إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة

أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "حركة حماس تشارك في مباحثات مع مختلف القوى السياسية الفلسطينية، حول إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع مع... 03.11.2025

وقالت التقارير، نقلا عن تلك المصادر: "الفصائل الفلسطينية الثمانية والجماعات المسلحة المشاركة في المناقشات، تجري مناقشات مغلقة يمكن أن تلعب فيها "حماس" دورًا في تشكيل إدارة ما بعد الحرب في غزة".وفي الوقت ذاته، قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "الهيئة الحاكمة الفلسطينية، التي يتم النظر فيها كجزء من هذه المفاوضات، يمكن أن تعمل على قدم المساواة مع "مجلس السلام"، الذي تصورته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصبح بديلاً كاملاً له".وعقدت الأطراف الفلسطينية اجتماعات بناءً على طلب مصر. وفي مقابلة صحفية، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "الهدف هو تشكيل لجنة إدارية تتألف بالكامل من تكنوقراط من غزة".ووفقا له، فإن مصر والفصائل الفلسطينية تُصرّ على أن "تُدار الشؤون المدنية في غزة من قِبل الفلسطينيين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إطار الاتفاق، أطلقت الحركة سراح 20 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.وتستثني خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة، أي تدخل مباشر أو غير مباشر لـ"حماس" في حكم القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا".نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدهاالحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية

