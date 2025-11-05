عربي
الجيش الأمريكي ينفذ عملية إطلاق صاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات
أمساليوم
بث مباشر
محلل لـ "سبوتنيك": صواريخ "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" رسالة بوتين المهمة للغرب
محلل لـ "سبوتنيك": صواريخ "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" رسالة بوتين المهمة للغرب
12:49 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 13:28 GMT 05.11.2025)
الدفاع الروسية تعرض فيديو إطلاق صاروخ جديد مزود بمحرك نووي "بوريفيستنيك"
وائل مجدي
حصري
أكد المحلل السياسي السوري الدكتور علاء الأصفري أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطوير منظومة صواريخ عابرة للقارات ونوعية يمثل عملية بالغة الأهمية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة مهمة لإفهام الغرب، الذي لا يستوعب إلا لغة القوة، أن روسيا ليست هدفًا سهلاً ولا يمكن محاربتها إلى الأبد.
وأوضح أن هذا الإعلان يأتي في ظل اتجاه أوروبا المستمر نحو التصعيد مع روسيا، ويشكل رسالة للغرب بأن هناك صواريخ نووية "قاتلة" لا يمكن لأي منظومة دفاع جوي اعتراضها، مؤكدًا أنها رسالة قوية جدًا مفادها أنه لا يمكن التلاعب مع روسيا أو الاعتداء عليها.
آلة بوسيدون الغواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الردع وتخفيف "الرؤوس الحامية" في الغرب... خبير: تقنية "بوسيدون" لضمان أمن روسيا
30 أكتوبر, 11:23 GMT
وأشاد الأصفري في حديث الرئيس بوتين الذي أكد فيه سعي روسيا للصداقة مع جميع الشعوب، لكنه شدد على أن الغرب بمفهومه العميق يرغب في محاربة روسيا باستمرار عبر سنوات عديدة، خاصة من خلال دعم أوكرانيا.
ويرى المحلل السوري بضرورة أن ينظر الغرب، الذي لا يفهم إلا لغة القوة، إلى أن المنفعة المتبادلة أفضل بكثير من اللجوء إلى الحرب.
وشدد على أن الإعلان عن هذه المنظومة الصاروخية، خاصة صاروخ بوريفيستنيك الذي لا يمكن اعتراضه، يشكل "قلقًا هائلاً" للغرب، ويعتبر من المنظومات التي تؤكد وجود روسيا كقطب عالمي.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
29 أكتوبر, 14:32 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".
وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.
ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.
آلة بوسيدون الغواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الردع وتخفيف "الرؤوس الحامية" في الغرب... خبير: تقنية "بوسيدون" لضمان أمن روسيا
30 أكتوبر, 11:23 GMT
بالطبع، كان على مصممي بوسيدون أيضا حل مشاكل محددة تتعلق بالتحكم في نظام الغوص. أقصد هنا المواد والمكونات والتركيبات المُتطورة اللازمة لهذا المنتج تحديدًا، والتي ضمنت سرعة عالية وعمق غوص يصل إلى ألف متر. أما من حيث السرعات، فهي أسرع بكثير من جميع السفن السطحية الحديثة.
وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".
وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.
ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
