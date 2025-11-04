زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يبدي-استعداده-للقاء-ترامب-1106720267.html
زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب
زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T10:47+0000
2025-11-04T10:47+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096747937_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bf51fd8701fbb79c8e4b42d4e41e8fbd.jpg
ووفقا لوكالة "رويترز"، أبدى كيم جونغ أون، "استعداده لعقد اللقاء مع ترامب، في شهر مارس/ آذار المقبل"، ويعد هذا أول رد من بيونغ يانغ، على الترحيب الأمريكي بعقد القمة.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، عن استعداده لتوسيع جولته الآسيوية، التي تشمل 3 دول، لتتضمن عقد لقاء مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.ولفتت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
https://sarabic.ae/20251031/كوريا-الديمقراطية-نزع-السلاح-النووي-من-شبه-الجزيرة-الكورية-حلم-مستحيل-1106615902.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096747937_31:0:919:666_1920x0_80_0_0_8a38195401283b53bd0c84591ea03b78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب

10:47 GMT 04.11.2025
© AP Photo / Susan Walshزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أبدى كيم جونغ أون، "استعداده لعقد اللقاء مع ترامب، في شهر مارس/ آذار المقبل"، ويعد هذا أول رد من بيونغ يانغ، على الترحيب الأمريكي بعقد القمة.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، عن استعداده لتوسيع جولته الآسيوية، التي تشمل 3 دول، لتتضمن عقد لقاء مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
31 أكتوبر, 23:53 GMT
ولفتت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".

يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، تشهد حالة من الترقب، في ظل تأكيدات كوريا الديمقراطية على أنها لن تتراجع عن كونها دولة نووية، ومساعي واشنطن لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول قدراتها النووية والصاروخية.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала