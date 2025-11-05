https://sarabic.ae/20251105/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نتوقف-حتى-إتمام-نزع-سلاح-حماس-من-قطاع-غزة-1106759504.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى إتمام نزع سلاح "حماس" من قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى إتمام نزع سلاح "حماس" من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التزامه بإعادة جميع جثث المحتجزين من قطاع غزة ومواصلة العمل حتى تحقيق المهمة. 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T10:52+0000

2025-11-05T10:52+0000

2025-11-05T10:52+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

وقال كاتس إن "إسرائيل لن تتوقف حتى إتمام نزع سلاح حماس من قطاع غزة"، مضيفا أن "سياسة إسرائيل في غزة واضحة والجيش يعمل على تدمير الأنفاق والقضاء على إرهابيي حماس دون أي قيود داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتنا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال الجيش الإسرائيلي إنه تسلم نعشًا يحتوي على الرفات عبر الصليب الأحمر في غزة، ونقله لاحقًا إلى المركز الوطني للطب الشرعي للتعرف عليه، لافتا إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251105/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-عن-احتقان-غير-مسبوق-مع-إسرائيل-1106754381.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم