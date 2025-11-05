https://sarabic.ae/20251105/ارتفاع-حصيلة-قتلى-تحطم-طائرة-الشحن-الأمريكية-في-كنتاكي-إلى-7-قتلى-1106749721.html
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 7 قتلى
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 7 قتلى
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن في الولاية ارتفعت إلى سبعة قتلى.
وأضاف بشير عبر منصة "إكس": "الأخبار القادمة من لويفيل صعبة الليلة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 7 أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم".وفي وقت سابق، أعلن بشير أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي باتجاه هاواي.وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
وأضاف بشير عبر منصة "إكس": "الأخبار القادمة من لويفيل صعبة الليلة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 7 أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم".
وفي وقت سابق، أعلن بشير أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي باتجاه هاواي.
وقال بشير في مؤتمر صحفي: "حتى الآن نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن ثلاث وفيات، وأعتقد أن هذا العدد قد يرتفع. لدينا أيضًا 11 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفيات محلية. مرة أخرى، أظن أن هذا العدد سيرتفع".
وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"
، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.