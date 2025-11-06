https://sarabic.ae/20251106/نزاع-حاد-يهز-أركان-السلطات-الأمنية-في-إسرائيل-ونتنياهو-يتدخل-1106785659.html
إعلام: نزاع حاد يهز أركان السلطات الأمنية في إسرائيل... ونتنياهو يتدخل
إعلام: نزاع حاد يهز أركان السلطات الأمنية في إسرائيل... ونتنياهو يتدخل
سبوتنيك عربي
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نزاع بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، في خضم اجتماع أمني عقد في مكتب... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T07:26+0000
2025-11-06T07:26+0000
2025-11-06T07:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن السجال احتدم خلال جلسة مغلقة في الأيام الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس الأركان رئيس "الشاباك" بتجاوز صلاحياته والتدخل في ملفات تقع ضمن مسؤولية الجيش حصرا.وأثناء النقاش، قاطع زامير نظيره زيني بنبرة حادة، قائلاً: "ما هو دور الشاباك هناك؟ ما هي صلاحياتكم بالضبط؟ الجيش هو من يصدر التحذيرات وليس أنتم".ليتدخل نتنياهو مهدئًا الجلسة، بالقول: "يجب أن نتوصل إلى آلية عمل مشتركة"."حقد دفين" يكتنف رئيس الأركانوكشفت القناة نقلا عن مصادر أمنية أن الخلاف، رغم حدّته، لا يعكس قطيعة بين المؤسستين، لكنه يكشف عن توتر متزايد في توزيع الصلاحيات الأمنية والاستخبارية.وتعود جذور الأزمة إلى تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" دون الرجوع إلى رئيس الأركان، وهو ما أحدث شرخا داخل المؤسسة العسكرية.نتنياهو يحاول "لملمة" الممزقوفي ختام الجلسة، أنهى نتنياهو النقاش، مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق واضحة بين الجيش و"الشاباك" لتفادي تضارب الصلاحيات مستقبلاً.واعتبر مراقبون أن نتنياهو يتجنب نشوب أي نزاع داخلي بسبب الأزمات التي تعصف بإدارته بالفعل.حيث أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية، وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.كما يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
https://sarabic.ae/20251030/نتنياهو-ستبقى-السيطرة-الأمنية-في-غزة-بأيدينا-ونعمل-على-عدم-تشكيل-القطاع-أي-تهديد-لإسرائيل--1106549599.html
https://sarabic.ae/20251031/أكبر-تظاهرة-للحريديم-في-تاريخ-إسرائيل-تهدد-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-1106581332.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إعلام: نزاع حاد يهز أركان السلطات الأمنية في إسرائيل... ونتنياهو يتدخل
07:26 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 06.11.2025)
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نزاع بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، في خضم اجتماع أمني عقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اضطر إلى التدخل لاحتواء التوتر بين الطرفين.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن السجال احتدم خلال جلسة مغلقة في الأيام الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس الأركان رئيس "الشاباك" بتجاوز صلاحياته والتدخل في ملفات تقع ضمن مسؤولية الجيش حصرا.
وأثناء النقاش، قاطع زامير نظيره زيني بنبرة حادة، قائلاً: "ما هو دور الشاباك هناك؟ ما هي صلاحياتكم بالضبط؟ الجيش هو من يصدر التحذيرات وليس أنتم".
ليتدخل نتنياهو مهدئًا الجلسة، بالقول: "يجب أن نتوصل إلى آلية عمل مشتركة".
"حقد دفين" يكتنف رئيس الأركان
وكشفت القناة نقلا عن مصادر أمنية أن الخلاف، رغم حدّته، لا يعكس قطيعة بين المؤسستين، لكنه يكشف عن توتر متزايد في توزيع الصلاحيات الأمنية والاستخبارية.
وتعود جذور الأزمة إلى تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" دون الرجوع إلى رئيس الأركان، وهو ما أحدث شرخا داخل المؤسسة العسكرية.
كما كشفت التقارير أن بعض الاجتماعات بين نتنياهو ورئيس "الشاباك" عُقدت بسرّية تامة دون علم رئيس الأركان، قبل أن يتم إخطاره لاحقًا من خلال السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.
نتنياهو يحاول "لملمة" الممزق
وفي ختام الجلسة، أنهى نتنياهو النقاش، مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق واضحة بين الجيش و"الشاباك" لتفادي تضارب الصلاحيات مستقبلاً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من المؤسستين الأمنيتين أو من مكتب رئيس الوزراء بشأن الحادثة، إلا أن المراقبين حذروا من أن الخلاف يعكس تراكمات في العلاقة بين المؤسستين، قد تنعكس على التنسيق الأمني في غزة خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في الملفات المتعلقة بإدارة الوضع الانتقالي في القطاع.
واعتبر مراقبون أن نتنياهو يتجنب نشوب أي نزاع داخلي بسبب الأزمات التي تعصف بإدارته بالفعل.
حيث أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو
لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية، وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.
كما يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".