمريكا-تعتبر-دولة-عربية-شريكا-استرتيجيا-في-سباق-التسلح-بمجال-الطاقة-1106675421.html

أمريكا تعتبر دولة عربية شريكا استرتيجيا في "سباق التسلح" بمجال الطاقة

أمريكا تعتبر دولة عربية شريكا استرتيجيا في "سباق التسلح" بمجال الطاقة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، بأن "العالم يعيش اليوم سباق تسلح جديدًا، يتمثل في بناء البنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي"، وفق... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T07:34+0000

2025-11-03T07:34+0000

2025-11-03T07:34+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101935654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc6257311b52c45eea4816054988551f.jpg

وأوضح بورغوم أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يمكن فيها تحويل كيلوواط واحد من الكهرباء مباشرة إلى ذكاء"، مشيرًا إلى أن "التنافس الحقيقي يدور حول قدرة الدول على إنتاج الطاقة الكهربائية بالسرعة المطلوبة لتغذية أكبر ثورة إنتاجية وابتكارية في العصر الحديث".جاءت تصريحات بورغوم لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية باللغة الإنجليزية، قبيل اجتماع لوزراء ومسؤولي قطاع الطاقة في العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الداخلية الأمريكي إلى أن "أمريكا والصين، تتسابقان لتطوير أفضل بنية تحتية وتقنيات للذكاء الاصطناعي، فيما تعمل واشنطن على تعزيز تعاونها مع الإمارات العربية المتحدة، في هذا المجال".وأكد بورغوم أن "الإمارات وأمريكا تتشاركان رؤية مشتركة لاستثمار رأس المال في مشاريع الطاقة والتكنولوجيا، بما يعزز شراكتهما الاستراتيجية"، لافتًا إلى أنه "سيتم توقيع اتفاقية جديدة بين الجانبين لتسريع التعاون في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي".وختم بالقول إن "هذا التعاون سيمكّن البلدين من تعزيز ريادتهما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مع حماية مصالحهما الاقتصادية والأمنية للأجيال المقبلة"، مؤكدًا: "إذا لم نمتلك القدرة الكافية، فسنخسر سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي".وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإمارات العربية المتحدة في مايو/ أيار الماضي، أُعلن عن خطط لإنشاء مجمع مشترك لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي.وبدأت أعمال البناء في العاصمة الإماراتية، لأول مركز بيانات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذي طوره تحالف "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركة إماراتية، وشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بالإضافة إلى بنك الاستثمار الياباني.

https://sarabic.ae/20251102/الإمارات-والولايات-المتحدة-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مجال-الطاقة-والذكاء-الاصطناعي-1106667755.html

https://sarabic.ae/20250908/الأكثر-تطورا-في-العالم-رئيس-الإمارات-يعلق-على-إطلاق-نموذج-الذكاء-الاصطناعي-كي-2-ثينك-1104607710.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي