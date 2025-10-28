"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035
"غازبروم": روسيا وأمريكا وقطر ستسهم في زيادة إمدادات الغاز المسال للسوق بحلول 2035

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا وقطر وروسيا ستسهم بشكل رئيسي في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق بحلول عام 2035.
وجاء في بيان "غازبروم": "تشهد التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نموا مطردا، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تقارب 70% مقارنةً بالمستويات الحالية بحلول عام 2035. واعتبارًا من عام 2024، ستظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تواصل دول آسيا والمحيط الهادئ لعب دور رئيسي في نمو استهلاك الغاز الطبيعي المسال".

وتابع البيان: "تعتبر روسيا حاليا من بين المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الولايات المتحدة، وقطر، وأستراليا، وماليزيا. وفقًا للتوقعات الحالية، بحلول عام 2035، ستقدم الولايات المتحدة، وقطر، وروسيا الإسهام الرئيسي في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق".

وأضاف: "تنفيذ مشاريع "غازبروم" في مجالي الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال سيعزز مكانة روسيا في سوق الغاز العالمي، وخاصة في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير".
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
"غازبروم": ازدياد إنتاج "أوبك+" من النفط مهم نظرا لازدياد الاحتياطيات الاستراتيجية في آسيا
18 سبتمبر, 07:52 GMT
وتابع البيان: "في الوقت ذاته، في الولايات المتحدة، وفي ظل العدد القياسي من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعلن عنها في عام 2025، قد يواجه منتجو الغاز المسال صعوبات في ضمان التشغيل الكامل للمصانع، وقد يواجه المشترون تكاليف أعلى بكثير للمنتجات في المستقبل. ويرجع ذلك إلى محدودية قاعدة الموارد وتزايد المنافسة على الغاز الخام بين المستهلكين المحليين الأمريكيين ومصدري الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف: "ظل حجم إنتاج الغاز الصخري في العالم في عام 2024 عند مستوى عام 2023، بينما انخفضت حصة الغاز الصخري في إجمالي إنتاج الغاز العالمي بشكل طفيف. جاءت الغالبية العظمى من إنتاج الغاز الصخري، 94%، من الولايات المتحدة، و6% فقط من الصين، والأرجنتين، وكندا. ومع ذلك، فإن أحد الحوافز التي تدفع المنتجين الأمريكيين لمواصلة إنتاج الغاز الصخري هو ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الأمريكية بشكل كبير في عام 2025".

وختم البيان: "تمتلك روسيا أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم من الغاز من الحقول التقليدية، التي يتميز تطويرها بمزايا اقتصادية وبيئية واضحة. ولهذا السبب، لا ترى شركة "غازبروم" في إنتاج الغاز الصخري في روسيا مجالاً واعداً لتنمية أعمالها.
دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل
تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر
