https://sarabic.ae/20251028/غازبروم-روسيا-وأمريكا-وقطر-ستسهم-في-زيادة-إمدادات-الغاز-المسال-للسوق-بحلول-2035-1106485693.html

"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035

"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا وقطر وروسيا ستسهم بشكل رئيسي في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق بحلول عام 2035. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T15:19+0000

2025-10-28T15:19+0000

2025-10-28T15:19+0000

روسيا

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102092/95/1020929594_0:204:3077:1934_1920x0_80_0_0_e66cc8fc9b4c7db1b07727e2367198ae.jpg

وجاء في بيان "غازبروم": "تشهد التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نموا مطردا، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تقارب 70% مقارنةً بالمستويات الحالية بحلول عام 2035. واعتبارًا من عام 2024، ستظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تواصل دول آسيا والمحيط الهادئ لعب دور رئيسي في نمو استهلاك الغاز الطبيعي المسال".وأضاف: "تنفيذ مشاريع "غازبروم" في مجالي الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال سيعزز مكانة روسيا في سوق الغاز العالمي، وخاصة في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير".وتابع البيان: "في الوقت ذاته، في الولايات المتحدة، وفي ظل العدد القياسي من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعلن عنها في عام 2025، قد يواجه منتجو الغاز المسال صعوبات في ضمان التشغيل الكامل للمصانع، وقد يواجه المشترون تكاليف أعلى بكثير للمنتجات في المستقبل. ويرجع ذلك إلى محدودية قاعدة الموارد وتزايد المنافسة على الغاز الخام بين المستهلكين المحليين الأمريكيين ومصدري الغاز الطبيعي المسال".وختم البيان: "تمتلك روسيا أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم من الغاز من الحقول التقليدية، التي يتميز تطويرها بمزايا اقتصادية وبيئية واضحة. ولهذا السبب، لا ترى شركة "غازبروم" في إنتاج الغاز الصخري في روسيا مجالاً واعداً لتنمية أعمالها.دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبلتحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر

https://sarabic.ae/20250918/غازبروم-ازدياد-إنتاج-أوبك-من-النفط-مهم-نظرا-لازدياد-الاحتياطيات-الاستراتيجية-في-آسيا-1104974044.html

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية