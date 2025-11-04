الحكومة الإيرانية: لن نتجه أبدا نحو تصنيع القنبلة الذرية
أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إلى تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، التي أكد فيها أن "إيران لم يكن لديها أبدًا برنامجًا نوويًا عسكريًا ولا تمتلكه الآن".
وقالت مهاجراني إن "إيران لن تتجه أبدًا نحو القنبلة الذرية"، لافتة إلى أن "التعاون بين إيران والوكالة الدولية يتم في إطار اللوائح وإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني)، وجميع الإجراءات تتم في سبيل مصالح الوطن"، حسب وكالة "إرنا".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.