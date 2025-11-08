الخارجية الأمريكية: دمشق تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/الخارجية-الأمريكية-دمشق-تفي-بالتزاماتها-في-مكافحة-الإرهاب-والمخدرات-1106862194.html
الخارجية الأمريكية: دمشق تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات
الخارجية الأمريكية: دمشق تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السلطات السورية الحديدة، "تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتدمير ما تبقى من أي أسلحة كيميائية في البلاد". 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T05:48+0000
2025-11-08T05:48+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099069801_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_28e89c3993c92aacb3eb71c12770c1e3.jpg
وقالت الخارجية في بيان: "الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس (أحمد) الشرع تبذل كل جهد ممكن لتحديد موقع الأمريكيين المفقودين، وإنقاذهم والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وأضاف البيان: "اليوم، شطب وزير الخارجية اسم الرئيس السوري الشرع – المُدرج سابقا تحت اسم محمد الجولاني من قائمة 'الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص(SDGT) وفقا للأمر التنفيذي 13224. بالإضافة إلى ذلك، شطب اسم أنس حسن خطاب من القائمة نفسها وفقا للأمر التنفيذي ذاته بصيغته المعدلة".من جانبه في وقت سابق، علق الرئيس ترامب على زيارة الشرع إلى واشنطن قائلا: "سوف نلتقي وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا".ورفعت الولايات المتحدة رسميًا، يوم الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قبيل زيارته واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي.وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلن عناصرها سيطرتهم على الحكم في البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية.الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطنالشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
https://sarabic.ae/20251107/تصويت-هل-يسهم-رفع-العقوبات-عن-الشرع-في-إنعاش-الاقتصاد-السوري؟-1106846099.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099069801_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_d6f2165cbdebd4f01fa4cb3ca695de28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: دمشق تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات

05:48 GMT 08.11.2025
© Photo / sanaالحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع
الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن السلطات السورية الحديدة، "تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتدمير ما تبقى من أي أسلحة كيميائية في البلاد".
وقالت الخارجية في بيان: "الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس (أحمد) الشرع تبذل كل جهد ممكن لتحديد موقع الأمريكيين المفقودين، وإنقاذهم والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتدمير أي أسلحة كيميائية متبقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأوضحت وزارة الخارجية أن رفع العقوبات جاء "اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته القيادة السورية".

وأضاف البيان: "اليوم، شطب وزير الخارجية اسم الرئيس السوري الشرع – المُدرج سابقا تحت اسم محمد الجولاني من قائمة 'الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص(SDGT) وفقا للأمر التنفيذي 13224. بالإضافة إلى ذلك، شطب اسم أنس حسن خطاب من القائمة نفسها وفقا للأمر التنفيذي ذاته بصيغته المعدلة".
من جانبه في وقت سابق، علق الرئيس ترامب على زيارة الشرع إلى واشنطن قائلا: "سوف نلتقي وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
تصويت... هل يسهم رفع العقوبات عن الشرع في إنعاش الاقتصاد السوري؟
أمس, 13:41 GMT
ورفعت الولايات المتحدة رسميًا، يوم الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قبيل زيارته واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي.

وصوّت مجلس الأمن الدولي ، يوم الخميس، على رفع العقوبات.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلن عناصرها سيطرتهم على الحكم في البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية.
الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала