الخارجية الأمريكية: دمشق تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السلطات السورية الحديدة، "تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتدمير ما تبقى من أي أسلحة كيميائية في البلاد". 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية في بيان: "الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس (أحمد) الشرع تبذل كل جهد ممكن لتحديد موقع الأمريكيين المفقودين، وإنقاذهم والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وأضاف البيان: "اليوم، شطب وزير الخارجية اسم الرئيس السوري الشرع – المُدرج سابقا تحت اسم محمد الجولاني من قائمة 'الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص(SDGT) وفقا للأمر التنفيذي 13224. بالإضافة إلى ذلك، شطب اسم أنس حسن خطاب من القائمة نفسها وفقا للأمر التنفيذي ذاته بصيغته المعدلة".من جانبه في وقت سابق، علق الرئيس ترامب على زيارة الشرع إلى واشنطن قائلا: "سوف نلتقي وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا".ورفعت الولايات المتحدة رسميًا، يوم الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قبيل زيارته واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي.وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلن عناصرها سيطرتهم على الحكم في البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية.الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطنالشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم

