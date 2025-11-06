https://sarabic.ae/20251106/موانئ-أبوظبي-تستحوذ-على-حصة-أقلية-في-البوابة-البحرية-الرئيسية-لسوريا-1106814441.html

"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة أقلية في "البوابة البحرية الرئيسية لسوريا"

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مساهمين مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، الرائدة عالمياً في الشحن والخدمات اللوجستية، للاستحواذ على حصة... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وتُعد "محطة حاويات اللاذقية الدولية" البوابة البحرية الرئيسية لسوريا، حيث تتولى مناولة أكثر من 95% من بضائع الحاويات في البلاد، خاصة المنتجات الزراعية والصناعية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).جاء توقيع الاتفاقية في أبوظبي، بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ورودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم".وانطلاقاً من رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على رسم ملامح مستقبل يرتكز على تعزيز شبكة تحالفاتنا، وبناء شراكات قوية مع كيانات عالمية رائدة مثل مجموعة 'سي إم إيه سي جي إم'، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في توسيع نطاق حضورنا وعملياتنا التشغيلية على الصعيد الدولي". وستساهم هذه الشراكة في تحديث البنية التحتية للمحطة، وترقية أنظمتها الرقمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يعزز مكانة اللاذقية كبوابة تجارية رئيسية لسوريا وشرق البحر المتوسط، ويرفد حركة التجارة والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وتبلغ القدرة الاستيعابية الحالية للمحطة 250 ألف حاوية نمطية، مع خطط لزيادتها إلى 625 ألف حاوية بحلول نهاية 2026. كما تستعد شركة "جي إف إس"، المملوكة بنسبة 51% من مجموعة موانئ أبوظبي والمتخصصة في خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، لتقديم خدماتها في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك ميناء اللاذقية.وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة تعاون بين الطرفين، حيث دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في ديسمبر 2024 محطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة"، وهي مشروع مشترك يمتلك فيه "سي إم إيه تيرمينالز" (تابعة لـ"سي إم إيه سي جي إم") حصة 70%، ومجموعة موانئ أبوظبي 30%. وفي فبراير 2025، أبرم الطرفان اتفاقية مساهمين لتطوير وإدارة وتشغيل محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في بوانت نوار بجمهورية الكونغو. كما افتتحت مجموعة موانئ أبوظبي في الشهر ذاته ميناء الفاية الجاف، لتعزيز الربط وتحسين الخدمات اللوجستية لمحطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة". ويتمتع "ميناء الفاية الجاف" بموقع استراتيجي، ويستفيد من ربطه براً مع ميناء خليفة لتسريع نقل البضائع إلى الأسواق المحلية، وتعزيز كفاءة المناولة، وتقليل تكاليفها للمتعاملين في دبي والإمارات الشمالية.

