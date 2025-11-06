واردات تركيا من النفط الخام.. 3 دول عربية ضمن أكبر 5 مصدرين منذ مطلع 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
واردات تركيا من النفط الخام.. 3 دول عربية ضمن أكبر 5 مصدرين منذ مطلع 2025
واردات تركيا من النفط الخام.. 3 دول عربية ضمن أكبر 5 مصدرين منذ مطلع 2025
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، ارتفاع متوسط واردات تركيا من النفط الخام المنقول بحرا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، أو بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، خلال... 06.11.2025
2025-11-06T09:36+0000
2025-11-06T09:36+0000
سوق النفط
أخبار تركيا اليوم
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104414846_5:0:1191:667_1920x0_80_0_0_418227eee810625e0fd163061c4f45c4.jpg
وأفادت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، بأن متوسط واردات أنقرة من النفط الخام المنقول بحرا ارتفع إلى 624 ألف برميل يوميا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 576 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2024.وأكدت انخفاض الواردات خلال أكتوبر الماضي إلى 618 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي، في وقت ظلت مرتفعة على أساس سنوي، أي عند المقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام 2024، أي 461 ألف برميل يوميا.وأوضحت المنصة أن 3 دول عربية ظهرت ضمن أكبر مصدري النفط إلى تركيا خلال العام الجاري، بعد روسيا التي وفرت أكثر من نصف الكمية التي استوردتها أنقرة.سبق لشهر يونيو/حزيران الماضي أن حقق أعلى معدل في واردات تركيا من النفط الخام المنقولة بحرا منذ بداية العام 2025، قبل أن ينخفض بصورة شهرية مستمرة حتى أكتوبر الماضي.انضمت مصر والعراق إلى الدول المصدرة للنفط إلى تركيا خلال العشرة أشهر الماضية، فيما وفّرت روسيا قرابة 62% خلال المدة نفسها.وجاءت عملية التصدير كالتالي:روسيا: 388 ألف برميل يوميا.العراق: 77 ألف برميل يوميا.مصر: 48 ألف برميل يوميا.ليبيا: 36 ألف برميل يوميا.نيجيريا: 33 ألف برميل يوميا.فقد جاء العراق في المركز الثاني بعد روسيا مع انخفاض متوسط الصادرات النفطية المنقولة بحرا إلى تركيا خلال المدة نفسها لـ77 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ85 ألف برميل يوميا في المدة المقارنة من العام الماضي.وحلّت مصر في المركز الثالث، مع ارتفاع متوسط صادراتها من النفط الخام إلى تركيا إلى 48 ألف برميل يوميا حتى أكتوبر 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 32 ألف برميل يوميا في المدة المقابلة من العام الماضي.وجاءت ليبيا بالمرتبة الرابعة، مع تسجيل قفزة كبيرة في صادراتها إلى تركيا، ليصل المتوسط إلى 36 ألف برميل يوميا خلال المدة ذاتها، مقابل 8 آلاف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من العام السابق له.
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، ارتفاع متوسط واردات تركيا من النفط الخام المنقول بحرا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، أو بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.
وأفادت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، بأن متوسط واردات أنقرة من النفط الخام المنقول بحرا ارتفع إلى 624 ألف برميل يوميا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 576 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2024.
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقف
27 سبتمبر, 02:50 GMT
وأكدت انخفاض الواردات خلال أكتوبر الماضي إلى 618 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي، في وقت ظلت مرتفعة على أساس سنوي، أي عند المقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام 2024، أي 461 ألف برميل يوميا.
وأوضحت المنصة أن 3 دول عربية ظهرت ضمن أكبر مصدري النفط إلى تركيا خلال العام الجاري، بعد روسيا التي وفرت أكثر من نصف الكمية التي استوردتها أنقرة.
سبق لشهر يونيو/حزيران الماضي أن حقق أعلى معدل في واردات تركيا من النفط الخام المنقولة بحرا منذ بداية العام 2025، قبل أن ينخفض بصورة شهرية مستمرة حتى أكتوبر الماضي.
انضمت مصر والعراق إلى الدول المصدرة للنفط إلى تركيا خلال العشرة أشهر الماضية، فيما وفّرت روسيا قرابة 62% خلال المدة نفسها.
وجاءت عملية التصدير كالتالي:
روسيا: 388 ألف برميل يوميا.
العراق: 77 ألف برميل يوميا.
مصر: 48 ألف برميل يوميا.
ليبيا: 36 ألف برميل يوميا.
نيجيريا: 33 ألف برميل يوميا.
فقد جاء العراق في المركز الثاني بعد روسيا مع انخفاض متوسط الصادرات النفطية المنقولة بحرا إلى تركيا خلال المدة نفسها لـ77 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ85 ألف برميل يوميا في المدة المقارنة من العام الماضي.
وحلّت مصر في المركز الثالث، مع ارتفاع متوسط صادراتها من النفط الخام إلى تركيا إلى 48 ألف برميل يوميا حتى أكتوبر 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 32 ألف برميل يوميا في المدة المقابلة من العام الماضي.
وجاءت ليبيا بالمرتبة الرابعة، مع تسجيل قفزة كبيرة في صادراتها إلى تركيا، ليصل المتوسط إلى 36 ألف برميل يوميا خلال المدة ذاتها، مقابل 8 آلاف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من العام السابق له.
