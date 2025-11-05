الشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025".. حضور مصري وأردني لافت بقطاعات التغليف وخطوط الإنتاج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
يشهد معرض "جلفود للتصنيع 2025" المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة حضورًا عربيًا مميزًا، يتقدمه جناحا مصر والأردن، حيث تشارك نخبة من الشركات الصناعية...
وتأتي هذه المشاركة في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على الفرص التصديرية، ما يمنح الشركات العربية منصة استراتيجية لعقد شراكات نوعية، واستعراض قدراتها التقنية والتصنيعية أمام كبار المستثمرين والمشترين من مختلف دول العالم.وأوضحت أن "الجناح المصري هذا العام يتميز بحجم المشاركة غير المسبوق من الشركات المتخصصة في خطوط إنتاج المطاحن، وتكنولوجيا التغليف، وتصنيع ألواح الشوكولاتة والمنتجات الغذائية، وهي صناعات مكملة تشكل منظومة متكاملة في قطاع التصنيع الغذائي".وتابعت: "نحن نترقب وفودًا دولية رفيعة المستوى وزيارات مكثفة لجناحنا، وهناك اهتمام واضح من كبار المستثمرين والمستوردين بالتقنيات المصرية في مجالات الإنتاج والتغليف"، وأردفت: "المعرض يمثل فرصة ذهبية لعقد اتفاقيات تصديرية نوعية، ونحن نعمل على إبراز جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية".من جانبه، صرّح ممثل الشركة الأردنية لصناعة العبوات المعدنية، المهندس أيمن العاصي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "الشركة تُعد من أبرز المصانع المتخصصة في إنتاج العبوات المعدنية عالية الجودة، والتي تستخدم في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومصانع الزيوت".واختتم العاصي: "الصناعة الأردنية قادرة على المنافسة في الأسواق الكبرى، وأن الشركات الوطنية تمتلك من الخبرات والموارد ما يؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل والمبادرات الهادفة لتعزيز الصادرات الصناعية".
الشركات العربية تبرز في "جلفود للتصنيع 2025".. حضور مصري وأردني لافت بقطاعات التغليف وخطوط الإنتاج

يشهد معرض "جلفود للتصنيع 2025" المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة حضورًا عربيًا مميزًا، يتقدمه جناحا مصر والأردن، حيث تشارك نخبة من الشركات الصناعية المتخصصة في مجالات خطوط الإنتاج، وتكنولوجيا التغليف، وتصنيع العبوات، ضمن جهود إقليمية لتعزيز الصادرات الصناعية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المشاركة في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على الفرص التصديرية، ما يمنح الشركات العربية منصة استراتيجية لعقد شراكات نوعية، واستعراض قدراتها التقنية والتصنيعية أمام كبار المستثمرين والمشترين من مختلف دول العالم.
وأكدت ممثلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية التابع لوزارة الاستثمار المصرية، دنيا حيدة، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، أن "المشاركة المصرية في معرض تصنيع الأغذية 2025 تأتي في إطار استراتيجية وطنية لدعم الصادرات الصناعية وتعزيز الوجود المصري في الأسواق العالمية".
وأوضحت أن "الجناح المصري هذا العام يتميز بحجم المشاركة غير المسبوق من الشركات المتخصصة في خطوط إنتاج المطاحن، وتكنولوجيا التغليف، وتصنيع ألواح الشوكولاتة والمنتجات الغذائية، وهي صناعات مكملة تشكل منظومة متكاملة في قطاع التصنيع الغذائي".
وأضافت حيدة: "هذه المشاركة تأتي بالتنسيق الكامل بين المجلس التصديري وجهاز تنمية الصادرات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية لعقد شراكات استراتيجية وصفقات تصديرية مباشرة مع كبار المشترين الدوليين"، مشيرة إلى أن "المنافسة هذا العام قوية للغاية، خاصة مع وجود شركات عالمية من أوروبا وأمريكا، ما يعكس أهمية التواجد المصري في هذا الحدث الصناعي البارز".
وتابعت: "نحن نترقب وفودًا دولية رفيعة المستوى وزيارات مكثفة لجناحنا، وهناك اهتمام واضح من كبار المستثمرين والمستوردين بالتقنيات المصرية في مجالات الإنتاج والتغليف"، وأردفت: "المعرض يمثل فرصة ذهبية لعقد اتفاقيات تصديرية نوعية، ونحن نعمل على إبراز جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية".

و ختمت حيدة، بالتأكيد على أن "المشاركة المصرية في تصنيع الأغذية 2025 ليست فقط عرضًا للمنتجات، بل هي رسالة واضحة بأن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة، والتطور، والابتكار، وأنها شريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية".

من جانبه، صرّح ممثل الشركة الأردنية لصناعة العبوات المعدنية، المهندس أيمن العاصي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "الشركة تُعد من أبرز المصانع المتخصصة في إنتاج العبوات المعدنية عالية الجودة، والتي تستخدم في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومصانع الزيوت".
وأوضح العاصي أن "المصنع يتمتع بقدرات إنتاجية وتقنية تؤهله لدخول الأسواق العالمية بثقة"، مشيرًا إلى أن "الشركة تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل الجودة العالية، والأسعار المدروسة، والالتزام الصارم بمواعيد التسليم، وهي عناصر أساسية في بناء علاقات تجارية ناجحة مع العملاء الدوليين".
واختتم العاصي: "الصناعة الأردنية قادرة على المنافسة في الأسواق الكبرى، وأن الشركات الوطنية تمتلك من الخبرات والموارد ما يؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل والمبادرات الهادفة لتعزيز الصادرات الصناعية".
