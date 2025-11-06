"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة أقلية في "البوابة البحرية الرئيسية لسوريا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة أقلية في "البوابة البحرية الرئيسية لسوريا"
60
"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة أقلية في "البوابة البحرية الرئيسية لسوريا"

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مساهمين مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، الرائدة عالمياً في الشحن والخدمات اللوجستية، للاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 20% في شركة "محطة حاويات اللاذقية الدولية" بسوريا، مقابل 81 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 22 مليون دولار).
وتُعد "محطة حاويات اللاذقية الدولية" البوابة البحرية الرئيسية لسوريا، حيث تتولى مناولة أكثر من 95% من بضائع الحاويات في البلاد، خاصة المنتجات الزراعية والصناعية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
عودة الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات.. أول طائرة ركاب تغادر مطار دمشق
20 أبريل, 09:42 GMT
جاء توقيع الاتفاقية في أبوظبي، بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ورودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم".
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: "يسرنا اليوم توسيع نطاق تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي، مجموعة 'سي إم إيه سي جي إم'، حيث تجسد هذه الاتفاقية زخم النمو الذي تشهده أعمالنا، وتعكس أواصر التعاون الدولي مع شركائنا الرئيسيين، ما يسهم في ترسيخ دور مجموعة موانئ أبوظبي كممكن عالمي رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وانطلاقاً من رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على رسم ملامح مستقبل يرتكز على تعزيز شبكة تحالفاتنا، وبناء شراكات قوية مع كيانات عالمية رائدة مثل مجموعة 'سي إم إيه سي جي إم'، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في توسيع نطاق حضورنا وعملياتنا التشغيلية على الصعيد الدولي".
أغلى سيارة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
زيادة الطلب على السيارات المستعملة في سوريا يرفع من سعرها بالإمارات
28 مارس, 13:05 GMT
وستساهم هذه الشراكة في تحديث البنية التحتية للمحطة، وترقية أنظمتها الرقمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يعزز مكانة اللاذقية كبوابة تجارية رئيسية لسوريا وشرق البحر المتوسط، ويرفد حركة التجارة والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
وتتولى شركة "سي إم إيه تيرمينالز" تشغيل "محطة حاويات اللاذقية الدولية" منذ عام 2009، بعد أن أبرمت في مايو الماضي اتفاقية امتياز معدلة لمدة 30 عاماً.
وتبلغ القدرة الاستيعابية الحالية للمحطة 250 ألف حاوية نمطية، مع خطط لزيادتها إلى 625 ألف حاوية بحلول نهاية 2026.
كما تستعد شركة "جي إف إس"، المملوكة بنسبة 51% من مجموعة موانئ أبوظبي والمتخصصة في خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، لتقديم خدماتها في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك ميناء اللاذقية.
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
وزير خارجية الإمارات: نمتلك علاقات عميقة مع سوريا ونسعى لتعزيزها
27 يونيو 2024, 07:40 GMT
وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة تعاون بين الطرفين، حيث دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في ديسمبر 2024 محطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة"، وهي مشروع مشترك يمتلك فيه "سي إم إيه تيرمينالز" (تابعة لـ"سي إم إيه سي جي إم") حصة 70%، ومجموعة موانئ أبوظبي 30%.
وفي فبراير 2025، أبرم الطرفان اتفاقية مساهمين لتطوير وإدارة وتشغيل محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في بوانت نوار بجمهورية الكونغو.
كما افتتحت مجموعة موانئ أبوظبي في الشهر ذاته ميناء الفاية الجاف، لتعزيز الربط وتحسين الخدمات اللوجستية لمحطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة".
ويتمتع "ميناء الفاية الجاف" بموقع استراتيجي، ويستفيد من ربطه براً مع ميناء خليفة لتسريع نقل البضائع إلى الأسواق المحلية، وتعزيز كفاءة المناولة، وتقليل تكاليفها للمتعاملين في دبي والإمارات الشمالية.
