زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب
زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 04.11.2025
ووفقا لوكالة "رويترز"، أبدى كيم جونغ أون، "استعداده لعقد اللقاء مع ترامب، في شهر مارس/ آذار المقبل"، ويعد هذا أول رد من بيونغ يانغ، على الترحيب الأمريكي بعقد القمة.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، عن استعداده لتوسيع جولته الآسيوية، التي تشمل 3 دول، لتتضمن عقد لقاء مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.ولفتت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية: "من الممكن تمديد الجولة الآسيوية إذا وافق زعيم كوريا الديمقراطية على عقد اللقاء".يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، تشهد حالة من الترقب، في ظل تأكيدات كوريا الديمقراطية على أنها لن تتراجع عن كونها دولة نووية، ومساعي واشنطن لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول قدراتها النووية والصاروخية.ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لاستعادة "دورها" في الدبلوماسية الآسيوية، بينما ما تزال المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل قمة هانوي عام 2019، التي انتهت دون اتفاق حول نزع السلاح النووي.
