https://sarabic.ae/20251102/إيران-تعلن-تلقيها-رسائل-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106657256.html
https://sarabic.ae/20251102/الخارجية-الإيرانية--إيران-ستقيم-إمكانية-إجراء-محادثات-نووية-إذا-كانت-أمريكا-مستعدة-لحوار-صادق-1106670311.html
إيران: استئناف المحادثات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة ونواياها

17:39 GMT 07.11.2025
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، أن استئناف المحادثات النووية بين طهران وواشنطن مرتبط بمدى جدية الولايات المتحدة وإثبات نواياها الحقيقية، مشددًا على أن إيران لن تعود لطاولة التفاوض ما لم تُظهر واشنطن التزامًا فعليًا ومسؤولًا.
وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي: "إن استئناف المحادثات النووية يرتبط بسلوك الولايات المتحدة ونواياها الحقيقية"، مؤكدًا أن "طهران تنتظر خطوات ملموسة تُظهر احترام واشنطن لتعهداتها ورفع الضغوط التي فُرضت على إيران في السنوات الماضية".
وأضاف أن الصواريخ الإيرانية ليست مطروحة على طاولة التفاوض، وأن إسرائيل بصفتها الأداة الرئيسية لواشنطن في المنطقة لا تسعى إلى السلام.
وأكد المسؤول الإيراني أن "النظام الدولي يمر بتحولات خطيرة تزيد من مستوى عدم القدرة على التنبؤ".
وشدد خطيب زاده على أن "الولايات المتحدة إذا دخلت بإرادة حقيقية في محادثات نحو التوصل إلى اتفاق من منطلق متعادل، وتحدثت باحترام، فسيكون كل شيء ممكنًا".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
طهران: تلقينا عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن
2 نوفمبر, 11:41 GMT
وأشار إلى أن "الصواريخ هي للحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وليست موضوعًا للتفاوض"، مشددًا على أن طهران لن تتخلى عن أدوات الردع التي تضمن أمنها القومي.
وشدد المسؤول الإيراني على أن الولايات المتحدة "تسعى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى، وتروّج لذلك عبر خطاب السلام بالقوة، الذي هو في حقيقة الأمر فرض الهيمنة باستخدام القوة المباشرة"، محذراً من أن "بنية النظام الدولي تشهد تحولات جوهرية وتدخل مرحلة جديدة من عدم القدرة على التنبؤ، ما أوجد ظروفاً بالغة الخطورة".
وفيما يخص إسرائيل، أوضح خطيب زاده أن "الكيان الصهيوني، بوصفه الوكيل والأداة الرئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لا يسعى إلى إحلال السلام، بل يعمل من أجل فرض والحفاظ على تفوق مطلق على كامل المنطقة، ما أدى إلى مساسٍ خطير بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد، في وقت سابق، أن إيران دائمًا رحبت بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية كخطوة لبناء الثقة، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بزشكيان.
وشدد الرئيس الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية أعلنت مرارًا، استنادًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني ومنظمة إيران الدفاعية والأمنية أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ورغم ذلك تتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات باطلة ومغرضة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الخارجية الإيرانية: طهران ستقيم إمكانية إجراء مفاوضات نووية إذا كانت واشنطن مستعدة لحوار صادق
2 نوفمبر, 21:53 GMT
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز/يوليو 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء حوار ذي مغزى مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية ستُحدد حينها جميع التفاصيل المتعلقة بفريق التفاوض والقضايا الأساسية.
