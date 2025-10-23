https://sarabic.ae/20251023/الصين-تطالب-بعدم-تدخل-الدول-الأخرى-في-تعاونها-الشرعي-مع-روسيا-1106332545.html

الصين تطالب بعدم تدخل الدول الأخرى في تعاونها الشرعي مع روسيا

الصين تطالب بعدم تدخل الدول الأخرى في تعاونها الشرعي مع روسيا

أكدت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل في التعاون الصيني الروسي. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن التعاون الثنائي الاعتيادي بين الصين وروسيا ليس موجهًا ضد دول أخرى، وينبغي على الدول الأخرى عدم التدخل فيه".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت بعض الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.

