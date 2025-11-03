https://sarabic.ae/20251103/وزراء-خارجية-7-دول-يبحثون-آليات-تثبيت-الهدنة-والانتقال-للمرحلة-الثانية-في-غزة-1106694252.html

وزراء خارجية 7 دول يبحثون آليات تثبيت الهدنة والانتقال للمرحلة الثانية في غزة

بحث وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية وإندونيسيا وقطر والإمارات وباكستان، اليوم الاثنين، آليات تثبيت الهدنة في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة إنجاح المرحلة الثانية... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "خلال الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول بدعوة من وزير خارجية التركي هاكان فيدان، اتفق وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، ووزير خارجية جمهورية إندونيسيا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، ووزير دولة في وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة، على استمرار التشاور والتنسيق بشكل مكثف، وأكدوا ضرورة تكاتف كل الجهود لتثبيت وقف النار وإنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق".وتابع البيان :"أكد الصفدي خلال مداخلة في الاجتماع ضرورة ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده، والتقدم نحو معالجة العواقب الكارثية للحرب على غزة وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

