اكتشاف أكبر شبكة في العالم تضم نحو 111 ألف عنكبوت... فيديو

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251108/اكتشاف-أكبر-شبكة-في-العالم-تضم-نحو-111-ألف-عنكبوت-فيديو-1106865369.html
اكتشاف أكبر شبكة في العالم تضم نحو 111 ألف عنكبوت... فيديو
اكتشاف أكبر شبكة في العالم تضم نحو 111 ألف عنكبوت... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء أكبر شبكة عنكبوت معروفة حتى الآن، تغطي نحو 106 أمتار مربعة، وتقع في كهف على الحدود بين ألبانيا واليونان. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T09:12+0000
2025-11-08T09:12+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106863818_184:0:1622:809_1920x0_80_0_0_ebed30732fa7ed70bbc82724f3fd4d56.png
تستضيف الشبكة أكثر من 111,000 عنكبوت من نوعين. عادةً ما تتنافس هذه الأنواع مع بعضها بعضا، لكن داخل هذا الكهف بدأت جميعها في بناء شبكة واحدة مشتركة، بحسب مجلة "ديلي ميل".ويقع الهيكل الجوفي على الحدود بين اليونان وألبانيا، ويمتد على مساحة مذهلة تبلغ 1140 قدمًا مربعًا على طول جدار ممر ضيق منخفض السقف في منطقة مظلمة بشكل دائم في أعماق كهف "الكبريت" على بعد نحو 50 مترا من مدخل الكهف.تتكون المستعمرة الضخمة من آلاف شبكات العنكبوت الفردية التي تشبه مدينة خيام حريرية، ومن المرجح أنها تمثل أكبر شبكة عنكبوت في العالم.قال الباحث الرئيسي، إستفان أوراك، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة سابينتيا المجرية في ترانسلفانيا برومانيا: "عليك أن تجربها لتعرف شعورها حقًا". وأضاف: "لو حاولتُ التعبير عن كل المشاعر التي غمرتني عندما رأيتُ الشبكة، لعبّرتُ عن الإعجاب والاحترام والامتنان".ووصف أوراك هذا الترتيب المعيشي الفريد بأنه "حالة فريدة من نوعها لنوعين يتعايشان داخل نفس بنية الشبكة بهذه الأعداد الضخمة".وقد حير العلماء كيف تمكنت المستعمرة من الحفاظ على نفسها في كهف الكبريت - وهي بيئة غير مضيافة معروفة بنقص ضوء الشمس ومستويات عالية من غاز الهيدروجين والكبريت السام.وبما أن الحشرات كانت تتعرض بسهولة للوقوع في فخ الحرير الذي يحيط بالعناكب، فقد وفرت لها مصدرًا غذائيًا ثابتًا ومستدامًا.وقال أوراك إن هذا الاكتشاف يوضح كيف أن "العالم الطبيعي لا يزال يحمل مفاجآت لا حصر لها".دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلبالصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء
https://sarabic.ae/20251106/عاصفة-جيومغناطيسية-قوية-تضرب-الأرض-خلال-ساعات-وتأهب-دولي-واسع-1106795292.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106863818_363:0:1442:809_1920x0_80_0_0_87e08a06dcb4b0218d43dd5145bc1b5d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

اكتشاف أكبر شبكة في العالم تضم نحو 111 ألف عنكبوت... فيديو

09:12 GMT 08.11.2025
© Photo / x اكتشاف أكبر شبكة عنكبوت في العالم تضم حوالي 111 ألف عنكبوت على الحدود بين ألبانيا واليونان.
اكتشاف أكبر شبكة عنكبوت في العالم تضم حوالي 111 ألف عنكبوت على الحدود بين ألبانيا واليونان. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
اكتشف علماء أكبر شبكة عنكبوت معروفة حتى الآن، تغطي نحو 106 أمتار مربعة، وتقع في كهف على الحدود بين ألبانيا واليونان.
تستضيف الشبكة أكثر من 111,000 عنكبوت من نوعين. عادةً ما تتنافس هذه الأنواع مع بعضها بعضا، لكن داخل هذا الكهف بدأت جميعها في بناء شبكة واحدة مشتركة، بحسب مجلة "ديلي ميل".

وتتكوّن الشبكة الفريدة من نوعين من العناكب: عنكبوت "Tegenaria domestica" المعروف باسم عنكبوت المنزل المحلي، وعنكبوت "Prinerigone vagans"، وهو نوع صغير محب للرطوبة لا يتجاوز طوله 3 مليمترات.

ويقع الهيكل الجوفي على الحدود بين اليونان وألبانيا، ويمتد على مساحة مذهلة تبلغ 1140 قدمًا مربعًا على طول جدار ممر ضيق منخفض السقف في منطقة مظلمة بشكل دائم في أعماق كهف "الكبريت" على بعد نحو 50 مترا من مدخل الكهف.
تتكون المستعمرة الضخمة من آلاف شبكات العنكبوت الفردية التي تشبه مدينة خيام حريرية، ومن المرجح أنها تمثل أكبر شبكة عنكبوت في العالم.
قال الباحث الرئيسي، إستفان أوراك، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة سابينتيا المجرية في ترانسلفانيا برومانيا: "عليك أن تجربها لتعرف شعورها حقًا". وأضاف: "لو حاولتُ التعبير عن كل المشاعر التي غمرتني عندما رأيتُ الشبكة، لعبّرتُ عن الإعجاب والاحترام والامتنان".
ووصف أوراك هذا الترتيب المعيشي الفريد بأنه "حالة فريدة من نوعها لنوعين يتعايشان داخل نفس بنية الشبكة بهذه الأعداد الضخمة".
نيازك تتجه إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجتمع
عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. وتأهب دولي واسع
6 نوفمبر, 10:44 GMT
وقد حير العلماء كيف تمكنت المستعمرة من الحفاظ على نفسها في كهف الكبريت - وهي بيئة غير مضيافة معروفة بنقص ضوء الشمس ومستويات عالية من غاز الهيدروجين والكبريت السام.

وباستخدام طريقة رسم خريطة شبكة الغذاء المعروفة باسم تحليل النظائر المستقرة، اكتشف الباحثون أن مستوطنة العنكبوت تحت الأرض كانت تستهلك البعوض الصغير الذي يتغذى على الميكروبات التي تأكل الكبريت والتي ازدهرت في بيئة الكهف.

وبما أن الحشرات كانت تتعرض بسهولة للوقوع في فخ الحرير الذي يحيط بالعناكب، فقد وفرت لها مصدرًا غذائيًا ثابتًا ومستدامًا.
وقال أوراك إن هذا الاكتشاف يوضح كيف أن "العالم الطبيعي لا يزال يحمل مفاجآت لا حصر لها".
دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب
الصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала