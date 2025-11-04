بوتين: شركة "روس أوبورون إكسبورت" لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/بوتين-شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-لاعب-رئيسي-في-سوق-الأسلحة-العالمي-1106711954.html
بوتين: شركة "روس أوبورون إكسبورت" لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي
بوتين: شركة "روس أوبورون إكسبورت" لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، تبقى لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T08:14+0000
2025-11-04T08:14+0000
فلاديمير بوتين
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c002888d127ea33c2f94b022c579a06.jpg
وقال بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس الشركة، نُشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أهنئكم بالذكرى الـ 25 لتأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"... إنه لمن دواعي السرور أنه اليوم، على الرغم من التحديات الصعبة، ما تزال لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة".وفي 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكد المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، أن عقود تصدير الأسلحة، التي وُقعت خلال عام 2024، حققت مستوى قياسي بلغ 55 مليار دولار.جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش معرض "Airshow China 2024" للطيران والفضاء، الذي اختتم أعماله في مدينة جوهاي الصينية.وأوضح أن العقود المبرمة، منذ بداية 2024، شملت منتجات عسكرية وتقنيات مدنية لدعم القوات المسلحة والجهات الأمنية في الدول الشريكة."بوريفيستنيك" و"بوسويدون" فخر الصناعة النووية الروسية- الاستخبارات الخارجية
https://sarabic.ae/20251031/بوتين-يشيد-بعمل-المحضرين-الروس-لصالح-البلاد-1106614998.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dbb25217d062800d098a198d3c66d98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: شركة "روس أوبورون إكسبورت" لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي

08:14 GMT 04.11.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، تبقى لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس الشركة، نُشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أهنئكم بالذكرى الـ 25 لتأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"... إنه لمن دواعي السرور أنه اليوم، على الرغم من التحديات الصعبة، ما تزال لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة".
وفي 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكد المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، أن عقود تصدير الأسلحة، التي وُقعت خلال عام 2024، حققت مستوى قياسي بلغ 55 مليار دولار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بوتين يشيد بعمل المحضرين القضائيين الروس لصالح البلاد
31 أكتوبر, 21:12 GMT
جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش معرض "Airshow China 2024" للطيران والفضاء، الذي اختتم أعماله في مدينة جوهاي الصينية.

وقال ميخييف إن "محفظة طلبات الشركة، في السنوات الأخيرة، كانت تُقدر بنحو 50 مليار دولار".

وأوضح أن العقود المبرمة، منذ بداية 2024، شملت منتجات عسكرية وتقنيات مدنية لدعم القوات المسلحة والجهات الأمنية في الدول الشريكة.
"بوريفيستنيك" و"بوسويدون" فخر الصناعة النووية الروسية- الاستخبارات الخارجية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала