الصين تطالب بعدم تدخل الدول الأخرى في تعاونها الشرعي مع روسيا
أكدت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل في التعاون الصيني الروسي. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن التعاون الثنائي الاعتيادي بين الصين وروسيا ليس موجهًا ضد دول أخرى، وينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل فيه".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت بعض الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن التعاون الثنائي الاعتيادي بين الصين وروسيا ليس موجهًا ضد دول أخرى، وينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل فيه".
وتعليقا على العقوبات الأخيرة من واشنطن ضد موسكو، علق المتحدث باسم السفارة الصينية بأن "الصين لا توافق على فرض عقوبات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي ولا يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الواضح للخروج من الأزمة الأوكرانية، الإكراه والضغط لن يفضيا إلى حل".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين
"لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماع مع بوتين في بودابست، لكنه قال إنه يعتزم لقاءه مستقبلًا.
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين
، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان ترامب أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.
وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات
، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت بعض الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.