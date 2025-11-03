لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/لبنان-طرابلس-تستحضر-ذاكرة-الزمن-الجميل-في-معرض-للسيارات-الكلاسيكية-1106681856.html
لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية
لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية
سبوتنيك عربي
أُقيم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، معرض للسيارات الكلاسيكية، في فعاليةٍ تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، حيث عُرضت مجموعة نادرة من السيارات القديمة، التي شكّلت... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T10:13+0000
2025-11-03T10:46+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106679425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ba903b4f7251eae9e23ec660da1638.jpg
المعرض الذي نظّمته جمعيتان محليتان، هدف إلى استحضار الذاكرة الجماعية و"جلب الماضي إلى الحاضر"، في مبادرةٍ تعبّر عن حبٍ وشغفٍ لمدينة طرابلس ورغبةٍ في إعادة الحياة إليها وإلى معرض "رشيد كرامي"، عبر أنشطة ثقافية واجتماعية تُعيد لهذه المدينة بريقها وتربط أبناءها بتراثهم الجميل.أما ديانا درنيقة، من منظّمي المعرض أيضًا، قالت: "هذا المشروع هدفه الأساسي أن يذهب ريعه لدعم مركز معالجة الإدمان من المخدرات في دار الزهراء طرابلس، ويشارك فيه أكثر من 150 سيارة من مختلف الحقبات ومن مختلف المناطق اللبنانية، وبعضها شارك من خارج لبنان كسوريا ودبي، ونشكرهم على المساهمة معنا عبر مشاركتهم بتنشيط المعرض، وهو هدفنا الأساسي لكي نعيد طرابلس على خريطة لبنان. وأعتقد أن هذا المعرض من أكبر معارض السيارات الكلاسيكية في لبنان والأول في طرابلس".وأضاف نادر صوبرة، أحد المشاركين في المعرض: "إنهم يشترون السيارات بقيمة تتراوح بين 1000 و4000 دولار، ويعملون على إعادة تجديدها من الصفر، ويعيدون تركيبها مثل الـ"Puzzle" مع كل تفاصيلها. ومن ميزات اقتناء هذه السيارات أنها تشجع السياحة الداخلية عبر التنقل من منطقة إلى أخرى، وتساهم في دعم البلديات في مختلف المناطق".وضمّ المعرض سياراتٍ كلاسيكية من حقباتٍ مختلفة، من بينها "Jaguar E-Type"، و"Ford Thunderbird 1959"، و"Mercedes-Benz 220S"، و"Oldsmobile Super 88"، إلى جانب عشرات الطرازات من "مرسيدس" و"بي أم دبليو"، وسيارات "فيراري" الفاخرة، فضلًا عن الشاحنات الصغيرة والدراجات القديمة، التي أضفت لمسة مميزة على أجواء المعرض."ماراثون" نسوي للتوعية بأهمية الرياضة لمكافحة السرطان في الجزائررئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106679425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a1932aad6c8ba3f13cfd81c111c54cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

10:13 GMT 03.11.2025 (تم التحديث: 10:46 GMT 03.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayطرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية
طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أُقيم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، معرض للسيارات الكلاسيكية، في فعاليةٍ تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، حيث عُرضت مجموعة نادرة من السيارات القديمة، التي شكّلت جزءًا من تاريخ الصناعة العالمية. وجاء المعرض في أجواءٍ تراثية تعبّر عن هوية المدينة العريقة، مقدّمًا للزوار تجربة فريدة تمزج بين الجمال الكلاسيكي والتطور الحديث.
المعرض الذي نظّمته جمعيتان محليتان، هدف إلى استحضار الذاكرة الجماعية و"جلب الماضي إلى الحاضر"، في مبادرةٍ تعبّر عن حبٍ وشغفٍ لمدينة طرابلس ورغبةٍ في إعادة الحياة إليها وإلى معرض "رشيد كرامي"، عبر أنشطة ثقافية واجتماعية تُعيد لهذه المدينة بريقها وتربط أبناءها بتراثهم الجميل.

وقالت رولا مراد، من منظّمي المعرض: "نظمنا معرض السيارات الكلاسيكية، لأننا أحببنا أن نستحضر الذاكرة الجماعية ونجلب الماضي إلى الحاضر، وكل هذا العمل الذي يكنّ كل الحب والشغف لمدينة طرابلس، أحببنا أن نؤسس عليه للمرحلة القادمة. صحيح أنه من الماضي، لكنه يؤسس للمستقبل، لأننا نريد أن نعيد الحياة لطرابلس ولمعرض رشيد كرامي أيضًا، ونشعر أن اللبنانيين بشكل عام وأهل طرابلس بشكل خاص يتشبثون بالحياة وبالذاكرة الجميلة والماضي والحاضر الجميل".

أما ديانا درنيقة، من منظّمي المعرض أيضًا، قالت: "هذا المشروع هدفه الأساسي أن يذهب ريعه لدعم مركز معالجة الإدمان من المخدرات في دار الزهراء طرابلس، ويشارك فيه أكثر من 150 سيارة من مختلف الحقبات ومن مختلف المناطق اللبنانية، وبعضها شارك من خارج لبنان كسوريا ودبي، ونشكرهم على المساهمة معنا عبر مشاركتهم بتنشيط المعرض، وهو هدفنا الأساسي لكي نعيد طرابلس على خريطة لبنان. وأعتقد أن هذا المعرض من أكبر معارض السيارات الكلاسيكية في لبنان والأول في طرابلس".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayطرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية
طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف نادر صوبرة، أحد المشاركين في المعرض: "إنهم يشترون السيارات بقيمة تتراوح بين 1000 و4000 دولار، ويعملون على إعادة تجديدها من الصفر، ويعيدون تركيبها مثل الـ"Puzzle" مع كل تفاصيلها. ومن ميزات اقتناء هذه السيارات أنها تشجع السياحة الداخلية عبر التنقل من منطقة إلى أخرى، وتساهم في دعم البلديات في مختلف المناطق".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayطرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية
طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية
1/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

2/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

3/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

4/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

5/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

6/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

7/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

8/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

9/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

10/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

11/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

12/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

13/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

14/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

15/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

16/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض السيارات الكلاسيكية
وضمّ المعرض سياراتٍ كلاسيكية من حقباتٍ مختلفة، من بينها "Jaguar E-Type"، و"Ford Thunderbird 1959"، و"Mercedes-Benz 220S"، و"Oldsmobile Super 88"، إلى جانب عشرات الطرازات من "مرسيدس" و"بي أم دبليو"، وسيارات "فيراري" الفاخرة، فضلًا عن الشاحنات الصغيرة والدراجات القديمة، التي أضفت لمسة مميزة على أجواء المعرض.
"ماراثون" نسوي للتوعية بأهمية الرياضة لمكافحة السرطان في الجزائر
رئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала