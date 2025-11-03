إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة
إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "حركة حماس تشارك في مباحثات مع مختلف القوى السياسية الفلسطينية، حول إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع مع... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T05:43+0000
2025-11-03T05:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
وقالت التقارير، نقلا عن تلك المصادر: "الفصائل الفلسطينية الثمانية والجماعات المسلحة المشاركة في المناقشات، تجري مناقشات مغلقة يمكن أن تلعب فيها "حماس" دورًا في تشكيل إدارة ما بعد الحرب في غزة".وفي الوقت ذاته، قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "الهيئة الحاكمة الفلسطينية، التي يتم النظر فيها كجزء من هذه المفاوضات، يمكن أن تعمل على قدم المساواة مع "مجلس السلام"، الذي تصورته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصبح بديلاً كاملاً له".وعقدت الأطراف الفلسطينية اجتماعات بناءً على طلب مصر. وفي مقابلة صحفية، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "الهدف هو تشكيل لجنة إدارية تتألف بالكامل من تكنوقراط من غزة".ووفقا له، فإن مصر والفصائل الفلسطينية تُصرّ على أن "تُدار الشؤون المدنية في غزة من قِبل الفلسطينيين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إطار الاتفاق، أطلقت الحركة سراح 20 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.وتستثني خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة، أي تدخل مباشر أو غير مباشر لـ"حماس" في حكم القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا".نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدهاالحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية
إعلام: "حماس" تبحث مع القوى السياسية الفلسطينية إدارة قطاع غزة

أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "حركة حماس تشارك في مباحثات مع مختلف القوى السياسية الفلسطينية، حول إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع مع إسرائيل".
وقالت التقارير، نقلا عن تلك المصادر: "الفصائل الفلسطينية الثمانية والجماعات المسلحة المشاركة في المناقشات، تجري مناقشات مغلقة يمكن أن تلعب فيها "حماس" دورًا في تشكيل إدارة ما بعد الحرب في غزة".

وتشير إلى أن "القوى السياسية الفلسطينية تريد، في إطار هذه المناقشات، التوصل إلى توافق حول العناصر الرئيسية للإدارة المؤقتة، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل اجتماع جديد في القاهرة".

وفي الوقت ذاته، قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "الهيئة الحاكمة الفلسطينية، التي يتم النظر فيها كجزء من هذه المفاوضات، يمكن أن تعمل على قدم المساواة مع "مجلس السلام"، الذي تصورته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصبح بديلاً كاملاً له".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
قطر: نعمل على تفويض واضح للقوة الدولية في غزة
أمس, 19:48 GMT
وعقدت الأطراف الفلسطينية اجتماعات بناءً على طلب مصر. وفي مقابلة صحفية، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "الهدف هو تشكيل لجنة إدارية تتألف بالكامل من تكنوقراط من غزة".

وقال عبد العاطي: "الهدف الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، من إدارة غزة كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وكخطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية". وأضاف أن أعضاء اللجنة "سيُعهد إليهم بإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، بينما سيُعهد لرجال الشرطة بمهمة إنفاذ القانون وحفظ الأمن في غزة".

ووفقا له، فإن مصر والفصائل الفلسطينية تُصرّ على أن "تُدار الشؤون المدنية في غزة من قِبل الفلسطينيين".
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب: حركة حماس سيتم تدميرها إذا لزم الأمر
03:10 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إطار الاتفاق، أطلقت الحركة سراح 20 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد المكتب الإعلامي الفلسطيني لشؤون الأسرى، أن "إسرائيل، بموجب الاتفاق، أفرجت عن 1718 أسيرًا من غزة عادوا إلى القطاع، و250 أسيرًا فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة. وتُعيد "حماس"، حاليًا إلى إسرائيل، رفات أسراها الذين قضوا في الأسر".

وتستثني خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة، أي تدخل مباشر أو غير مباشر لـ"حماس" في حكم القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا".
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية
