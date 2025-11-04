عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251104/إعصار-كالمايجي-يضرب-الفلبين-ويتسبب-بفيضانات-واسعة-فيديو-1106739203.html
إعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين ويتسبب بفيضانات واسعة... فيديو
إعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين ويتسبب بفيضانات واسعة... فيديو
سبوتنيك عربي
اجتاح إعصار "كالمايجي" وسط الفلبين، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 130 كيلومترًا في الساعة، وهبات وصلت إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T18:34+0000
2025-11-04T18:34+0000
الفلبين
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739259_0:471:1621:1382_1920x0_80_0_0_8179db65a08d3e7c647f56110929525e.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيضانات عارمة غمرت الشوارع في مقاطعة سيبو، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم واللجوء إلى مناطق مرتفعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للكوارث.الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديوشرطي هندي ينقذ فتاة كاد القطار أن يسحقها
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739259_0:319:1621:1534_1920x0_80_0_0_89f6884b7b595ffe527b247017cbd316.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الفلبين, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
الفلبين, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن

إعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين ويتسبب بفيضانات واسعة... فيديو

18:34 GMT 04.11.2025
© Photo / x/John Cremeansإعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين
إعصار كالمايجي يضرب الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Photo / x/John Cremeans
تابعنا عبر
اجتاح إعصار "كالمايجي" وسط الفلبين، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 130 كيلومترًا في الساعة، وهبات وصلت إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق في عدد من المناطق.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيضانات عارمة غمرت الشوارع في مقاطعة سيبو، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم واللجوء إلى مناطق مرتفعة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للكوارث.
الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديو
شرطي هندي ينقذ فتاة كاد القطار أن يسحقها
