دولة أوروبية تعتزم إعادة "رأس" فرعوني مسروق عمره 3500 عام إلى مصر

دولة أوروبية تعتزم إعادة "رأس" فرعوني مسروق عمره 3500 عام إلى مصر

أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أمس الأحد، عزم بلاده إعادة رأس أثري حجري مسروق يعود لعهد الفرعون تحتمس الثالث (1479-1425 ق.م) إلى مصر بنهاية العام الجاري،... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال سخوف في بيان: "أعلنتُ خلال حديثي أن هولندا ستعيد رأساً حجرياً من سلالة الملك تحتمس الثالث، وهو إرث تاريخي صودر من معرض فني هولندي"، وفقا لموقع "صدى البلد".وكان الرأس عُرض في معرض "TEFAF" للفنون عام 2022، قبل أن يُسلم التاجر القطعة طوعاً بعد بلاغ مجهول. وأثبتت التحقيقات الهولندية أنه نُهب من مصر.من جانبها، ستتسلم السفارة المصرية في لاهاي الرأس رسمياً عبر هيئة التفتيش الحكومية للمعلومات والتراث. ويشار إلى أن سخوف قد شارك، إلى جانب رئيسي وزراء بلجيكا ولوكسمبورغ، في افتتاح المتحف المصري الكبير.وبمشاركة 79 وفدا، افتتح، السبت الماضي، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة. وشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا. وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.

