لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

أُقيم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، معرض للسيارات الكلاسيكية، في فعاليةٍ تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، حيث عُرضت مجموعة نادرة من السيارات القديمة، التي شكّلت جزءًا من تاريخ الصناعة العالمية. وجاء المعرض في أجواءٍ تراثية تعبّر عن هوية المدينة العريقة، مقدّمًا للزوار تجربة فريدة تمزج بين الجمال الكلاسيكي والتطور الحديث.
المعرض الذي نظّمته جمعيتان محليتان، هدف إلى استحضار الذاكرة الجماعية و"جلب الماضي إلى الحاضر"، في مبادرةٍ تعبّر عن حبٍ وشغفٍ لمدينة طرابلس ورغبةٍ في إعادة الحياة إليها وإلى معرض "رشيد كرامي"، عبر أنشطة ثقافية واجتماعية تُعيد لهذه المدينة بريقها وتربط أبناءها بتراثهم الجميل.
وقالت رولا مراد، من منظّمي المعرض: "نظمنا معرض السيارات الكلاسيكية، لأننا أحببنا أن نستحضر الذاكرة الجماعية ونجلب الماضي إلى الحاضر، وكل هذا العمل الذي يكنّ كل الحب والشغف لمدينة طرابلس، أحببنا أن نؤسس عليه للمرحلة القادمة. صحيح أنه من الماضي، لكنه يؤسس للمستقبل، لأننا نريد أن نعيد الحياة لطرابلس ولمعرض رشيد كرامي أيضًا، ونشعر أن اللبنانيين بشكل عام وأهل طرابلس بشكل خاص يتشبثون بالحياة وبالذاكرة الجميلة والماضي والحاضر الجميل".
أما ديانا درنيقة، من منظّمي المعرض أيضًا، قالت: "هذا المشروع هدفه الأساسي أن يذهب ريعه لدعم مركز معالجة الإدمان من المخدرات في دار الزهراء طرابلس، ويشارك فيه أكثر من 150 سيارة من مختلف الحقبات ومن مختلف المناطق اللبنانية، وبعضها شارك من خارج لبنان كسوريا ودبي، ونشكرهم على المساهمة معنا عبر مشاركتهم بتنشيط المعرض، وهو هدفنا الأساسي لكي نعيد طرابلس على خريطة لبنان. وأعتقد أن هذا المعرض من أكبر معارض السيارات الكلاسيكية في لبنان والأول في طرابلس".
وأضاف نادر صوبرة، أحد المشاركين في المعرض: "إنهم يشترون السيارات بقيمة تتراوح بين 1000 و4000 دولار، ويعملون على إعادة تجديدها من الصفر، ويعيدون تركيبها مثل الـ"Puzzle" مع كل تفاصيلها. ومن ميزات اقتناء هذه السيارات أنها تشجع السياحة الداخلية عبر التنقل من منطقة إلى أخرى، وتساهم في دعم البلديات في مختلف المناطق".
وضمّ المعرض سياراتٍ كلاسيكية من حقباتٍ مختلفة، من بينها "Jaguar E-Type"، و"Ford Thunderbird 1959"، و"Mercedes-Benz 220S"، و"Oldsmobile Super 88"، إلى جانب عشرات الطرازات من "مرسيدس" و"بي أم دبليو"، وسيارات "فيراري" الفاخرة، فضلًا عن الشاحنات الصغيرة والدراجات القديمة، التي أضفت لمسة مميزة على أجواء المعرض.