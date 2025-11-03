https://sarabic.ae/20251103/وزير-الخارجية-التركي-حماس-مستعدة-لتسليم-حكم-غزة-للجنة-من-الفلسطينيين-1106689335.html

وزير الخارجية التركي: حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة من الفلسطينيين

وزير الخارجية التركي: حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة من الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل منتظم، وبأنها تحول دون وصول المساعدات بشكل كاف. 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T14:23+0000

2025-11-03T14:23+0000

2025-11-03T14:23+0000

أخبار تركيا اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092559393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43728c61e3377d60acdf7fbd9c973a9f.jpg

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لا تقوم بإيصال المساعدات وفق الاتفاق"، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة ضغوطه على إسرائيل.وأضاف: "لدينا رؤية مشتركة بشأن غزة ونريد استمرار وقف إطلاق النار وخطوات ملموسة لسلام مستدام"، مؤكدا أن "تطبيق الاتفاق في غزة يواجه مشاكل وإسرائيل تنتهكه باستمرار".وأوضح ‌‏وزير خارجية تركيا أن "حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة من الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "هناك دراسة مستمرة بشأن القوة الدولية في القطاع".وأكد فيدان، أنه "تم البحث في اجتماع إسطنبول إعادة إعمار غزة"، مشددا على أن الدول ستتخذ القرار بشأن المشاركة بالقوة الدولية بغزة بناء على معاييرها.وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة من الدول التي قد تسهم في نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، وذكرت من بينها بلدين عربيين.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر، إن دولا عدة مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية قد تنشتر في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك.وأوضح أن الإدارة الأمريكية بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا في هذا الصدد، مع وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان".وبشأن التفويض الدولي، قال وزير الخارجية الأمريكي: "العديد من الدول التي تريد أن تكون جزءا منه لا يمكنها القيام بذلك من دونه".كما أعلن ماركو روبيو أنه لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة، مؤكدا أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع، مضيفًا: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك"، متابعا: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251101/الأردن-يرفض-وجود-قوة-غربية-لحكم-وإدارة-غزة-1106625620.html

https://sarabic.ae/20251102/قطر-نعمل-على-تفويض-واضح-للقوة-الدولية-في-غزة-1106668111.html

https://sarabic.ae/20251103/إعلام-حماس-تبحث-مع-القوى-السياسية-الفلسطينية-إدارة-قطاع-غزة-1106672545.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم