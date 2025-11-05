https://sarabic.ae/20251105/الخارجية-الإيرانية-العلاقات-الجيدة-مع-السعودية-تترك-آثارا-ايجابية-في-المنطقة-والعالم-1106778919.html

الخارجية الإيرانية: العلاقات الجيدة مع السعودية تترك آثارا ايجابية في المنطقة والعالم

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن غريب آبادي، حول زيارته إلى السعودية، أنها جاءت بهدف تطوير وتعزيز العلاقات والتنسيق والتعاون بين البلدين، وخاصة في المجالات المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف.وأد آبادي أن بحث مع الجانب السعودي العديد من القضايا والملفات الأخرى، من بينها القضايا الدولية المهمة وحقوق الإنسان والتعاون القانوني والقضائي، وهو ما ناقشه مع عبد الرحمن الرسي، نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون الدولية.وقال غريب آبادي: "في ضوء القواسم المشتركة الكثيرة بين إيران والسعودية، يستطيع البلدان من خلال مبدأ الاحترام المتبادل والحوار القائم على حسن النية ورعاية معايير حسن الجوار، أن يتابعا، إلى جانب تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، المصالح المشتركة لشعبيهما، ومواصلة الجهود لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين وسط البحر المتلاطم الأمواج للساحة الدولية اليوم".وأوضح الدبلوماسي الإيراني أنه "تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور وتأثير منظمة التعاون الإسلامي حيال العديد من القضايا، بما في ذلك إدانة جرائم الكيان المحتل بغزة واعتداءاته على المنطقة، وكذلك تطوير التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص المواضيع ذات الصلة بالمنظمة".وتابع آبادي: "إننا نتطلع، في ظل المتابعة والتواصل والحوار الثنائي المستدام، الى استمرار المسار المتنامي للعلاقات بين حكومتي وشعبي إيران والسعودية؛ بوتيرة أسرع وجودة أوسع".ويشار إلى أن السعودية وإيران قد أعلنتا في آذار/مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطعها إثر اقتحام متظاهرين، في كانون الثاني/يناير 2016، السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".وتبادلت السعودية وإيران، إعادة افتتاح السفارات والقنصليات بعد إنهاء القطيعة الدبلوماسية، فيما جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

