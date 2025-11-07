https://sarabic.ae/20251107/إيران-استئناف-المحادثات-النووية-مرهون-بسلوك-الولايات-المتحدة-ونواياها-1106852606.html

إيران: استئناف المحادثات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة ونواياها

إيران: استئناف المحادثات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة ونواياها

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، أن استئناف المحادثات النووية بين طهران وواشنطن مرتبط بمدى جدية الولايات المتحدة وإثبات نواياها... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T17:39+0000

2025-11-07T17:39+0000

2025-11-07T17:39+0000

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي: "إن استئناف المحادثات النووية يرتبط بسلوك الولايات المتحدة ونواياها الحقيقية"، مؤكدًا أن "طهران تنتظر خطوات ملموسة تُظهر احترام واشنطن لتعهداتها ورفع الضغوط التي فُرضت على إيران في السنوات الماضية".وأكد المسؤول الإيراني أن "النظام الدولي يمر بتحولات خطيرة تزيد من مستوى عدم القدرة على التنبؤ".وشدد خطيب زاده على أن "الولايات المتحدة إذا دخلت بإرادة حقيقية في محادثات نحو التوصل إلى اتفاق من منطلق متعادل، وتحدثت باحترام، فسيكون كل شيء ممكنًا".وأشار إلى أن "الصواريخ هي للحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وليست موضوعًا للتفاوض"، مشددًا على أن طهران لن تتخلى عن أدوات الردع التي تضمن أمنها القومي. وشدد المسؤول الإيراني على أن الولايات المتحدة "تسعى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى، وتروّج لذلك عبر خطاب السلام بالقوة، الذي هو في حقيقة الأمر فرض الهيمنة باستخدام القوة المباشرة"، محذراً من أن "بنية النظام الدولي تشهد تحولات جوهرية وتدخل مرحلة جديدة من عدم القدرة على التنبؤ، ما أوجد ظروفاً بالغة الخطورة".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد، في وقت سابق، أن إيران دائمًا رحبت بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية كخطوة لبناء الثقة، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بزشكيان. وشدد الرئيس الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية أعلنت مرارًا، استنادًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني ومنظمة إيران الدفاعية والأمنية أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ورغم ذلك تتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات باطلة ومغرضة.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز/يوليو 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء حوار ذي مغزى مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية ستُحدد حينها جميع التفاصيل المتعلقة بفريق التفاوض والقضايا الأساسية.

https://sarabic.ae/20251102/إيران-تعلن-تلقيها-رسائل-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106657256.html

https://sarabic.ae/20251102/الخارجية-الإيرانية--إيران-ستقيم-إمكانية-إجراء-محادثات-نووية-إذا-كانت-أمريكا-مستعدة-لحوار-صادق-1106670311.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران