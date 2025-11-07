https://sarabic.ae/20251107/مسؤول-مصري-يرد-على-ادعاءات-بمشاركة-إسرائيل-في-بناء-الأهرامات-1106850622.html
مسؤول مصري يرد على ادعاءات بمشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات
سبوتنيك عربي
2025-11-07T15:45+0000
2025-11-07T15:45+0000
2025-11-07T15:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103719/49/1037194940_0:0:5467:3075_1920x0_80_0_0_9ca0e84b52a3bd5b8d6397c71778f785.jpg
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، علق فيها على مزاعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، التي زعم فيها مشاركة إسرائيل في بناء أهرامات الجيزة في مصر.وقال شاكر: "الفرق الزمني بين ظهور الكيان الإسرائيلي الحديث وعصر بناء الهرم الأكبر يزيد عن 1100 عام".وتساءل: "كيف يمكن أن يدعي أحد المشاركة في بناء صرح عظيم مثل هرم خوفو، بينما لم يكن هذا الكيان قد ظهر بعد؟"، مشيرا إلى أن تصريحات كوهين تندرج ضمن التزييف المتعمد للتاريخ، الذي يجب التصدي له بالعلم والمنطق.وأوضح شاكر أن المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية بعضها يتم عرضه لأول مرة، مشيرا إلى أن أقدم قطعة معروضة في المتحف هي فأس (أو بلطة) حجرية يقدر عمرها بنحو 700 ألف سنة، أي في زمن لم يكن فيه الإنسان الحديث قد ظهر بعد. وتابع: "هذه القطعة تمثل أول دليل مادي على وجود البشر في مراحل مبكرة على أرض مصر، ولذلك فهي واحدة من أكثر القطع ندرة وأهمية في القطع الأثرية التي يتم عرضها في المتحف المصري الكبير.
سبوتنيك عربي
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن إسرائيل لم تسهم في صنع حضارة، بل إنها تعادي الحضارة نفسها بما ارتكبته في غزة وغيرها من "جرائم ضد الإنسانية"، على حد وصفه.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، علق فيها على مزاعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، التي زعم فيها مشاركة إسرائيل في بناء أهرامات الجيزة في مصر
28 أكتوبر 2021, 12:33 GMT
وقال شاكر: "الفرق الزمني بين ظهور الكيان الإسرائيلي
الحديث وعصر بناء الهرم الأكبر يزيد عن 1100 عام".
وتساءل: "كيف يمكن أن يدعي أحد المشاركة في بناء صرح عظيم مثل هرم خوفو، بينما لم يكن هذا الكيان قد ظهر بعد؟"، مشيرا إلى أن تصريحات كوهين تندرج ضمن التزييف المتعمد للتاريخ، الذي يجب التصدي له بالعلم والمنطق.
وأوضح شاكر أن المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، يضم نحو 57 ألف قطعة أثرية بعضها يتم عرضه لأول مرة، مشيرا إلى أن أقدم قطعة معروضة في المتحف هي فأس (أو بلطة) حجرية يقدر عمرها بنحو 700 ألف سنة، أي في زمن لم يكن فيه الإنسان الحديث قد ظهر بعد.
وتابع: "هذه القطعة تمثل أول دليل مادي على وجود البشر في مراحل مبكرة على أرض مصر، ولذلك فهي واحدة من أكثر القطع ندرة وأهمية في القطع الأثرية التي يتم عرضها في المتحف المصري الكبير
.