https://sarabic.ae/20251107/اليابان-كوريا-الديمقراطية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-1106825179.html

اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا

اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا

سبوتنيك عربي

صرّحت كلا من كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الجمعة، باتجاه البحر الشرقي. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T05:58+0000

2025-11-07T05:58+0000

2025-11-07T05:58+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

العالم

أخبار اليابان

بحر اليابان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891965_0:60:901:566_1920x0_80_0_0_e0fe9779761827c067e76f6b9d25f896.jpg

وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ربما أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وطلبت من الطائرات والسفن مراقبة الوضع، وفي حال سقوط شظايا، عدم الاقتراب منها والإبلاغ عنها إلى جهاز الأمن البحري، وفقًا لبيان صادر عنه.وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.وفقًا لوكالة "يونهاب"، يُعد هذا الإطلاق الصاروخي السابع لكوريا الديمقراطية في عام 2025، والثاني منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السلطة. ولم يمضِ سوى 16 يومًا على الإطلاق الصاروخي السابق.وأشارت الوكالة إلى أن "الإطلاق جاء على ما يبدو ردا على التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن ضد كوريا الشمالية".وأثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، كرر ترامب استعداده للجلوس مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مما أثار التوقعات بأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للقاء.وكان ترامب قد التقى كيم في قرية بانمونجوم على الحدود العسكرية بين الكوريتين في عام 2019 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى عندما كان يزور المنطقة.قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، إن إدارة ترامب "تثير استياءها" بفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في البلاد بسبب مزاعم غسل الأموال.زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامبسيئول: كوريا الديمقراطية أطلقت قذائف مدفعية قبيل زيارة وزير الحرب الأمريكي

https://sarabic.ae/20251105/بيونغ-يانغ-العقوبات-الجديدة-تظهر-نية-واشنطن-في-معاداتنا-حتى-النهاية-وسنرد-بالمثل-1106780159.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

أخبار اليابان

بحر اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان