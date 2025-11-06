https://sarabic.ae/20251106/نزاع-حاد-يهز-أركان-السلطات-الأمنية-في-إسرائيل-ونتنياهو-يتدخل-1106785659.html

إعلام: نزاع حاد يهز أركان السلطات الأمنية في إسرائيل... ونتنياهو يتدخل

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نزاع بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، في خضم اجتماع أمني عقد في مكتب... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن السجال احتدم خلال جلسة مغلقة في الأيام الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس الأركان رئيس "الشاباك" بتجاوز صلاحياته والتدخل في ملفات تقع ضمن مسؤولية الجيش حصرا.وأثناء النقاش، قاطع زامير نظيره زيني بنبرة حادة، قائلاً: "ما هو دور الشاباك هناك؟ ما هي صلاحياتكم بالضبط؟ الجيش هو من يصدر التحذيرات وليس أنتم".ليتدخل نتنياهو مهدئًا الجلسة، بالقول: "يجب أن نتوصل إلى آلية عمل مشتركة"."حقد دفين" يكتنف رئيس الأركانوكشفت القناة نقلا عن مصادر أمنية أن الخلاف، رغم حدّته، لا يعكس قطيعة بين المؤسستين، لكنه يكشف عن توتر متزايد في توزيع الصلاحيات الأمنية والاستخبارية.وتعود جذور الأزمة إلى تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" دون الرجوع إلى رئيس الأركان، وهو ما أحدث شرخا داخل المؤسسة العسكرية.نتنياهو يحاول "لملمة" الممزقوفي ختام الجلسة، أنهى نتنياهو النقاش، مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق واضحة بين الجيش و"الشاباك" لتفادي تضارب الصلاحيات مستقبلاً.واعتبر مراقبون أن نتنياهو يتجنب نشوب أي نزاع داخلي بسبب الأزمات التي تعصف بإدارته بالفعل.حيث أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية، وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.كما يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

