الحكومة الإيرانية: لن نتجه أبدا نحو تصنيع القنبلة الذرية
الحكومة الإيرانية: لن نتجه أبدا نحو تصنيع القنبلة الذرية
أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إلى تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، التي أكد فيها أن "إيران لم... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت مهاجراني إن "إيران⁩ لن تتجه أبدًا نحو القنبلة الذرية"، لافتة إلى أن "التعاون بين إيران والوكالة الدولية يتم في إطار اللوائح وإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني)، وجميع الإجراءات تتم في سبيل مصالح الوطن"، حسب وكالة "إرنا".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إلى تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، التي أكد فيها أن "إيران لم يكن لديها أبدًا برنامجًا نوويًا عسكريًا ولا تمتلكه الآن".
وقالت مهاجراني إن "إيران⁩ لن تتجه أبدًا نحو القنبلة الذرية"، لافتة إلى أن "التعاون بين إيران والوكالة الدولية يتم في إطار اللوائح وإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني)، وجميع الإجراءات تتم في سبيل مصالح الوطن"، حسب وكالة "إرنا".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إيران: المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت التي قصفتها أمريكا وإسرائيل
1 نوفمبر, 11:59 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
