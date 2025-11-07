https://sarabic.ae/20251107/اليابان-كوريا-الديمقراطية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-1106825179.html
صرّحت كلا من كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الجمعة، باتجاه البحر الشرقي.
وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ربما أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وطلبت من الطائرات والسفن مراقبة الوضع، وفي حال سقوط شظايا، عدم الاقتراب منها والإبلاغ عنها إلى جهاز الأمن البحري، وفقًا لبيان صادر عنه.وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.وفقًا لوكالة "يونهاب"، يُعد هذا الإطلاق الصاروخي السابع لكوريا الديمقراطية في عام 2025، والثاني منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السلطة. ولم يمضِ سوى 16 يومًا على الإطلاق الصاروخي السابق.وأشارت الوكالة إلى أن "الإطلاق جاء على ما يبدو ردا على التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن ضد كوريا الشمالية".وأثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، كرر ترامب استعداده للجلوس مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مما أثار التوقعات بأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للقاء.وكان ترامب قد التقى كيم في قرية بانمونجوم على الحدود العسكرية بين الكوريتين في عام 2019 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى عندما كان يزور المنطقة.قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، إن إدارة ترامب "تثير استياءها" بفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في البلاد بسبب مزاعم غسل الأموال.
وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ربما أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وطلبت من الطائرات والسفن مراقبة الوضع، وفي حال سقوط شظايا، عدم الاقتراب منها والإبلاغ عنها إلى جهاز الأمن البحري، وفقًا لبيان صادر عنه.
وقالت رئيسة الوزراء اليانانية، ساناي تاكايتشي: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا يُعتقد أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".
وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.
وقالت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية: "الصاروخ المجهول أطلق من منطقة في شمال غرب كوريا الشمالية بالقرب من الحدود الصينية وأطلق باتجاه البحر إلى الشرق".
وفقًا لوكالة "يونهاب"، يُعد هذا الإطلاق الصاروخي السابع لكوريا الديمقراطية في عام 2025، والثاني منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السلطة. ولم يمضِ سوى 16 يومًا على الإطلاق الصاروخي السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإطلاق جاء على ما يبدو ردا على التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن ضد كوريا الشمالية".
وأثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، كرر ترامب استعداده للجلوس مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مما أثار التوقعات بأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للقاء.
ولم يتم عقد أي اجتماع، لكن ترامب قال إنه مستعد للعودة إلى المنطقة للقاء كيم.
وكان ترامب قد التقى كيم في قرية بانمونجوم على الحدود العسكرية بين الكوريتين في عام 2019 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى عندما كان يزور المنطقة.
قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، إن إدارة ترامب "تثير استياءها" بفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في البلاد بسبب مزاعم غسل الأموال.