السفير الإيراني لدى السعودية: نشهد أياما حافلة بالنشاط في العلاقات بين طهران والرياض

أعلن السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، اليوم السبت، أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالنشاطات على صعيد العلاقات بين طهران والرياض. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
ونشر السفير رضا عنايتي، اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، أن كام سبق ستشهد الأيام المقبلة نشاطا مكثفا في العلاقات السعودية الإيرانية.وقال رضا عنايتي: إن 3 وزراء إيرانيين، كحد أدنى، سيحضرون المؤتمرات الدولية والإقليمية التي ستقام في الرياض".وأضاف: إن "المؤتمرات الدولية لوزراء الصحة والسياحة ومنظمة التنمية الصناعية الأممية، وغيرها من الاجتماعات متعددة الأطراف، تعدّ فرصا مواتية لاجراء مباحثات ثنائية".ويشار إلى أنه في السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأنه ناقش كثيرا من القضايا والملفات خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، من ضمنها التعاون الاقتصادي والدفاعي والإقليمي.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن لاريجاني، أنه "خلال الزيارة للرياض ولقاء المسؤولين السعوديين، تم دراسة العقبات القائمة أمام توسيع التعاون الاقتصادي، وكذلك بحث سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة"، موضحا أن "التعاون الدفاعي بين البلدين تم بحثه أيضا"، منوها إلى أنه تم الاتفاق على متابعة هذه الجهود ضمن مجموعات منظمة لتصبح في المستقبل أكثر وضوحا وتنظيما.ويشار إلى أن السعودية وإيران قد أعلنتا في آذار/مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطعها إثر اقتحام متظاهرين، في كانون الثاني/يناير 2016، السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".وتبادلت السعودية وإيران، إعادة افتتاح السفارات والقنصليات بعد إنهاء القطيعة الدبلوماسية، فيما جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
