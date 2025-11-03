https://sarabic.ae/20251103/لبنان-طرابلس-تستحضر-ذاكرة-الزمن-الجميل-في-معرض-للسيارات-الكلاسيكية-1106681856.html

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

لبنان.. طرابلس تستحضر ذاكرة الزمن الجميل في معرض للسيارات الكلاسيكية

سبوتنيك عربي

أُقيم في مدينة طرابلس شمالي لبنان، معرض للسيارات الكلاسيكية، في فعاليةٍ تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، حيث عُرضت مجموعة نادرة من السيارات القديمة، التي شكّلت... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T10:13+0000

2025-11-03T10:13+0000

2025-11-03T10:46+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106679425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ba903b4f7251eae9e23ec660da1638.jpg

المعرض الذي نظّمته جمعيتان محليتان، هدف إلى استحضار الذاكرة الجماعية و"جلب الماضي إلى الحاضر"، في مبادرةٍ تعبّر عن حبٍ وشغفٍ لمدينة طرابلس ورغبةٍ في إعادة الحياة إليها وإلى معرض "رشيد كرامي"، عبر أنشطة ثقافية واجتماعية تُعيد لهذه المدينة بريقها وتربط أبناءها بتراثهم الجميل.أما ديانا درنيقة، من منظّمي المعرض أيضًا، قالت: "هذا المشروع هدفه الأساسي أن يذهب ريعه لدعم مركز معالجة الإدمان من المخدرات في دار الزهراء طرابلس، ويشارك فيه أكثر من 150 سيارة من مختلف الحقبات ومن مختلف المناطق اللبنانية، وبعضها شارك من خارج لبنان كسوريا ودبي، ونشكرهم على المساهمة معنا عبر مشاركتهم بتنشيط المعرض، وهو هدفنا الأساسي لكي نعيد طرابلس على خريطة لبنان. وأعتقد أن هذا المعرض من أكبر معارض السيارات الكلاسيكية في لبنان والأول في طرابلس".وأضاف نادر صوبرة، أحد المشاركين في المعرض: "إنهم يشترون السيارات بقيمة تتراوح بين 1000 و4000 دولار، ويعملون على إعادة تجديدها من الصفر، ويعيدون تركيبها مثل الـ"Puzzle" مع كل تفاصيلها. ومن ميزات اقتناء هذه السيارات أنها تشجع السياحة الداخلية عبر التنقل من منطقة إلى أخرى، وتساهم في دعم البلديات في مختلف المناطق".وضمّ المعرض سياراتٍ كلاسيكية من حقباتٍ مختلفة، من بينها "Jaguar E-Type"، و"Ford Thunderbird 1959"، و"Mercedes-Benz 220S"، و"Oldsmobile Super 88"، إلى جانب عشرات الطرازات من "مرسيدس" و"بي أم دبليو"، وسيارات "فيراري" الفاخرة، فضلًا عن الشاحنات الصغيرة والدراجات القديمة، التي أضفت لمسة مميزة على أجواء المعرض."ماراثون" نسوي للتوعية بأهمية الرياضة لمكافحة السرطان في الجزائررئيس غرفة تجارة "مصراتة": قرارات المركزي أربكت السوق الليبي ونرحب بالشراكة مع روسيا

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان