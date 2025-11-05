https://sarabic.ae/20251105/وزير-الخارجية-الإيراني-أي-مفاوضات-محتملة-مع-الولايات-المتحدة-ستكون-حصرا-حول-الملف-النووي-1106758827.html

وزير الخارجية الإيراني: أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة ستكون حصرا حول الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني: أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة ستكون حصرا حول الملف النووي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "موقف إيران واضح وثابت فيما يتعلق بملفي الصواريخ والقضايا الإقليمية". 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T10:11+0000

2025-11-05T10:11+0000

2025-11-05T10:11+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg

وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إنه "في حال جرت مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة، فستكون حصرا حول القضية النووية"، مضيفا أنه ليس لدى إيران الآن خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة لذا لا حاجة لوجود وسطاء.وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أمس الثلاثاء، إلى تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، التي أكد فيها أن "إيران لم يكن لديها أبدًا برنامجًا نوويًا عسكريًا ولا تمتلكه الآن".وقالت مهاجراني إن "إيران⁩ لن تتجه أبدًا نحو القنبلة الذرية"، لافتة إلى أن "التعاون بين إيران والوكالة الدولية يتم في إطار اللوائح وإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني)، وجميع الإجراءات تتم في سبيل مصالح الوطن"، حسب وكالة "إرنا".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

https://sarabic.ae/20251103/خامنئي-التعاون-بين-إيران-وأمريكا-غير-ممكن-حاليا-1106686287.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم