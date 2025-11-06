https://sarabic.ae/20251106/ارتفاع-عدد-ضحايا-تحطم-طائرة-الشحن-الأمريكية-في-كنتاكي-إلى-12-شخصا-1106781319.html
ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 12 شخصا
ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 12 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، كريغ غرينبرغ، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن إلى 12 شخصًا، بعد أن كان قد أفاد في وقت سابق... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T02:59+0000
2025-11-06T02:59+0000
2025-11-06T02:59+0000
كنتاكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099071484_27:0:1184:651_1920x0_80_0_0_560ae714ab6651351933a20d20088b33.png
وقال غرينبرغ في منشور عبر منصة "إكس": "بأسف عميق أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى اثني عشر، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين".وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.
https://sarabic.ae/20251105/ارتفاع-حصيلة-قتلى-تحطم-طائرة-الشحن-الأمريكية-في-كنتاكي-إلى-7-قتلى-1106749721.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099071484_171:0:1039:651_1920x0_80_0_0_d66c2b1d3a526f491ceae9f4d4addb96.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كنتاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كنتاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن الأمريكية في كنتاكي إلى 12 شخصا
أعلن عمدة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، كريغ غرينبرغ، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن إلى 12 شخصًا، بعد أن كان قد أفاد في وقت سابق بمقتل 11 شخصًا.
وقال غرينبرغ في منشور عبر منصة "إكس": "بأسف عميق أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى اثني عشر، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين".
وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"
، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.