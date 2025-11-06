عربي
إعلام: نزاع حاد يهز أركان السلطات الأمنية في إسرائيل... ونتنياهو يتدخل
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نزاع بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، في خضم اجتماع أمني عقد في مكتب... 06.11.2025
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن السجال احتدم خلال جلسة مغلقة في الأيام الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس الأركان رئيس "الشاباك" بتجاوز صلاحياته والتدخل في ملفات تقع ضمن مسؤولية الجيش حصرا.وأثناء النقاش، قاطع زامير نظيره زيني بنبرة حادة، قائلاً: "ما هو دور الشاباك هناك؟ ما هي صلاحياتكم بالضبط؟ الجيش هو من يصدر التحذيرات وليس أنتم".ليتدخل نتنياهو مهدئًا الجلسة، بالقول: "يجب أن نتوصل إلى آلية عمل مشتركة"."حقد دفين" يكتنف رئيس الأركانوكشفت القناة نقلا عن مصادر أمنية أن الخلاف، رغم حدّته، لا يعكس قطيعة بين المؤسستين، لكنه يكشف عن توتر متزايد في توزيع الصلاحيات الأمنية والاستخبارية.وتعود جذور الأزمة إلى تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" دون الرجوع إلى رئيس الأركان، وهو ما أحدث شرخا داخل المؤسسة العسكرية.نتنياهو يحاول "لملمة" الممزقوفي ختام الجلسة، أنهى نتنياهو النقاش، مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق واضحة بين الجيش و"الشاباك" لتفادي تضارب الصلاحيات مستقبلاً.واعتبر مراقبون أن نتنياهو يتجنب نشوب أي نزاع داخلي بسبب الأزمات التي تعصف بإدارته بالفعل.حيث أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية، وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.كما يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
https://sarabic.ae/20251030/نتنياهو-ستبقى-السيطرة-الأمنية-في-غزة-بأيدينا-ونعمل-على-عدم-تشكيل-القطاع-أي-تهديد-لإسرائيل--1106549599.html
https://sarabic.ae/20251031/أكبر-تظاهرة-للحريديم-في-تاريخ-إسرائيل-تهدد-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-1106581332.html
إعلام: نزاع حاد يهز أركان السلطات الأمنية في إسرائيل... ونتنياهو يتدخل

07:26 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 06.11.2025)
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نزاع بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، في خضم اجتماع أمني عقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اضطر إلى التدخل لاحتواء التوتر بين الطرفين.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن السجال احتدم خلال جلسة مغلقة في الأيام الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس الأركان رئيس "الشاباك" بتجاوز صلاحياته والتدخل في ملفات تقع ضمن مسؤولية الجيش حصرا.
وأثناء النقاش، قاطع زامير نظيره زيني بنبرة حادة، قائلاً: "ما هو دور الشاباك هناك؟ ما هي صلاحياتكم بالضبط؟ الجيش هو من يصدر التحذيرات وليس أنتم".
ليتدخل نتنياهو مهدئًا الجلسة، بالقول: "يجب أن نتوصل إلى آلية عمل مشتركة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
نتنياهو: ستبقى السيطرة الأمنية في غزة بأيدينا ونعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لإسرائيل
30 أكتوبر, 09:55 GMT

"حقد دفين" يكتنف رئيس الأركان

وكشفت القناة نقلا عن مصادر أمنية أن الخلاف، رغم حدّته، لا يعكس قطيعة بين المؤسستين، لكنه يكشف عن توتر متزايد في توزيع الصلاحيات الأمنية والاستخبارية.
وتعود جذور الأزمة إلى تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" دون الرجوع إلى رئيس الأركان، وهو ما أحدث شرخا داخل المؤسسة العسكرية.
كما كشفت التقارير أن بعض الاجتماعات بين نتنياهو ورئيس "الشاباك" عُقدت بسرّية تامة دون علم رئيس الأركان، قبل أن يتم إخطاره لاحقًا من خلال السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
أكبر تظاهرة للحريديم في تاريخ إسرائيل تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
31 أكتوبر, 06:56 GMT

نتنياهو يحاول "لملمة" الممزق

وفي ختام الجلسة، أنهى نتنياهو النقاش، مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق واضحة بين الجيش و"الشاباك" لتفادي تضارب الصلاحيات مستقبلاً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المؤسستين الأمنيتين أو من مكتب رئيس الوزراء بشأن الحادثة، إلا أن المراقبين حذروا من أن الخلاف يعكس تراكمات في العلاقة بين المؤسستين، قد تنعكس على التنسيق الأمني في غزة خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في الملفات المتعلقة بإدارة الوضع الانتقالي في القطاع.
واعتبر مراقبون أن نتنياهو يتجنب نشوب أي نزاع داخلي بسبب الأزمات التي تعصف بإدارته بالفعل.
حيث أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية، وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.
كما يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
