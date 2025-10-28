https://sarabic.ae/20251028/غازبروم-روسيا-وأمريكا-وقطر-ستسهم-في-زيادة-إمدادات-الغاز-المسال-للسوق-بحلول-2035-1106485693.html
"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا وقطر وروسيا ستسهم بشكل رئيسي في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق بحلول عام 2035. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102092/95/1020929594_0:204:3077:1934_1920x0_80_0_0_e66cc8fc9b4c7db1b07727e2367198ae.jpg
وجاء في بيان "غازبروم": "تشهد التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نموا مطردا، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تقارب 70% مقارنةً بالمستويات الحالية بحلول عام 2035. واعتبارًا من عام 2024، ستظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تواصل دول آسيا والمحيط الهادئ لعب دور رئيسي في نمو استهلاك الغاز الطبيعي المسال".وأضاف: "تنفيذ مشاريع "غازبروم" في مجالي الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال سيعزز مكانة روسيا في سوق الغاز العالمي، وخاصة في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير".وتابع البيان: "في الوقت ذاته، في الولايات المتحدة، وفي ظل العدد القياسي من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعلن عنها في عام 2025، قد يواجه منتجو الغاز المسال صعوبات في ضمان التشغيل الكامل للمصانع، وقد يواجه المشترون تكاليف أعلى بكثير للمنتجات في المستقبل. ويرجع ذلك إلى محدودية قاعدة الموارد وتزايد المنافسة على الغاز الخام بين المستهلكين المحليين الأمريكيين ومصدري الغاز الطبيعي المسال".وختم البيان: "تمتلك روسيا أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم من الغاز من الحقول التقليدية، التي يتميز تطويرها بمزايا اقتصادية وبيئية واضحة. ولهذا السبب، لا ترى شركة "غازبروم" في إنتاج الغاز الصخري في روسيا مجالاً واعداً لتنمية أعمالها.
https://sarabic.ae/20250918/غازبروم-ازدياد-إنتاج-أوبك-من-النفط-مهم-نظرا-لازدياد-الاحتياطيات-الاستراتيجية-في-آسيا-1104974044.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102092/95/1020929594_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ebcebddcabffd4e1c4f17951c9203e80.jpg
وجاء في بيان "غازبروم": "تشهد التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نموا مطردا، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تقارب 70% مقارنةً بالمستويات الحالية بحلول عام 2035. واعتبارًا من عام 2024، ستظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تواصل دول آسيا والمحيط الهادئ لعب دور رئيسي في نمو استهلاك الغاز الطبيعي المسال".
وتابع البيان: "تعتبر روسيا حاليا من بين المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الولايات المتحدة، وقطر، وأستراليا، وماليزيا. وفقًا للتوقعات الحالية، بحلول عام 2035، ستقدم الولايات المتحدة، وقطر، وروسيا الإسهام الرئيسي في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق".
وأضاف: "تنفيذ مشاريع "غازبروم" في مجالي الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال سيعزز مكانة روسيا في سوق الغاز العالمي، وخاصة في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير".
وتابع البيان: "في الوقت ذاته، في الولايات المتحدة، وفي ظل العدد القياسي من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعلن عنها في عام 2025، قد يواجه منتجو الغاز المسال صعوبات في ضمان التشغيل الكامل للمصانع، وقد يواجه المشترون تكاليف أعلى بكثير للمنتجات في المستقبل. ويرجع ذلك إلى محدودية قاعدة الموارد وتزايد المنافسة على الغاز الخام بين المستهلكين المحليين الأمريكيين ومصدري الغاز الطبيعي المسال".
وأضاف: "ظل حجم إنتاج الغاز الصخري في العالم في عام 2024 عند مستوى عام 2023، بينما انخفضت حصة الغاز الصخري في إجمالي إنتاج الغاز العالمي بشكل طفيف. جاءت الغالبية العظمى من إنتاج الغاز الصخري، 94%، من الولايات المتحدة، و6% فقط من الصين، والأرجنتين، وكندا. ومع ذلك، فإن أحد الحوافز التي تدفع المنتجين الأمريكيين لمواصلة إنتاج الغاز الصخري هو ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الأمريكية بشكل كبير في عام 2025".
وختم البيان: "تمتلك روسيا أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم من الغاز من الحقول التقليدية
، التي يتميز تطويرها بمزايا اقتصادية وبيئية واضحة. ولهذا السبب، لا ترى شركة "غازبروم" في إنتاج الغاز الصخري في روسيا مجالاً واعداً لتنمية أعمالها.