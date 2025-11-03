https://sarabic.ae/20251103/مسؤول-فلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-إسرائيل-اقتلاع-الأشجار-من-أراضي-قريتين-في-رام-الله-1106694029.html

مسؤول فلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار إسرائيل اقتلاع الأشجار من أراضي قريتين في رام الله

حذر حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من التحركات الإسرائيلية الأخيرة بشأن اقتلاع الأشجار في عدة مدن فلسطينية بالضفة... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اقتلاع إسرائيل للأشجار من الأراضي الفلسطينية، وخاصة أشجار الزيتون، يندرج ضمن الحرب الإسرائيلية الشاملة الموجهة ضد الأرض الفلسطينية.وأكد بريجية أن الهدف من هذه الممارسات هو إخلاء الأرض من الإنسان والشجر والحيوان تمهيدًا لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وجلب المستوطنين من جميع أنحاء العالم للاستيطان فيها.وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرب الإسرائيلية والاستراتيجيات الموضوعة لمصادرة الأراضي الفلسطينية وإخلائها، وذلك من خلال أوامر عسكرية أو إعلان أراضٍ كأراضي دولة، وغيرها من الإجراءات التي تهدف في المحصلة إلى إخلاء الأرض من أي وجود فلسطيني لبناء المستوطنات.وفيما يتعلق باستهداف إسرائيل لشجر الزيتون تحديدًا، قال إن شجر الزيتون يزرع مرة واحدة في العمر وهو معمر، وهناك أشجار يزيد عمرها عن مائة عام، وعندما يقطفها الفلسطيني، فإن ذلك يعطيه حق التصرف في الأرض، وهو ما يربط حق التصرف في الأرض بعمر الزيتون.وأكد أن شجر الزيتون يمنح الفلسطيني الحق في الأرض، وهذا له بعد قانوني دولي مهم، يتعلق بأحقية الفلسطيني في الأرض، وهو ما يزعج إسرائيل، وكافة مؤسساتها الحكومية.وعن موقف المجتمع الدولي من التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يرى بريجية أنه غير جاد في اتخاذ موقف حاسم من إسرائيل، سواء فيما يتعلق بفرض العقوبات، أو فض الشراكات، أو مقاطعة إسرائيل.وينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) "لأغراض عسكرية"، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 2025، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، وفقا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

