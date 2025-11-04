https://sarabic.ae/20251104/إعصار-كالمايجي-يضرب-الفلبين-ويتسبب-بفيضانات-واسعة-فيديو-1106739203.html
إعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين ويتسبب بفيضانات واسعة... فيديو
إعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين ويتسبب بفيضانات واسعة... فيديو
سبوتنيك عربي
اجتاح إعصار "كالمايجي" وسط الفلبين، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 130 كيلومترًا في الساعة، وهبات وصلت إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T18:34+0000
2025-11-04T18:34+0000
2025-11-04T18:34+0000
الفلبين
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739259_0:471:1621:1382_1920x0_80_0_0_8179db65a08d3e7c647f56110929525e.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيضانات عارمة غمرت الشوارع في مقاطعة سيبو، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم واللجوء إلى مناطق مرتفعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للكوارث.الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديوشرطي هندي ينقذ فتاة كاد القطار أن يسحقها
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739259_0:319:1621:1534_1920x0_80_0_0_89f6884b7b595ffe527b247017cbd316.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الفلبين, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
الفلبين, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
إعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين ويتسبب بفيضانات واسعة... فيديو
اجتاح إعصار "كالمايجي" وسط الفلبين، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 130 كيلومترًا في الساعة، وهبات وصلت إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق في عدد من المناطق.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيضانات عارمة غمرت الشوارع في مقاطعة سيبو، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم واللجوء إلى مناطق مرتفعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للكوارث.