الشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025".. حضور مصري وأردني لافت بقطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
© Sputnik . basel shartouhالشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
يشهد معرض "جلفود للتصنيع 2025" المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة حضورًا عربيًا مميزًا، يتقدمه جناحا مصر والأردن، حيث تشارك نخبة من الشركات الصناعية المتخصصة في مجالات خطوط الإنتاج، وتكنولوجيا التغليف، وتصنيع العبوات، ضمن جهود إقليمية لتعزيز الصادرات الصناعية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المشاركة في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على الفرص التصديرية، ما يمنح الشركات العربية منصة استراتيجية لعقد شراكات نوعية، واستعراض قدراتها التقنية والتصنيعية أمام كبار المستثمرين والمشترين من مختلف دول العالم.
وأكدت ممثلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية التابع لوزارة الاستثمار المصرية، دنيا حيدة، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، أن "المشاركة المصرية في معرض تصنيع الأغذية 2025 تأتي في إطار استراتيجية وطنية لدعم الصادرات الصناعية وتعزيز الوجود المصري في الأسواق العالمية".
📹"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض "جلفود للتصنيع 2025" في دبي، أكبر تجمع لصناعة الأغذية في العالم— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 5, 2025
تتواصل فعاليات اليوم الثاني من معرض "جلفود للتصنيع 2025"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور كثيف من الزوار والمختصين، بعد انطلاقة قوية شهدها اليوم الأول… pic.twitter.com/hBeLl0fz8P
وأوضحت أن "الجناح المصري هذا العام يتميز بحجم المشاركة غير المسبوق من الشركات المتخصصة في خطوط إنتاج المطاحن، وتكنولوجيا التغليف، وتصنيع ألواح الشوكولاتة والمنتجات الغذائية، وهي صناعات مكملة تشكل منظومة متكاملة في قطاع التصنيع الغذائي".
وأضافت حيدة: "هذه المشاركة تأتي بالتنسيق الكامل بين المجلس التصديري وجهاز تنمية الصادرات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية لعقد شراكات استراتيجية وصفقات تصديرية مباشرة مع كبار المشترين الدوليين"، مشيرة إلى أن "المنافسة هذا العام قوية للغاية، خاصة مع وجود شركات عالمية من أوروبا وأمريكا، ما يعكس أهمية التواجد المصري في هذا الحدث الصناعي البارز".
© Sputnik . basel shartouhالشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
الشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
© Sputnik . basel shartouh
وتابعت: "نحن نترقب وفودًا دولية رفيعة المستوى وزيارات مكثفة لجناحنا، وهناك اهتمام واضح من كبار المستثمرين والمستوردين بالتقنيات المصرية في مجالات الإنتاج والتغليف"، وأردفت: "المعرض يمثل فرصة ذهبية لعقد اتفاقيات تصديرية نوعية، ونحن نعمل على إبراز جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية".
و ختمت حيدة، بالتأكيد على أن "المشاركة المصرية في تصنيع الأغذية 2025 ليست فقط عرضًا للمنتجات، بل هي رسالة واضحة بأن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة، والتطور، والابتكار، وأنها شريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية".
© Sputnik . basel shartouhالشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
الشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
© Sputnik . basel shartouh
من جانبه، صرّح ممثل الشركة الأردنية لصناعة العبوات المعدنية، المهندس أيمن العاصي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "الشركة تُعد من أبرز المصانع المتخصصة في إنتاج العبوات المعدنية عالية الجودة، والتي تستخدم في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومصانع الزيوت".
© Sputnik . basel shartouhالشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
الشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025"" حضور مصري وأردني لافت في قطاعات التغليف وخطوط الإنتاج
© Sputnik . basel shartouh
وأوضح العاصي أن "المصنع يتمتع بقدرات إنتاجية وتقنية تؤهله لدخول الأسواق العالمية بثقة"، مشيرًا إلى أن "الشركة تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل الجودة العالية، والأسعار المدروسة، والالتزام الصارم بمواعيد التسليم، وهي عناصر أساسية في بناء علاقات تجارية ناجحة مع العملاء الدوليين".
واختتم العاصي: "الصناعة الأردنية قادرة على المنافسة في الأسواق الكبرى، وأن الشركات الوطنية تمتلك من الخبرات والموارد ما يؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل والمبادرات الهادفة لتعزيز الصادرات الصناعية".