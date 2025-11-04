بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك
بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك
بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

02:10 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 03:10 GMT 04.11.2025)
© AP Photo / Martin Mejiaاحتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Martin Mejia
تابعنا عبر
أعلنت سلطات بيرو، الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك بعد أن تبيّن أن رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز حصلت على اللجوء داخل مقر إقامة السفارة المكسيكية في ليما، وفق ما صرّح به وزير الخارجية البيروفي أوغو دي سيلا.
وقال دي سيلا، في مؤتمر صحفي بثته قناة Epicentro TV البيروفية: "رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي يُعتقد أنها شاركت في محاولة الانقلاب التي سعى لتنفيذها الرئيس السابق بيدرو كاستييو، موجودة حاليًا في مقر إقامة السفارة المكسيكية في بيرو".
نائبة رئيس بيرو، دينا بولوارتي، بعد أداء اليمين الدستورية لمنصب رئيس الدولة بعد اعتقال الرئيس بيدرو كاستيليو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
بيرو تستدعي سفيرها لدى المكسيك احتجاجا على تصريحات مناهضة لرئيسة البلاد
25 فبراير 2023, 05:35 GMT
وأضاف: "أمام هذا التصرف غير الودي، ومع الأخذ في الاعتبار تدخلات رؤساء المكسيك الحالي والسابق في الشؤون الداخلية لبلادنا، قررت الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك".
وكانت المكسيك وبيرو قد جمدتا علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2023 بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستييو، إذ رفضت المكسيك حينها تسليم رئاسة تحالف المحيط الهادئ إلى الرئيسة الحالية دينا بولوارتي، معتبرة حكومتها غير شرعية. وردّ برلمان بيرو بإعلان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "شخصًا غير مرغوب فيه".
وشغلت بيتسي تشافيز منصب رئيسة الوزراء في حكومة كاستييو، وتُحاكم على خلفية محاولة الانقلاب في 7 ديسمبر 2022، كما تواجه تهمًا باستغلال النفوذ وإجراء مفاوضات غير متوافقة مع العمل الحكومي. وكان البرلمان قد صوّت سابقًا على حرمانها من تولي أي منصب رسمي لمدة عشر سنوات.
وفي 7 ديسمبر 2022، أعلن الرئيس كاستييو حلّ البرلمان الذي كان يستعد للنظر في ثالث محاولة لعزله، إلا أن النواب اجتمعوا رغم قراره وصوّتوا على عزله من المنصب. وأعلنت القوات المسلحة والشرطة رفضها لقراره، ليُعتقل لاحقًا بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة. وأدت نائبة الرئيس دينا بولوارتي اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو.
كما وُجهت لوائح اتهام إلى كاستييو واثنين من رؤساء الوزراء السابقين – بيتسي تشافيز وأنيبال توريس – إلى جانب وزيرين وثلاثة ضباط من الشرطة الوطنية، وتطالب النيابة العامة بسجنهم بين 15 و25 عامًا، فيما تطالب بعقوبة تصل إلى 34 عامًا لكاستييو نفسه.
وأدت إقالة كاستييو إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا. وطالب المحتجون باستقالة الرئيسة بولوارتي، وحلّ البرلمان، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقد فتحت النيابة العامة تحقيقًا ضد بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، متهمةً إياهما بارتكاب "إبادة جماعية" بسبب مقتل مدنيين خلال الاحتجاجات.
