عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يدمر 5 شاحنات تقل عسكريين أوكرانيين قرب كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة

أعلن قائد مفرزة اقتحام هجومية تابعة لتجمع قوات "زاباد" (الغرب) في الجيش الروسي أن مشغلي الطائرات بدون طيار التابعة للتجمع دمّروا خمس شاحنات "بيك آب" تقل جنودًا أوكرانيين على مشارف مدينة كوبيانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال القائد الذي يحمل اسم النداء "لافريك" في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "اليوم فقط، دمّر مشغلو الطائرات بدون طيار خمس شاحنات بيك آب تقل مسلحين على مشارف المدينة."
وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن قرب استعادة السيطرة على كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ووصفتها بأنها "إما ناتجة عن انفصاله التام عن الواقع أو كذب متعمّد لخدمة مصالحه السياسية".
وكان زيلينسكي قد صرّح يوم الاثنين بأن "نحو 60 جنديًا روسيًا فقط" ما زالوا في كوبيانسك، مشيرًا إلى أن "عملية التطهير جارية وتم تحديد موعد لإنهائها".
وأكدت الدفاع الروسية أن وضع القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وخاركيف وكراسنوارميسك (بوكروفسك) في دونيتسك يتدهور بسرعة نتيجة الخسائر المستمرة جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن "السبيل الوحيد أمام العسكريين الأوكرانيين للنجاة هو الاستسلام الطوعي".
وفي 26 أكتوبر، كان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة قوات "الغرب" على معبر نهر أوسكول ومحاصرتها مدينة كوبيانسك، حيث يُقدَّر تمركز نحو خمسة آلاف جندي أوكراني، مؤكّدًا إحباط جميع محاولاتهم لكسر الحصار.
