بوتين: شركة "روس أوبورون إكسبورت" لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي
بوتين: شركة "روس أوبورون إكسبورت" لاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، تبقى لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس الشركة، نُشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أهنئكم بالذكرى الـ 25 لتأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"... إنه لمن دواعي السرور أنه اليوم، على الرغم من التحديات الصعبة، ما تزال لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة".وفي 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكد المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، أن عقود تصدير الأسلحة، التي وُقعت خلال عام 2024، حققت مستوى قياسي بلغ 55 مليار دولار.جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش معرض "Airshow China 2024" للطيران والفضاء، الذي اختتم أعماله في مدينة جوهاي الصينية.وأوضح أن العقود المبرمة، منذ بداية 2024، شملت منتجات عسكرية وتقنيات مدنية لدعم القوات المسلحة والجهات الأمنية في الدول الشريكة.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس الشركة، نُشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أهنئكم بالذكرى الـ 25 لتأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"... إنه لمن دواعي السرور أنه اليوم، على الرغم من التحديات الصعبة، ما تزال لاعبا رئيسيا في سوق الأسلحة العالمية، حيث يغطي تعاونها أكثر 120 دولة".
وفي 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكد المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، أن عقود تصدير الأسلحة، التي وُقعت خلال عام 2024، حققت مستوى قياسي بلغ 55 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك
"، على هامش معرض "Airshow China 2024" للطيران والفضاء، الذي اختتم أعماله في مدينة جوهاي الصينية.
وقال ميخييف إن "محفظة طلبات الشركة، في السنوات الأخيرة، كانت تُقدر بنحو 50 مليار دولار".
وأوضح أن العقود المبرمة
، منذ بداية 2024، شملت منتجات عسكرية وتقنيات مدنية لدعم القوات المسلحة والجهات الأمنية في الدول الشريكة.