عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
دولة عربية تهدد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن أوروبا.. لهذا السبب
وقال الكعبي خلال مؤتمر "أديبك: "إذا لم تدرس أوروبا فعليًا كيفية تخفيف أو إلغاء اتفاقية التنمية المستدامة (العناية الواجبة لاستدامة الشركاتCSDDD) مع الاستمرار في فرض غرامة قدرها 5% من إجمالي مبيعات الطاقة العالمية، فلن نتمكن من توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".وأشار الكعبي إلى أن "قطر لن تتمكن من تحقيق انبعاثات كربونية صفرية في المستقبل القريب".وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدد الكعبي أوروبا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال.في مايو/ أيار الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلغاء توجيه الاتحاد الأوروبي للعناية الواجبة بشأن "CSDDD"، معلنًا اتفاقه مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، على هذا الأمر. وصرح بأن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى تسريع وتيرة التبسيط"، وأنه "لا ينبغي تأجيل هذا التوجيه والعديد من لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى فحسب، بل إلغاؤها أيضًا".لكن، وكما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، فإن مبادرة ماكرون، "لم تجد أي دعم بين حلفائه السياسيين"."غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
حذّر سعد بن شريده الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة، أوروبا مجددًا من أن "قطر قد توقف صادراتها من الغاز الطبيعي المسال ما لم يُخفّف الاتحاد الأوروبي أو يُلغِ توجيهه، الذي يُلزم الشركات بالتحقق من امتثال سلاسل التوريد الخاصة بها، بالكامل، لما يُسمى أهداف التنمية المستدامة".
وقال الكعبي خلال مؤتمر "أديبك: "إذا لم تدرس أوروبا فعليًا كيفية تخفيف أو إلغاء اتفاقية التنمية المستدامة (العناية الواجبة لاستدامة الشركاتCSDDD) مع الاستمرار في فرض غرامة قدرها 5% من إجمالي مبيعات الطاقة العالمية، فلن نتمكن من توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

وأضاف: "هذا أمر مؤكد".

وأشار الكعبي إلى أن "قطر لن تتمكن من تحقيق انبعاثات كربونية صفرية في المستقبل القريب".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
وصف بالتاريخي... شركة نفط الكويت تكتشف حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي
13 أكتوبر, 15:55 GMT
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدد الكعبي أوروبا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وفي بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي، أرجأ مجلس الاتحاد الأوروبي، لمدة عام، "نقل المرحلة الأولى من التنفيذ" لتوجيه "العناية الواجبة بالاستدامة للشركات" (CSDDD)، والذي يغطي الشركات الكبرى.

في مايو/ أيار الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلغاء توجيه الاتحاد الأوروبي للعناية الواجبة بشأن "CSDDD"، معلنًا اتفاقه مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، على هذا الأمر. وصرح بأن الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى تسريع وتيرة التبسيط"، وأنه "لا ينبغي تأجيل هذا التوجيه والعديد من لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى فحسب، بل إلغاؤها أيضًا".
لكن، وكما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، فإن مبادرة ماكرون، "لم تجد أي دعم بين حلفائه السياسيين".
"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035
"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
