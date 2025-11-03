https://sarabic.ae/20251103/إعلام-حماس-تبحث-مع-القوى-السياسية-الفلسطينية-إدارة-قطاع-غزة-1106672545.html
إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة
2025-11-03T05:43+0000
2025-11-03T05:43+0000
2025-11-03T05:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وقالت التقارير، نقلا عن تلك المصادر: "الفصائل الفلسطينية الثمانية والجماعات المسلحة المشاركة في المناقشات، تجري مناقشات مغلقة يمكن أن تلعب فيها "حماس" دورًا في تشكيل إدارة ما بعد الحرب في غزة".وفي الوقت ذاته، قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "الهيئة الحاكمة الفلسطينية، التي يتم النظر فيها كجزء من هذه المفاوضات، يمكن أن تعمل على قدم المساواة مع "مجلس السلام"، الذي تصورته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصبح بديلاً كاملاً له".وعقدت الأطراف الفلسطينية اجتماعات بناءً على طلب مصر. وفي مقابلة صحفية، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "الهدف هو تشكيل لجنة إدارية تتألف بالكامل من تكنوقراط من غزة".ووفقا له، فإن مصر والفصائل الفلسطينية تُصرّ على أن "تُدار الشؤون المدنية في غزة من قِبل الفلسطينيين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إطار الاتفاق، أطلقت الحركة سراح 20 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.وتستثني خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة، أي تدخل مباشر أو غير مباشر لـ"حماس" في حكم القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا".
قطاع غزة
إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة
أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "حركة حماس تشارك في مباحثات مع مختلف القوى السياسية الفلسطينية، حول إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع مع إسرائيل".
وقالت التقارير، نقلا عن تلك المصادر: "الفصائل الفلسطينية الثمانية والجماعات المسلحة المشاركة في المناقشات، تجري مناقشات مغلقة يمكن أن تلعب فيها "حماس" دورًا في تشكيل إدارة ما بعد الحرب في غزة".
وتشير إلى أن "القوى السياسية الفلسطينية تريد، في إطار هذه المناقشات، التوصل إلى توافق حول العناصر الرئيسية للإدارة المؤقتة، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل اجتماع جديد في القاهرة".
وفي الوقت ذاته، قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "الهيئة الحاكمة الفلسطينية، التي يتم النظر فيها كجزء من هذه المفاوضات، يمكن أن تعمل على قدم المساواة مع "مجلس السلام"، الذي تصورته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصبح بديلاً كاملاً له".
وعقدت الأطراف الفلسطينية اجتماعات بناءً على طلب مصر. وفي مقابلة صحفية، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "الهدف هو تشكيل لجنة إدارية تتألف بالكامل من تكنوقراط من غزة".
وقال عبد العاطي: "الهدف الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، من إدارة غزة كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وكخطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية". وأضاف أن أعضاء اللجنة "سيُعهد إليهم بإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، بينما سيُعهد لرجال الشرطة بمهمة إنفاذ القانون وحفظ الأمن في غزة".
ووفقا له، فإن مصر والفصائل الفلسطينية تُصرّ على أن "تُدار الشؤون المدنية في غزة من قِبل الفلسطينيين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إطار الاتفاق، أطلقت الحركة سراح 20 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى، أن "إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من غزة عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة. وتُعيد "حماس"، حاليًا إلى إسرائيل، رفات أسراها الذين قضوا في الأسر".
وتستثني خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة، أي تدخل مباشر أو غير مباشر لـ"حماس" في حكم القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا".