الجزائر تطلق مشروعا تجريبيا لتطبيق الذكاء الاصطناعي الروسي في المستشفيات
أعلنت الممثلية التجارية الروسية في الجزائر، اليوم الخميس، عن نية الجزائر تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الروسي في القطاع الصحي، عقب مفاوضات بين منصة "الرأي... 06.11.2025
موسكو- سبوتنيك. وأفادت الممثلية في منشور على قناتها بتطبيق "تلغرام"، أن القرار يتضمن إطلاق مشروع تجريبي لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية الجزائرية، مستفيداً من الأرشيف الوطني للصور الطبية. ويشمل المشروع أكبر مستشفيات العاصمة الجزائرية، إلى جانب المرافق الطبية في المناطق الجنوبية النائية، باستخدام نظام أرشفة الصور والاتصالات التابع لشركة "كوميتا" الروسية، حيث سيتم ربط 50 مستشفى جامعياً بخدمات الذكاء الاصطناعي لمنصة "الرأي الثالث".من جانبها، وصفت الملحقة الرقمية للممثلية التجارية الروسية في الجزائر أولغا ياكوفليفا الاقتصاد الجزائري بأنه "ديناميكي النمو"، مضيفة أن "الجزائر تسعى جاهدة إلى رقمنة العديد من الصناعات، وهي منفتحة على التعاون مع روسيا". ويأتي هذا التطور في سياق تعزيز الشراكة الثنائية، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقعا إعلاناً مشتركاً يحدد عدداً من مجالات التعاون الثنائي، تضمنت حزمة الوثائق إعلاناً حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي وصفه بوتين بأنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدماً" في العلاقات الثنائية. وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
موسكو- سبوتنيك. وأفادت الممثلية في منشور على قناتها بتطبيق "تلغرام"، أن القرار يتضمن إطلاق مشروع تجريبي لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية الجزائرية، مستفيداً من الأرشيف الوطني للصور الطبية.
ويشمل المشروع أكبر مستشفيات العاصمة الجزائرية
، إلى جانب المرافق الطبية في المناطق الجنوبية النائية، باستخدام نظام أرشفة الصور والاتصالات التابع لشركة "كوميتا" الروسية، حيث سيتم ربط 50 مستشفى جامعياً بخدمات الذكاء الاصطناعي لمنصة "الرأي الثالث".
وفي تصريح له، أكد وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان أن "بلدانا يجمعهما تاريخ طويل من التعاون التكنولوجي والاقتصادي. إن اتخاذ خطوات نحو التطبيق المشترك لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية للجزائر".
من جانبها، وصفت الملحقة الرقمية للممثلية التجارية الروسية في الجزائر أولغا ياكوفليفا الاقتصاد الجزائري بأنه "ديناميكي النمو"، مضيفة أن "الجزائر تسعى جاهدة إلى رقمنة العديد من الصناعات، وهي منفتحة على التعاون مع روسيا
".
ويأتي هذا التطور في سياق تعزيز الشراكة الثنائية، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.
وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقعا إعلاناً مشتركاً يحدد عدداً من مجالات التعاون الثنائي، تضمنت حزمة الوثائق إعلاناً حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر
، والذي وصفه بوتين بأنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدماً" في العلاقات الثنائية.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.