بوتين يوعز بتطوير مراكز النقل والخدمات على الحدود مع الصين وكوريا الديمقراطية

أوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتعليمات لضمان تطوير مراكز النقل والخدمات اللوجستية على الحدود مع الصين وكوريا الديمقراطية.
وتنص قائمة التعليمات، التي وافق عليها الرئيس الروسي، عقب اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، والتي نشرها الكرملين على موقعه الرسمي: "الحكومة الروسية... ينبغي اتخاذ تدابير لضمان تطوير مراكز النقل المتعدد الوسائط والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية وزيادة كفاءتها، بما في ذلك عند معبري جسري السكك الحديدية نيجنيلينينسكوي - تونغجيانغ وبلاغوفيشتشينسك – خيخه".وأضاف البيان: "فضلا عن جسر عبور نهر تومانايا (في اتجاه كوريا الديمقراطية) قيد الإنشاء، وضمان بدء عمله في عام 2026، وتجهيز الطرق المؤدية إلى الجسر قيد الإنشاء".وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد مستوى مرتفعا غير مسبوق.وأردف الرئيس بوتين: "يواصل بلدكم التحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ويعزز باستمرار مكانته على الساحة العالمية ويقدم مساهمة كبيرة في حل القضايا الهامة على الأجندة العالمية".الصين تطالب بعدم تدخل الدول الأخرى في تعاونها الشرعي مع روسيا
11:46 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 11:48 GMT 04.11.2025)
أوصى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بتعليمات لضمان تطوير مراكز النقل والخدمات اللوجستية على الحدود مع الصين وكوريا الديمقراطية.
وتنص قائمة التعليمات، التي وافق عليها الرئيس الروسي، عقب اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، والتي نشرها الكرملين على موقعه الرسمي: "الحكومة الروسية... ينبغي اتخاذ تدابير لضمان تطوير مراكز النقل المتعدد الوسائط والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية وزيادة كفاءتها، بما في ذلك عند معبري جسري السكك الحديدية نيجنيلينينسكوي - تونغجيانغ وبلاغوفيشتشينسك – خيخه".
وأضاف البيان: "فضلا عن جسر عبور نهر تومانايا (في اتجاه كوريا الديمقراطية) قيد الإنشاء، وضمان بدء عمله في عام 2026، وتجهيز الطرق المؤدية إلى الجسر قيد الإنشاء".
وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالتهنئة للرئيس الصيني
شي جين بينغ، بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تشهد مستوى مرتفعا غير مسبوق.
وتضمن نص برقية التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد شي جين بينغ، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية".
وأردف الرئيس بوتين: "يواصل بلدكم التحرك بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ويعزز باستمرار مكانته على الساحة العالمية ويقدم مساهمة كبيرة في حل القضايا الهامة على الأجندة العالمية".