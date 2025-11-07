مسؤول مصري يرد على ادعاءات بمشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/مسؤول-مصري-يرد-على-ادعاءات-بمشاركة-إسرائيل-في-بناء-الأهرامات-1106850622.html
مسؤول مصري يرد على ادعاءات بمشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات
مسؤول مصري يرد على ادعاءات بمشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات
سبوتنيك عربي
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن إسرائيل لم تسهم في صنع حضارة، بل إنها تعادي الحضارة نفسها بما ارتكبته في غزة وغيرها من "جرائم... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T15:45+0000
2025-11-07T15:45+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
المتحف الكبير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103719/49/1037194940_0:0:5467:3075_1920x0_80_0_0_9ca0e84b52a3bd5b8d6397c71778f785.jpg
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، علق فيها على مزاعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، التي زعم فيها مشاركة إسرائيل في بناء أهرامات الجيزة في مصر.وقال شاكر: "الفرق الزمني بين ظهور الكيان الإسرائيلي الحديث وعصر بناء الهرم الأكبر يزيد عن 1100 عام".وتساءل: "كيف يمكن أن يدعي أحد المشاركة في بناء صرح عظيم مثل هرم خوفو، بينما لم يكن هذا الكيان قد ظهر بعد؟"، مشيرا إلى أن تصريحات كوهين تندرج ضمن التزييف المتعمد للتاريخ، الذي يجب التصدي له بالعلم والمنطق.وأوضح شاكر أن المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية بعضها يتم عرضه لأول مرة، مشيرا إلى أن أقدم قطعة معروضة في المتحف هي فأس (أو بلطة) حجرية يقدر عمرها بنحو 700 ألف سنة، أي في زمن لم يكن فيه الإنسان الحديث قد ظهر بعد. وتابع: "هذه القطعة تمثل أول دليل مادي على وجود البشر في مراحل مبكرة على أرض مصر، ولذلك فهي واحدة من أكثر القطع ندرة وأهمية في القطع الأثرية التي يتم عرضها في المتحف المصري الكبير.
https://sarabic.ae/20211028/مكتبة-إسرائيل-الوطنية-تدشن-أرشيفا-رقميا-لـالأهرام-المصرية-1050559111.html
https://sarabic.ae/20251106/مدير-الترميم-بالمتحف-المصري-الكبير-لـسبوتنيك-عملنا-بعد-الافتتاح-سيكون-مرحلة-جديدة-ومهمة-1106817118.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103719/49/1037194940_0:0:4871:3653_1920x0_80_0_0_7cd306353ba0e6655818a3451ec0dc1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, المتحف الكبير
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, المتحف الكبير

مسؤول مصري يرد على ادعاءات بمشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات

15:45 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Amr Nabilأهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن إسرائيل لم تسهم في صنع حضارة، بل إنها تعادي الحضارة نفسها بما ارتكبته في غزة وغيرها من "جرائم ضد الإنسانية"، على حد وصفه.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، علق فيها على مزاعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، التي زعم فيها مشاركة إسرائيل في بناء أهرامات الجيزة في مصر.
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2021
مكتبة إسرائيل الوطنية تدشن أرشيفا رقميا لـ"الأهرام" المصرية
28 أكتوبر 2021, 12:33 GMT
وقال شاكر: "الفرق الزمني بين ظهور الكيان الإسرائيلي الحديث وعصر بناء الهرم الأكبر يزيد عن 1100 عام".
وتساءل: "كيف يمكن أن يدعي أحد المشاركة في بناء صرح عظيم مثل هرم خوفو، بينما لم يكن هذا الكيان قد ظهر بعد؟"، مشيرا إلى أن تصريحات كوهين تندرج ضمن التزييف المتعمد للتاريخ، الذي يجب التصدي له بالعلم والمنطق.
مدير عام شؤون الترميم في المتحف المصري الكبير، د. حسن كمال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير لـ"سبوتنيك": عملنا بعد الافتتاح سيكون مرحلة جديدة ومهمة
أمس, 18:42 GMT
وأوضح شاكر أن المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية بعضها يتم عرضه لأول مرة، مشيرا إلى أن أقدم قطعة معروضة في المتحف هي فأس (أو بلطة) حجرية يقدر عمرها بنحو 700 ألف سنة، أي في زمن لم يكن فيه الإنسان الحديث قد ظهر بعد.
وتابع: "هذه القطعة تمثل أول دليل مادي على وجود البشر في مراحل مبكرة على أرض مصر، ولذلك فهي واحدة من أكثر القطع ندرة وأهمية في القطع الأثرية التي يتم عرضها في المتحف المصري الكبير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала