اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/اليابان-كوريا-الديمقراطية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-1106825179.html
اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا
اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا
سبوتنيك عربي
صرّحت كلا من كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الجمعة، باتجاه البحر الشرقي. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T05:58+0000
2025-11-07T05:58+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
أخبار اليابان
بحر اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891965_0:60:901:566_1920x0_80_0_0_e0fe9779761827c067e76f6b9d25f896.jpg
وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ربما أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وطلبت من الطائرات والسفن مراقبة الوضع، وفي حال سقوط شظايا، عدم الاقتراب منها والإبلاغ عنها إلى جهاز الأمن البحري، وفقًا لبيان صادر عنه.وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.وفقًا لوكالة "يونهاب"، يُعد هذا الإطلاق الصاروخي السابع لكوريا الديمقراطية في عام 2025، والثاني منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السلطة. ولم يمضِ سوى 16 يومًا على الإطلاق الصاروخي السابق.وأشارت الوكالة إلى أن "الإطلاق جاء على ما يبدو ردا على التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن ضد كوريا الشمالية".وأثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، كرر ترامب استعداده للجلوس مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مما أثار التوقعات بأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للقاء.وكان ترامب قد التقى كيم في قرية بانمونجوم على الحدود العسكرية بين الكوريتين في عام 2019 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى عندما كان يزور المنطقة.قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، إن إدارة ترامب "تثير استياءها" بفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في البلاد بسبب مزاعم غسل الأموال.زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامبسيئول: كوريا الديمقراطية أطلقت قذائف مدفعية قبيل زيارة وزير الحرب الأمريكي
https://sarabic.ae/20251105/بيونغ-يانغ-العقوبات-الجديدة-تظهر-نية-واشنطن-في-معاداتنا-حتى-النهاية-وسنرد-بالمثل-1106780159.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
أخبار اليابان
بحر اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891965_0:0:795:596_1920x0_80_0_0_dacc5ad06067a9ea2a2182ef6bf484c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار اليابان, بحر اليابان

اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا

05:58 GMT 07.11.2025
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
صرّحت كلا من كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الجمعة، باتجاه البحر الشرقي.
وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، ربما أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وطلبت من الطائرات والسفن مراقبة الوضع، وفي حال سقوط شظايا، عدم الاقتراب منها والإبلاغ عنها إلى جهاز الأمن البحري، وفقًا لبيان صادر عنه.

وقالت رئيسة الوزراء اليانانية، ساناي تاكايتشي: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا يُعتقد أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.

وقالت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية: "الصاروخ المجهول أطلق من منطقة في شمال غرب كوريا الشمالية بالقرب من الحدود الصينية وأطلق باتجاه البحر إلى الشرق".

وفقًا لوكالة "يونهاب"، يُعد هذا الإطلاق الصاروخي السابع لكوريا الديمقراطية في عام 2025، والثاني منذ تولي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ السلطة. ولم يمضِ سوى 16 يومًا على الإطلاق الصاروخي السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإطلاق جاء على ما يبدو ردا على التحركات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن ضد كوريا الشمالية".
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية
5 نوفمبر, 22:40 GMT
وأثناء زيارته لكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، كرر ترامب استعداده للجلوس مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، مما أثار التوقعات بأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للقاء.

ولم يتم عقد أي اجتماع، لكن ترامب قال إنه مستعد للعودة إلى المنطقة للقاء كيم.

وكان ترامب قد التقى كيم في قرية بانمونجوم على الحدود العسكرية بين الكوريتين في عام 2019 خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى عندما كان يزور المنطقة.
قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في وقت سابق، إن إدارة ترامب "تثير استياءها" بفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات في البلاد بسبب مزاعم غسل الأموال.
زعيم كوريا الديمقراطية يبدي استعداده للقاء ترامب
سيئول: كوريا الديمقراطية أطلقت قذائف مدفعية قبيل زيارة وزير الحرب الأمريكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала