اكتشاف أكبر شبكة في العالم تضم نحو 111 ألف عنكبوت... فيديو

اكتشف علماء أكبر شبكة عنكبوت معروفة حتى الآن، تغطي نحو 106 أمتار مربعة، وتقع في كهف على الحدود بين ألبانيا واليونان. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

تستضيف الشبكة أكثر من 111,000 عنكبوت من نوعين. عادةً ما تتنافس هذه الأنواع مع بعضها بعضا، لكن داخل هذا الكهف بدأت جميعها في بناء شبكة واحدة مشتركة، بحسب مجلة "ديلي ميل".ويقع الهيكل الجوفي على الحدود بين اليونان وألبانيا، ويمتد على مساحة مذهلة تبلغ 1140 قدمًا مربعًا على طول جدار ممر ضيق منخفض السقف في منطقة مظلمة بشكل دائم في أعماق كهف "الكبريت" على بعد نحو 50 مترا من مدخل الكهف.تتكون المستعمرة الضخمة من آلاف شبكات العنكبوت الفردية التي تشبه مدينة خيام حريرية، ومن المرجح أنها تمثل أكبر شبكة عنكبوت في العالم.قال الباحث الرئيسي، إستفان أوراك، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة سابينتيا المجرية في ترانسلفانيا برومانيا: "عليك أن تجربها لتعرف شعورها حقًا". وأضاف: "لو حاولتُ التعبير عن كل المشاعر التي غمرتني عندما رأيتُ الشبكة، لعبّرتُ عن الإعجاب والاحترام والامتنان".ووصف أوراك هذا الترتيب المعيشي الفريد بأنه "حالة فريدة من نوعها لنوعين يتعايشان داخل نفس بنية الشبكة بهذه الأعداد الضخمة".وقد حير العلماء كيف تمكنت المستعمرة من الحفاظ على نفسها في كهف الكبريت - وهي بيئة غير مضيافة معروفة بنقص ضوء الشمس ومستويات عالية من غاز الهيدروجين والكبريت السام.وبما أن الحشرات كانت تتعرض بسهولة للوقوع في فخ الحرير الذي يحيط بالعناكب، فقد وفرت لها مصدرًا غذائيًا ثابتًا ومستدامًا.وقال أوراك إن هذا الاكتشاف يوضح كيف أن "العالم الطبيعي لا يزال يحمل مفاجآت لا حصر لها".دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلبالصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء

