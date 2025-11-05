ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 7 قتلى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/ارتفاع-حصيلة-قتلى-تحطم-طائرة-الشحن-الأمريكية-في-كنتاكي-إلى-7-قتلى-1106749721.html
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 7 قتلى
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 7 قتلى
سبوتنيك عربي
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن في الولاية ارتفعت إلى سبعة قتلى. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T03:52+0000
2025-11-05T03:54+0000
كنتاكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/1c/1046667776_0:94:2001:1219_1920x0_80_0_0_02552ccb1abb155a6771aa1e3c3b27e2.jpg
وأضاف بشير عبر منصة "إكس": "الأخبار القادمة من لويفيل صعبة الليلة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 7 أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم".وفي وقت سابق، أعلن بشير أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي باتجاه هاواي.وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/1c/1046667776_124:0:1875:1313_1920x0_80_0_0_a9b91e6145881e0121032bbe6322b52b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كنتاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كنتاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 7 قتلى

03:52 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 05.11.2025)
© AP Photo / Emergency Situation Ministryتحطم طائرة "آن 26" قرب مدينة خاركوف الأوكرانية، أوكرانيا 25 سبتمبر 2020
تحطم طائرة آن 26 قرب مدينة خاركوف الأوكرانية، أوكرانيا 25 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Emergency Situation Ministry
تابعنا عبر
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن في الولاية ارتفعت إلى سبعة قتلى.
وأضاف بشير عبر منصة "إكس": "الأخبار القادمة من لويفيل صعبة الليلة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 7 أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم".
وفي وقت سابق، أعلن بشير أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي باتجاه هاواي.
وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".
وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала