الإعلان عن توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة في مرسى مطروح
الإعلان عن توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة في مرسى مطروح
الإعلان عن توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة في مرسى مطروح

13:33 GMT 03.11.2025
أعلنت مصر وقطر، اليوم الاثنين، عن قرب توقيع شراكة استثمارية كبرى لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمدينة مرسى مطروح.
يأتي ذلك في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات سابقة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لبيان من رئاسة الوزراء المصرية.
وتم هذا التوافق على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وحضرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصري، مايا مرسي، وسفير مصر لدى قطر، وليد الفقي.
البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية
27 أكتوبر, 09:39 GMT
وخلال الزيارة، قدم رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التهنئة للرئيس المصري، ولرئيس الوزراء المصري، وللشعب المصري؛ بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مشيدا بالاحتفالية المبهرة التي أقيمت بهذه المناسبة.
كما أكد رئيس الوزراء القطري، "الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني، كما أعرب عن التطلع إلى استمرار التنسيق المشترك في عدد من الملفات الأخرى، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة، وتحقيق ما يخدم شعوبها".
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وزير المالية القطري يرى في مصر مرشحا ممتازا للاستثمارات
16 فبراير, 13:54 GMT
وتم التطرق كذلك، خلال اللقاء، إلى "أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس/ آب 2025 بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين".
