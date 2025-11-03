عربي
دولة أوروبية تعتزم إعادة "رأس" فرعوني مسروق عمره 3500 عام إلى مصر
أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أمس الأحد، عزم بلاده إعادة رأس أثري حجري مسروق يعود لعهد الفرعون تحتمس الثالث (1479-1425 ق.م) إلى مصر بنهاية العام الجاري
وقال سخوف في بيان: "أعلنتُ خلال حديثي أن هولندا ستعيد رأساً حجرياً من سلالة الملك تحتمس الثالث، وهو إرث تاريخي صودر من معرض فني هولندي"، وفقا لموقع "صدى البلد".وكان الرأس عُرض في معرض "TEFAF" للفنون عام 2022، قبل أن يُسلم التاجر القطعة طوعاً بعد بلاغ مجهول. وأثبتت التحقيقات الهولندية أنه نُهب من مصر.من جانبها، ستتسلم السفارة المصرية في لاهاي الرأس رسمياً عبر هيئة التفتيش الحكومية للمعلومات والتراث. ويشار إلى أن سخوف قد شارك، إلى جانب رئيسي وزراء بلجيكا ولوكسمبورغ، في افتتاح المتحف المصري الكبير.وبمشاركة 79 وفدا، افتتح، السبت الماضي، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة. وشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا. وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.
أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أمس الأحد، عزم بلاده إعادة رأس أثري حجري مسروق يعود لعهد الفرعون تحتمس الثالث (1479-1425 ق.م) إلى مصر بنهاية العام الجاري، وذلك خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير.
وقال سخوف في بيان: "أعلنتُ خلال حديثي أن هولندا ستعيد رأساً حجرياً من سلالة الملك تحتمس الثالث، وهو إرث تاريخي صودر من معرض فني هولندي"، وفقا لموقع "صدى البلد".
وأوضحت وزارة الثقافة الهولندية أن التمثال، الذي يجسّد أحد كبار مسؤولي الملك تحتمس الثالث، سُرق من مصر وصُدر بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن الإعادة تأتي تنفيذاً لاتفاقية اليونسكو 1970 لحماية التراث الثقافي.
وكان الرأس عُرض في معرض "TEFAF" للفنون عام 2022، قبل أن يُسلم التاجر القطعة طوعاً بعد بلاغ مجهول. وأثبتت التحقيقات الهولندية أنه نُهب من مصر.
مدينة الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
مصر تكشف عن آثار عمرها 2000 عام في مياه الإسكندرية
21 أغسطس, 14:18 GMT
من جانبها، ستتسلم السفارة المصرية في لاهاي الرأس رسمياً عبر هيئة التفتيش الحكومية للمعلومات والتراث.
ويشار إلى أن سخوف قد شارك، إلى جانب رئيسي وزراء بلجيكا ولوكسمبورغ، في افتتاح المتحف المصري الكبير.
شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
وزير السياحة والآثار المصري: المتحف الكبير يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الريادة.. فيديو
1 نوفمبر, 13:56 GMT
وبمشاركة 79 وفدا، افتتح، السبت الماضي، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة.
شهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند. كما شارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.
