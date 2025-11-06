https://sarabic.ae/20251106/واردات-تركيا-من-النفط-الخام-3-دول-عربية-ضمن-أكبر-5-مصدرين-منذ-مطلع-2025-1106791928.html
واردات تركيا من النفط الخام.. 3 دول عربية ضمن أكبر 5 مصدرين منذ مطلع 2025
وأفادت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، بأن متوسط واردات أنقرة من النفط الخام المنقول بحرا ارتفع إلى 624 ألف برميل يوميا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقابل 576 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2024.وأكدت انخفاض الواردات خلال أكتوبر الماضي إلى 618 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي، في وقت ظلت مرتفعة على أساس سنوي، أي عند المقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام 2024، أي 461 ألف برميل يوميا.وأوضحت المنصة أن 3 دول عربية ظهرت ضمن أكبر مصدري النفط إلى تركيا خلال العام الجاري، بعد روسيا التي وفرت أكثر من نصف الكمية التي استوردتها أنقرة.سبق لشهر يونيو/حزيران الماضي أن حقق أعلى معدل في واردات تركيا من النفط الخام المنقولة بحرا منذ بداية العام 2025، قبل أن ينخفض بصورة شهرية مستمرة حتى أكتوبر الماضي.انضمت مصر والعراق إلى الدول المصدرة للنفط إلى تركيا خلال العشرة أشهر الماضية، فيما وفّرت روسيا قرابة 62% خلال المدة نفسها.وجاءت عملية التصدير كالتالي:روسيا: 388 ألف برميل يوميا.العراق: 77 ألف برميل يوميا.مصر: 48 ألف برميل يوميا.ليبيا: 36 ألف برميل يوميا.نيجيريا: 33 ألف برميل يوميا.فقد جاء العراق في المركز الثاني بعد روسيا مع انخفاض متوسط الصادرات النفطية المنقولة بحرا إلى تركيا خلال المدة نفسها لـ77 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ85 ألف برميل يوميا في المدة المقارنة من العام الماضي.وحلّت مصر في المركز الثالث، مع ارتفاع متوسط صادراتها من النفط الخام إلى تركيا إلى 48 ألف برميل يوميا حتى أكتوبر 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 32 ألف برميل يوميا في المدة المقابلة من العام الماضي.وجاءت ليبيا بالمرتبة الرابعة، مع تسجيل قفزة كبيرة في صادراتها إلى تركيا، ليصل المتوسط إلى 36 ألف برميل يوميا خلال المدة ذاتها، مقابل 8 آلاف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من العام السابق له.
