السفير السوداني لدى روسيا: الخرطوم ترحب بأي وساطة لإحلال السلام بما يحفظ السيادة

عقد السفير السوداني لدى روسيا محمد الغزالي سراج مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، في مقر السفارة في موسكو بحضور عدد من وسائل الإعلام العربية والروسية، تحدث خلاله عن... 03.11.2025

وقال السفير: "في البداية من نترحم على أرواح الشهداء الذين تم قتلهم غدراً وبدم بارد من قبل الميليشيا المتمردة وتمنياتنا للجرحى بعاجل الشفاء والعودة الآمنة للمحتجزين قصرياً والفارين من هول أعمال القتل والتدمير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها ميليشيا الدعم السريع في الفاشر ولا تزال تمارسها في الفاشر في مناطق أخرى".وأشار إلى أن قوات الدعم السريع، "كانت تقصف مدينة الفاشر من على البعد بالمدافع بعيدة المدى بصورة عشوائية، مما تسبب في قتل عدد كبير جدا من المواطنين ومن الأطفال ومن النساء، وكان كل من يحاول مغادرة مدينة الفاشر يتم قتله، وكل من يحاول جلب المؤن والغزاء لمدينة الفاشر يتم أيضا قتله".ووفقا له فإن "الميليشيا استعانت في الهجوم على الفاشر بالمرتزقة من عدد من دول الجوار وكذلك بمرتزقة من أماكن أخرى بعيدة، فهناك مرتزقة من كولومبيا ويقاتلون إلى صفوف المتمردين وأيضا مرتزقة من أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الميليشيا استخدمت كافة أنواع مثل الدبابات "تي-55" والمسيرات الاستراتيجية".وقال: "مثل هذه الأسلحة خاصة المنظومات المتطورة للدفاع الجوي مثل منظومة "FK-1000" هذه المنظومات لا تباع إلا للدول، فيبقى السؤال كيف حصلت الميليشيا المتمردة وهي قوات متمردة على سلطة شرعية على هذه الأسلحة".وأكد أنها "مارست هذه الميليشيا خلال هجومها على الفاشر انتهاكات غير مسبوقة وجرائم وحشية لم تحدث في التاريخ الحديث حيث استهدفت وتستهدف وسبق أن استهدفت قبل ذلك قبائل المساليت على أسس عراقية وقتلت في منطقة الجنينة حوالي 15 ألف من قبيلة واحدة".وأشار إلى أنه على إثر ذلك بعد الهجوم على الفاشر "قتلت الميليشيا أعداد كبيرة جدا من المدنيين وهناك شخص واحد في قوات الماليشيا يسمى "أبو لولو" هذا الشخص توعد بأنه سوف يقتل من ألفين المدنيين، والغريب في الأمر أنهم يصورون هذه المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي ويبثونها علانية".وأوضح في حديثة صور الأقمار الصناعية التي بثتها جامعة "ييل" الأمريكية أظهرت الدماء داخل مدينة الفاشر، ما يعني أن كمية الدم السائلة في الطرقات والشوارع كانت كبيرة ما يدل على وحشية هذه الفئة وتجردها من الإنسانية أنها قامت بمهاجمة المستشفى السعودي في الفاشر، وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل حتى هجوم المليشا وقتلت المرضى والمرافقين داخل هذا المستشفى وعددهم 450 شخص ووثقوا ذلك أيضا بالفيديوهات".وقال: "الحكومة السودانية من واقع مسؤوليتها الدستورية في حماية المدنيين وتوفير المعينات الغذائية منذ بدء هذه الأزمة فتحت أكثر من 13 معبرا بما في ذلك المعبر المعروف بمعبر "أدري" حيث تسيطر القوات الميليشا عليه ومعلوم أن هناك عدد من السلاح يدخل إلى الميليشيا عبر هذا المعبر ولكن تداركا للوضع الإنساني وافقت الحكومة على فتح هذا المعبر مع 13 معبر آخر كما مكنت المنظمات الدولية من استخدام كافة الطرق داخل السودان لتوصيل المساعدات الإنسانية، وسبع مطارات داخل السودان لاستقبال المساعدات الإنسانية".وأكد أن "الميليشيا لم تكن تسمح بمرور قوافل الدعم الإنساني وكانت تهاجم القوافل الإغاثة وتستخدم الإغاثة أيضاً كسلاح من أسلحة الحرب".وطالب السفير أيضا "بمحاسبة كل من ينتهك قرارات مجلس الأمن قرار 1591 والذي يمنع دخول أسلحة إلى إقليم دارفور والقرار 2736 الخاص بفك حصار مدينة الفاشر".وأكد أن الحكومة السودانية ترحب بأي وساطة أو مبادرة لإحلال السلام بما يحفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه، خالصا دون أي وصاية خارجية.وقال السفير السوداني خلال جوابه عن سؤال حول وجود مرتزقة من أوكرانيا في الفاشر لـ"سبوتنيك": وحول سؤال عما إذ أصبحت الموارد نقمة على السودان؟ أجاب السفير: "في ظل غياب القوانين الرادعة والمنظمة في استخدام واستغلال الموارد الطبيعية تقمع الدول المجردة من الأخلاق بمحاولة استغلال هذه الثروات، إنها تأتي من الدعم السريع لاستغلال الدعم السريع باعتباره أصلا هو كيان مجهول الهوية وتستطيع بعض الدول عبره أن تنهب ثروات السودان خاصة من الذهب".وأضاف: "وبالمناسبة قبل يومين أنا شاركت في مؤتمر الحوار الروسي الإفريقي للمواد الخام، وأشرت بصورة واضحة إلى أنه لا بد أن يتبنى سياسة تضع أسس وقواعد لعملية استغلال والاستفادة من المواد الخام بصورة لا تعود بنقمة على الدول التي لديها هذه المواد الخام، في إشارة واضحة للدول الإقليمية والدولية التي تستغل الموارد الطبيعية الضخمة دون أن يكون لها أي فائدة لهذه الدول الإفريقية، وإنما يكون مصدرا للصراعات والنزاعات".مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في استهداف "الدعم السريع" مخيمات نازحين في كردفانا‌لسودان.. أكثر من 36 ألف نازح يفرون من الفاشر

