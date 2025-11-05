https://sarabic.ae/20251105/الرئيس-الإيراني-يدعو-الولايات-المتحدة-وأوروبا-إلى-اتخاذ-إجراءات-لبناء-الثقة--1106777020.html

الرئيس الإيراني يدعو الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان على ضرورة أن تُظهر الولايات المتحدة وأوروبا صدقها لاستعادة ثقة إيران، في محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح بزيشكيان خلال المكالمة أن الجمهورية الإسلامية رحبت دائمًا بالحوار والتفاعل، لكنه أكد أن المسؤولية الآن تقع على الدول الغربية لاحترام حقوق إيران والامتناع عن فرض مطالبهم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). من جانبه، شدد الرئيس ماكرون على أهمية استمرار التفاعلات والحوارات مع إيران لخلق الشفافية وبناء الثقة، مما يتيح للجانبين التوصل إلى اتفاق وتوسيع العلاقات المتبادلة مع رفع العقوبات المعادية لإيران، حسبما ذكرت الوكالة. ومع ذلك، أشار إلى أن إيران تواجه ضغوطًا وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات كاذبة ومبنية على تحيزات تتعلق بتطوير أسلحة نووية. وأبرز الرئيس الإيراني أن النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية يعتمد على حل الإشكالات من خلال المنطق والحوار، بدلاً من اللجوء إلى القوة والتهديدات التي تفاقم الانقسامات فقط. كما أعاد التأكيد على أن إيران ليست من يحتاج إلى إثبات صدقها، بل أن الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن تكسب ثقة إيران من خلال أفعالها. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد، اليوم الأربعاء، أن "موقف إيران واضح وثابت فيما يتعلق بملفي الصواريخ والقضايا الإقليمية". وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أمس الثلاثاء، إلى تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، التي أكد فيها أن "إيران لم يكن لديها أبدًا برنامجًا نوويًا عسكريًا ولا تمتلكه الآن". وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده. وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

